Aseguran que ya son nueve los presos políticos excarcelados en Venezuela

El jueves, al menos cinco españoles viajó en avión desde Caracas a Bogotá con destino a España. Familiares y activistas esperaban a las puertas del Helicoide caraqueño para confirmar la excarcelación de sus seres queridos.

Familiares de ciudadanos colombianos que, según denuncian, fueron detenidos en Venezuela exhiben fotografías de sus parientes arrestados, días después de que Estados Unidos atacara Venezuela y capturara

Horas después, se conoció la liberación de tres ciudadanos venezolanos: el excandidato presidencial Enrique Márquez; el dirignete político Biagio Pilieri; y el abogado Alejandro Rebolledo.

La lista con todos los excarcelados

José María Basoa (español)

Andrés Martínez Adame (español)

Ernesto Gorbe (español)

Miguel Moreno Da Pena (español)

Rocío San Miguel (española-venezolana)

Biaggio Pillieri

Enrique Márquez

Larry Osorio

Aracelis Del Carmen Balza Ramírez

Gran expectativa por la liberación de los argentinos detenidos en Venezuela

Las expectativas por la liberación de presos políticos en Venezuela se intensificaron tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y pusieron nuevamente en foco el caso de Nahuel Gallo, el suboficial argentino de Gendarmería Nacional que fue detenido de manera irregular en el país caribeño hace más de un año.

Gallo permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad El Rodeo I, un penal que funcionó como enclave militar bajo la órbita de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su situación fue denunciada como desaparición forzada por el Gobierno argentino y por organismos de derechos humanos, y volvió a generar preocupación internacional al cumplirse un año y un mes de su detención, ocurrida el 8 de diciembre de 2024.

A su vez, la familia del abogado argentino, Germán Giuliani, otro argentino que el Gobierno venezolano mantiene cautivo, manifestó que esperan que "lo liberen". Denunciaron la "tortura psicológica" que implicó su detención y confiaron la última novedad que tuvieron sobre su paradero en los últimos dos días.