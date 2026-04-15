EE.UU. reforzó el bloqueo a Irán en el estrecho de Ormuz: frenaron a varios buques y crece la tensión global
Al menos 10 embarcaciones fueron retenidas por el ejército norteamericano según informó el Comando Central. El objetivo del operativo es cortar el comercio marítimo de la región.
Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz para embarcaciones petroleras iraníes.
El Comando Central de Estados Unidosinformó que logró impedir el paso de al menos diez buquesvinculados a Irán en las primeras 48 horas del bloqueo naval en el estratégico estrecho de Ormuz, una medida ordenada por el presidente Donald Trump en medio de la escalada en Medio Oriente.
Según el organismo militar, las fuerzas desplegadas, entre ellas unos 5000 marinos del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln, obligaron a las embarcaciones a retroceder. “Ningún barco ha roto el bloqueo”, aseguraron desde el comando.
El CENTCOM detalló que uno de los episodios más relevantes fue la intercepción de un buque de carga iraní por parte del destructor USS Spruance, que lo obligó a regresar tras haber partido del puerto de Bandar Abbás.
El objetivo del operativo, según Washington, es cortar el comercio marítimo iraní en un momento clave de las negociaciones para poner fin al conflicto iniciado a fines de febrero. Además, advirtieron que actuarán contra cualquier embarcación que intente violar las restricciones.
A pesar de la firme postura oficial, datos de monitoreo marítimo indican que al menos tres petroleros lograron atravesar el estrecho, siempre que no estuvieran directamente vinculados a puertos iraníes.
Esto expone la complejidad de controlar completamente una de las rutas comerciales más importantes del mundo, por donde circula cerca del 20% del petróleo global, y refuerza la preocupación por el impacto económico internacional.
Netanyahu endurece su postura en negociaciones con Líbano
En paralelo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, fijó como prioridad el “desmantelamiento” de Hezbollah en el marco de las primeras negociaciones directas con Líbano en décadas.
El líder israelí aseguró además que comparte con Estados Unidos objetivos estratégicos respecto a Irán, entre ellos la eliminación de su capacidad de enriquecimiento de uranio y la retirada del material ya procesado.
Escalada y tensión en Medio Oriente
El endurecimiento de las posiciones y el despliegue militar en zonas clave mantienen en alerta a la comunidad internacional. El control del estrecho de Ormuz, vital para el comercio energético global, se convirtió en uno de los focos centrales de una crisis que sigue escalando.