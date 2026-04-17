Pese a la reapertura del estrecho de Ormuz, EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a Irán "todo el tiempo que sea necesario"

Además, el jefe militar señaló que, si bien no precisó el número de minas colocadas por Irán desde febrero, aseguró que se trata de un volumen que puede ser neutralizado por las capacidades de Estados Unidos. En ese marco, confirmó que continúan las tareas de desminado en el estrecho, una ruta clave para el comercio energético a nivel global.

La liberación de Irán del estrecho de Ormuz

El Gobierno de Irán confirmó este viernes que el estrecho de Ormuz permanecerá habilitado para la navegación comercial en el marco del alto el fuego acordado con Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el canciller Abbas Araghchi, quien precisó que “el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego”, en línea con el esquema definido por la autoridad portuaria iraní.

Tras la confirmación, el presidente estadounidense Donald Trump celebró la medida con un mensaje en su red Truth Social. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, escribió.