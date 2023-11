En 24 horas, Javier Milei generó tensiones con Alberto Fernández por la transición y con su equipo por los cargos

También surgieron recelos con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, que le ofreció informalmente a Miguel Angel Toma ser director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y Milei lo descartó en declaraciones radiales. Además, Milei anunció que el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será ministro de Justicia. Se completa así un cuadro de ministros vinculados al Grupo Eurnekián. Cúneo Libarona es abogado de Eurnekián.

Milei no se pone de acuerdo con Alberto Fernández para una reunión

Por otra parte, Milei había conversado con Alberto Fernández para comenzar la transición este lunes. Pero hubo discrepancias entre el Presidente y su sucesor electo. Trascendió que hubo desacuerdos por el lugar y el horario de la reunión. También se dijo que Milei se quiso asegurar que Massa continuará como ministro de Economía hasta el 10 de diciembre y no responsabilice a Milei de una crisis provocada.

Pero tambien en el equipo de Milei trascendió que el presidente electo exigió al Gobierno un ajuste en el proyecto de ley de Presupuesto, con un recorte del 15% del gasto, y una devaluación del dólar oficial de 371 pesos para achicar la brecha con el paralelo y licuar la deuda de las lelicqs.

Según esas versiones, Massa y el Presidente se opusieron a retocar el proyecto de ley de presupuesto y a devaluar el tipo de cambio oficial para no pagar el costo político de una escalada inflacionaria a fin de año, y respondieron que esa reforma le tocará a Milei despues de asumir. El presupuesto seguirá siendo el mismo hasta el 10 de diciembre.

Sin embargo, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, desmintió que Milei hubiera hecho un pedido. “No hubo ni un pedido, es todo un delirio”, dijo a A24.com. También en el Palacio de Hacienda descartaron un pedido.

Massa anunció medidas para evitar una devaluación que pretende Milei

Sin embargo, Massa reunió a su equipo económico y dispuso extender el dólar exportador hasta el 10 de diciembre y que los exportadores puedan liquidare sus dólares a un tipo de cambio valuado en un 50% al dólar oficial y en un 50% al valor del dólar contado con liquidación (CCL), que cotiza en 876 pesos. El tipo de cambio real exportador sería asi de alrededor de 630 pesos y no de 371 como el oficial. De ese modo, evitará una devaluación hasta el final de su mandato.

Tambien, con su equipo Massa designó al equipo de transición que actuará con Alberto Fernández y el gobierno entrante de Milei. Estará compuesto por el viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores Leonardo Madcur, el secretario de Finanzas, Raúl Rigo, y el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce.

También Massa definió en ese encuentro que será ministro hasta el 10 de diciembre para despejar la desconfianza de Milei que había dicho que el ministro quería hacerlo responsable de la gestión desde este martes y que su obligación institucional es administrar hasta diciembre. “Son los responsables de la situación hasta diciembre”, informó en un comunicado una nueva Oficina del Presidente Electo.

El Gobierno no tomará las medidas del programa de Milei

En el mismo texto señaló que Milei no designará al ministro de Economía ni a ningún nuevo miembro del gabinete para que no se los quiera hacer responsables de una crisis y desgastarlos. Tambien señaló que no estaba prevista una reunion entre Milei y Alberto Fernández, aunque en forma extraoficial algunos la esperan para este martes.

De ese modo, aparecieron tensiones entre Milei, Massa y Alberto Fernández, sembradas de desconfianza. El Gobierno no tomará medidas que correspondan al programa económico de Milei, con el cual no coincide en nada. No aceptará hacer el trabajo sucio para evitarle el costo político a Milei en su luna de miel política. Milei cree que tendrá un tiempo de gracia de seis meses, pero algunos consideran que ya le corre el reloj.

Tambien aparecen las tensiones internacionales. El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro llamó a Milei para felicitarlo y aceptó venir a la asunción de Milei, mientras que el presidente actual Luiz Inacio Lula Da Silva no llamó a Milei y solo envio un mensaje formal por las redes sociales. “Invitar a Bolsonaro y dejar afuera a Lula no está bien. Esto no es una pelea de patio del colegio”, dijo un dirigente del PRO.

trump bolsonaro y javier milei.jpg

Se conforma el "ala Eurnekián" en el gobierno de Milei

Esa decisión no le facilitará las cosas a la futura canciller, Diana Mondino, confirmada este lunes por Milei. El presidente electo tambien ratificó a Nicolás Posse como jefe de Gabinete, Guillermo Francos como ministro del Interior, Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, a Cuneo Libarona como titular de Justicia.

Todos esos nombres están vinculados al Grupo Eurnekián y fueron ex compañeros de ruta de Milei. Ferraro trabajó en la Consultora KPMG en proyectos con el grupo y de allí conoce al candidato libertario. Tiene un fuerte perfil ejecutivo.

En ese grupo sorprendió la designación de Píparo en la Anses. “No sabíamos que tenía experiencia en politica previsional. Sí es notorio que está al lado de Milei y es de su confianza, aunque no es su mano derecha”, dijo una fuente libertaria. Le atribuyen a Píparo una fuerte relacion con Milei y con su hermana, la poderosa Karina Milei.

Píparo administrará la caja más grande del Estado: 60% del presupuesto

“Píparo siempre está donde hay una caja, y la Anses es la mayor caja del Estado, destinada para las personas de confianza. Tiene el 60% del presupuesto porque administra todas las jubilaciones”, dijo un dirigente libertario. Milei tiene casi definido su ministro de Economía, pero prefirió anunciar antes a Píparo, algo que causó malestar interno en La Libertad Avanza porque la visualizan como una de las obsecuentes de Milei y Karina.

Carolina Píparo y Javier Milei.jpeg

En Economía, Milei dio algunas pistas. Podría designar a Federico Sturzzeneger, a quien elogió, a Guillermo Nielsen, actual embajador ante Arabia Saudita, a Luis Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, o a Luciano Laspina, con quien dijo que tiene excelente diálogo. El que sí está confirmado es Emilio Ocampo al frente del Banco Central.

“En el círculo rojo empieza a haber nervisismo, porque Javier no define el ministro ni define un plan económico y nombra a Píparo, más allá de que los mercados recibieron con euforia el triunfo de Milei. Pero Javier no tiene todo el tiempo para dar definiciones fuertes y los minutos le empiezan a correr”, señaló a A24.com un operador libertario preocupado por las tensiones hacia afuera y adentro del gabinete.

Cómo será la Presidencia por dentro en la gestión Milei

El área presidencial de la Casa Rosada es el lugar más influyente. Karina Milei sería la futura secretaria general de la Presidencia mientras que el activo abogado Santiago Viola se quedó sin el Ministerio de Justicia pero retendrá la Secretaría Legal y Técnica, donde se redactan los decretos y normas administrativas de la Presidencia.

Junto a ellos en oficinas cercanas trabajarán Santiago Caputo, que creció en incidencia en las últimas semanas, porque el ex presidente Mauricio Macri lo promovió: es el sobrino de Nicolás Caputo, el "hermano de la vida" de Macri y fue discípulo del consultor de campañas ecuatoriano Jaime Duran Barba cuando éste asesoraba al ex presidente. Fue uno de los consultores de la campaña a los que Milei agradeció la noche del triunfo.

Dicen que Caputo e Iñaki Gutiérrez tendrán despachos puerta de por medio con el futuro Presidente. “Milei quiere a Iñaki todo el tiempo al lado suyo”, señalan en el mundo libertario.

Villarruel, en crisis con Milei y su hermana Karina

Así como Piparó ganó cercanía a Milei a través de su hermana Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel aparece más distanciada del Presidente desde hace un mes y también por un enfrentamiento con la "primera hermana". Debió hacer recorridas de campaña en soledad y no fue invitada a otras, como sí lo fue Píparo. Karina Milei es la que organiza, hace y deshace en el entorno de Milei.

“Victoria tuvo un entredicho con Karina y no se llevan bien, son dos mujeres con fuerte personalidad”, señalaron en el entorno de Milei. Es así como, si bien Villaruel tiene a su cargo los ministerios de Seguridad y Defensa, aún no hay ministros designados porque todo está en discusión con el polémico y vehemente líder.

Villarruel había avanzado mucho en el diseño de la inteligencia local. Había llegado a tener reuniones con organismos de inteligencia extranjeros de la mano de Miguel Angel Toma, que tiene un programa de reconstrucción de la inteligencia porque ocupó ese lugar entre 2002 y 2003 con el gobierno de Eduardo Duhalde.

Sin embargo, Milei descartó públicamente a Toma cuando éste ya había sido sondeado por Villarruel. “Cómo es posible, asi no se manejan las cosas, voy a hablar con él, no me avisan nada”, dijo en la intimidad la vicepresidenta electa. Ahora, la situación de la AFI es incierta y nada está definido. Inclusive Toma podría volver a tener chances.

“Victoria está que trina porque le quieren meter a los futuros ministros de Seguridad y de Defensa, que por eso todavía no se definen”, dijo a A24.com un dirigente involucrado en las negociaciones internas. La cartera de Seguridad sería para la ex ministra del área y ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pero ella desestimó que vaya a asumir: podría ser para su ex candidato a vicepresidente el radical Luis Petri.

Villarruel podría quedarse sin nombrar ministros de Seguridad y Defensa

En el caso de Defensa, se lo menciona a Federico Pinedo, allegado a Bullrich y a Macri, para el cargo. “Pero si le nombran a los ministros, ella no podrá decir que tiene a su cargo Seguridad y Defensa, porque le nombran a la gente”, señaló a A24.com un dirigente libertario sorprendido. Parte de esto se habló en la reunion de la tarde en el Hotel Sheraton Libertador entre Milei, Villarruel, Posse y Francos, a la que luego se sumó Mauricio Macri.

Para el área de inteligencia, también Milei promovería a un ex brigadier, Jorge Jesus Antelo. Pero existe un acuerdo firmado entre los ex presidentes Raúl Alfonsín y Carlos Menem y sus ex jefes de la ex SIDE, Facundo Suárez y Juan Bautista Yofre, por el cual ningún gobierno democrático podría nombrar a un militar al frente de la inteligencia civil.

Paradójicamente, el “Tata” Yofre es hoy uno de los dirigentes que rodea a Milei llevado por el ahora senador provincial electo Carlos Kikuchi, también alejado del círculo de Milei por Karina Milei despues de fuertes choques con los ex directivos corporativos del Grupo Eurnekián por cuestiones de campaña.

El rol de Macri en el futuro gobierno de Milei

Además de la inflencia de Bullrich y Pinedo, otro representante de Macri en el gabinete sería Javier Iguacel como presidente de YPF y Enarsa, a las que Milei anunció este lunes que privatizará en dos años como a los medios de comunicación oficial, la TV Pública, Telam y Radio Nacional. Estos anuncios podrían dispararle sus primeros conflictos sindicales con el peronismo.

Milei no descartó ayer que Guillermo Dietrich ocupe un lugar en transportes para volver a la política de cielos abiertos, como también elogió a Florencio Randazzo para alguna función. Cristian Ritondo podría ser presidente de la Cámara de Diputados y Miguel Pichetto ocupar un rol relevante en ese cuerpo. Tambien el macrismo designaría muchos funcionarios en las segundas líneas de ministerios como el caso de Justicia, con Cúneo Libarona a la cabeza.

"No será un cogobierno, sino un gobierno de Milei con 'talentos' de Macri y Bullrich", dicen los libertarios. Otro nombre que se conoció ayer fue el de Pablo de la Torre, hermano de Joaquín de la Torre, senador provincial del PRO. Pablo es secretario de Salud del Municipio de San Miguel y será secretario de Niñez y Familia, que ocuparía la estructura actual de Desarrollo Social dentro del ministerio de Capital Humano que dirigirá Sandra Pettovello. De la Torre tiene un exitoso programa de cuidados a niños y madres en primera infancia en San Miguel.

En tanto, Martín Krause, que proponía los vouchers, se bajó a la secretaría de Educación y todavía no están confirmados los nombres para las secretarías de Salud y Trabajo, para la cual había sonado Gustavo Morón, pero en las últimas horas se desvaneció en medio de las fuertes tensiones y conflictos del armado del gabinete.

El Sábado está volviendo Guillermo Nielsen de Arabia Saudita donde es embajador de Alberto Fernández para ocupar un cargo importante en el gobierno anticasta de Javier Milei.