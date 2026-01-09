En vivo Radio La Red
Mundo
Presos
Políticos
LIBERACIONES

Aseguran que ya son nueve los presos políticos excarcelados en Venezuela

El titular de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, confirmó la liberación de la activista Aracelis Balza y elevó a nueve el número de excarcelaciones tras la captura de Nicolás Maduro.

Leé también Donald Trump canceló una segunda ola de ataques a Venezuela tras la liberación de presos políticos
Donald Trump dijo que canceló una segunda ola de ataques sobre Venezuela. (Foto: Gentileza Al jazeera) 

"Aracelis Balza sería la 9na presa política excarcelada. Fue excarcelada del Helicoide. Esto representa un poco mas del 1% de lo actuales presos políticos", indicó Ramírez.

foro penal

Luego expresó que aún hay 811 presos políticos y destacó que 87 de esas personas son de "nacionalidad extranjera", entre ellos "2 ciudadanos estadounidenses". "También hay un ciudadano cubano con residencia americana", precisó.

Las otras liberaciones

Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump y Estados Unidos, la liberación de un “número importante” de prisioneros es la primera decisión política de envergadura de la transición bajo control remoto de Washington, liderada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.

El jueves, al menos cinco españoles viajó en avión desde Caracas a Bogotá con destino a España. Familiares y activistas esperaban a las puertas del Helicoide caraqueño para confirmar la excarcelación de sus seres queridos.

Familiares de ciudadanos colombianos que, según denuncian, fueron detenidos en Venezuela exhiben fotografías de sus parientes arrestados, días después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara RETEURS

Horas después, se conoció la liberación de tres ciudadanos venezolanos: el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirignete político Biagio Pilieri; y el abogado Alejandro Rebolledo.

La lista con todos los excarcelados

  • José María Basoa (español)
  • Andrés Martínez Adame (español)
  • Ernesto Gorbe (español)
  • Miguel Moreno Da Pena (español)
  • Rocío San Miguel (española-venezolana)
  • Biaggio Pillieri
  • Enrique Márquez
  • Larry Osorio
  • Aracelis Del Carmen Balza Ramírez

Gran expectativa por la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela

Las expectativas por la liberación de presos políticos en Venezuela se intensificaron tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y pusieron nuevamente en foco el caso de Nahuel Gallo, el suboficial argentino de Gendarmería Nacional que fue detenido de manera irregular en el país caribeño hace más de un año.

a-agustin-nahuel-gallo-lo-detuvieron-el-8-de-diciembre-en-venezuela-foto-tn-G7BYX6EN7NEMJAZO5A2K5W665E.avif

Gallo permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, un penal que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su situación fue denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y por organismos de derechos humanos, y volvió a generar preocupación internacional al cumplirse un año y un mes de su detención, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.

A su vez, la familia del abogado argentino, Germán Giuliani, otro argentino que el Gobierno venezolano mantiene cautivo, manifestó que esperan que "lo liberen". Denunciaron la "tortura psicológica" que implicó su detención y confiaron la última novedad que tuvieron sobre su paradero en los últimos dos días.

