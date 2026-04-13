Estados Unidos comenzó el bloqueo del estrecho de Ormuz e Irán amenazó con atacar

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Con la región al borde de una escalada mayor, el mundo enfrenta ahora un escenario de alta incertidumbre: energía más cara, riesgo de inflación global y la posibilidad concreta de un conflicto abierto en uno de los puntos más sensibles del planeta.

Irán amenaza: "Ningún puerto de la región puede considerarse a salvo"

La escalada del conflicto que comenzó el pasado 28 de febrero puede resumirse perfectamente con la situación en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz. Ese día, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque que terminó con la vida de Ali Khamenei, el líder supremo de Irán. La respuesta del régimen fundamentalista fue una serie de ataques con drones y misiles a Israel y a países de la región con bases de los Estados Unidos.

Pocos días más tarde, dieron el gran golpe de efecto en esta guerra no declarada. Cerraron el paso por el estrecho de Ormuz. El 20 al 25% del crudo que viaja por los mares del mundo proviene de esa zona. Al cerrarse la navegación, el costo de la energía subió en todo el mundo. Irán - como describimos en otras notas - tiene una ventaja comparativa para hacerlo.

La geografía en el estrecho le permite colocar misiles en las colinas, lanchas rápidas para moverse por el estrecho y lo más importante: el paso es de solo 35 kilómetros de ancho. Por lo tanto, bastan unas pocas minas y ataques con las lanchas, los drones o los misiles para clausurarlo por completo.

Trump dio un ultimátum para abrir el paso o de lo contrario, "una civilización desaparecería para siempre de la Tierra" (por Irán). Se logró un alto el fuego, que el fin de semana en Afganistán logró avances, "significativos pero ninguno fundamental", dijo el vicepresidente Vance al abandonar esa cumbre.

el golfo y el doble bloqueo "Ningún puerto de la región está seguro", responde Irán a la amenaza de EE.UU. (Foto: A24.com)

Pero en todo este tiempo, Irán se mantuvo firme en la idea de "controlar el paso por Ormuz". Cobrando un "peaje" o cerrándolo si no se respetan sus demandas en el plan de paz. Por eso, tras la salida de Vance de Islamabad, Trump volvió a apostar fuerte - aunque no tuvo mucho éxito hasta ahora - y consiste en ir un paso más allá: bloquear a los que bloquean. Es decir, atacar a barcos o lanchas militares iraníes que custodien a barcos petroleros que hayan pagado ese "peaje". Los petroleros, además, serán detenidos en su marcha, sin importar a dónde tengan el puerto de llegada.

De nuevo, Irán contesta con fuerza a las palabras de Trump. "Si nos atacan, ningún puerto de la zona podrá considerarse seguro y a salvo de nuestra represalia". Lo anunció por la televisión iraní el vocero del Comando de la Guardia Revolucionaria Iraní (IRGC, por sus siglas en Inglés). En este momento, el barril del petróleo "Brent" esta en 102,50. Así comenzó este lunes y se mantiene a la espera de los que suceda en esa zona caliente. Como todo el mundo.