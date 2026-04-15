EE.UU. reforzó el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz: frenaron a varios buques y crece la tensión global

A pesar de la firme postura oficial, datos de monitoreo marítimo indican que al menos tres petroleros lograron atravesar el estrecho, siempre que no estuvieran directamente vinculados a puertos iraníes.

54443 EE.UU. reforzó el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz.

Esto expone la complejidad de controlar completamente una de las rutas comerciales más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, y refuerza la preocupación por el impacto económico internacional.

Netanyahu endurece su postura en negociaciones con Líbano

En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fijó como prioridad el “desmantelamiento” de Hezbollah en el marco de las primeras negociaciones directas con Líbano en décadas.

El líder israelí aseguró además que comparte con Estados Unidos objetivos estratégicos respecto a Irán, entre ellos la eliminación de su capacidad de enriquecimiento de uranio y la retirada del material ya procesado.

2025_12_07T115854Z_1_LYNXMPELB605G_RTROPTP_3_ISRAEL_PALESTINIANS_TRUMP_NETANYAHU El presidente estadounidense, Donald Trump, junto al presidente israelí, Benjamín Netanyahu.

Escalada y tensión en Medio Oriente

El endurecimiento de las posiciones y el despliegue militar en zonas clave mantienen en alerta a la comunidad internacional. El control del estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global, se convirtió en uno de los focos centrales de una crisis que sigue escalando.