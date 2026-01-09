Aseguran que ya son nueve los presos políticos excarcelados en Venezuela

El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó esta tarde que ascienden a nueve las personas excarceladas en Venezuela, después de la liberación de la activista Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.
El presidente de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, indicó esta tarde que ascienden a nueve las personas excarceladas en Venezuela, después de la liberación de la activista Aracelis Del Carmen Balza Ramírez.
"Aracelis Balza sería la 9na presa política excarcelada. Fue excarcelada del Helicoide. Esto representa un poco mas del 1% de lo actuales presos políticos", indicó Ramírez.
Luego expresó que aún hay 811 presos políticos y destacó que 87 de esas personas son de "nacionalidad extranjera", entre ellos "2 ciudadanos estadounidenses". "También hay un ciudadano cubano con residencia americana", precisó.
Tras la captura de Nicolás Maduro a manos de Donald Trump y Estados Unidos, la liberación de un “número importante” de prisioneros es la primera decisión política de envergadura de la transición bajo control remoto de Washington, liderada por los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez.
El jueves, al menos cinco españoles viajó en avión desde Caracas a Bogotá con destino a España. Familiares y activistas esperaban a las puertas del Helicoide caraqueño para confirmar la excarcelación de sus seres queridos.
Horas después, se conoció la liberación de tres ciudadanos venezolanos: el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirignete político Biagio Pilieri; y el abogado Alejandro Rebolledo.
Las expectativas por la liberación de presos políticos en Venezuela se intensificaron tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y pusieron nuevamente en foco el caso de Nahuel Gallo, el suboficial argentino de Gendarmería Nacional que fue detenido de manera irregular en el país caribeño hace más de un año.
Gallo permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, un penal que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su situación fue denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y por organismos de derechos humanos, y volvió a generar preocupación internacional al cumplirse un año y un mes de su detención, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.
A su vez, la familia del abogado argentino, Germán Giuliani, otro argentino que el Gobierno venezolano mantiene cautivo, manifestó que esperan que "lo liberen". Denunciaron la "tortura psicológica" que implicó su detención y confiaron la última novedad que tuvieron sobre su paradero en los últimos dos días.