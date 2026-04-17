En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Estados Unidos
Irán
GUERRA MEDIO ORIENTE

Pese a la reapertura del estrecho de Ormuz, EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a Irán "todo el tiempo que sea necesario"

El jefe del Comando Central, Bradley Cooper, aseguró que las fuerzas estadounidenses tienen capacidad para sostener el operativo de forma indefinida.

Pese a la reapertura del estrecho de Ormuz, EE.UU. mantendrá el bloqueo naval a Irán todo el tiempo que sea necesario

El jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, aseguró este viernes que las fuerzas militares están en condiciones de mantener de manera indefinida el bloqueo naval sobre embarcaciones vinculadas a Irán en el estrecho de Ormuz, una medida ordenada por el presidente nortemaricano, Donald Trump.

Leé también La nueva advertencia de Trump tras el bloqueo al estrecho de Ormuz: "Serán eliminados"
Trump inicia el bloqueo a Irán, que puede escalar aún más el conflicto. (Foto: A24.com)

El almirante Bradley Cooper explicó que el operativo se sostendrá mientras así lo disponga la Casa Blanca y destacó la capacidad de vigilancia permanente en la zona. Según detalló, el despliegue incluye patrullaje aéreo y marítimo, con drones MQ-9 y aviones P-8 que permiten monitorear de forma constante los puertos iraníes "todo el tiempo que sea necesario".

trump anunció una tregua

En paralelo, Trump afirmó en redes sociales que Irán aceptó reabrir el estrecho de Ormuz, aunque aclaró que el bloqueo "seguirá en plena vigencia" únicamente sobre ese país hasta que se alcance un acuerdo bilateral.

Cooper también indicó que desde el inicio de la operación no se registraron ataques contra buques estadounidenses. En ese período, al menos 19 embarcaciones intentaron atravesar el bloqueo, pero desistieron tras recibir advertencias, sin que se produjeran incidentes.

Además, el jefe militar señaló que, si bien no precisó el número de minas colocadas por Irán desde febrero, aseguró que se trata de un volumen que puede ser neutralizado por las capacidades de Estados Unidos. En ese marco, confirmó que continúan las tareas de desminado en el estrecho, una ruta clave para el comercio energético a nivel global.

La liberación de Irán del estrecho de Ormuz

El Gobierno de Irán confirmó este viernes que el estrecho de Ormuz permanecerá habilitado para la navegación comercial en el marco del alto el fuego acordado con Estados Unidos.

El anuncio fue realizado por el canciller Abbas Araghchi, quien precisó que “el paso para todos los buques comerciales a través del Estrecho de Ormuz se declara completamente abierto durante el resto del período de alto el fuego”, en línea con el esquema definido por la autoridad portuaria iraní.

Tras la confirmación, el presidente estadounidense Donald Trump celebró la medida con un mensaje en su red Truth Social. “Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para el paso libre. ¡Gracias!”, escribió.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estados Unidos Irán Bloqueo Tiempo Medio Oriente
Notas relacionadas
EE.UU. reforzó el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz: frenaron a varios buques y crece la tensión global
Irán reabrió el estrecho de Ormuz y Trump celebró: así impactó en el precio del petróleo
Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones mediados por EEUU mientras crece la tensión con Irán

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar