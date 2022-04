Por qué Vladimir Putin no tendrá el desfile para recordar la victoria contra el nazismo que soñaba

No será el desfile esperado por Vladimir Putin. El próximo 9 de mayo se celebrará el 77° aniversario de la victoria sobre el ejército nazi en la II Guerra Mundial. Pero el líder ruso no podrá mostrar un triunfo contundente contra Ucrania. Por la invasión que inició el pasado 24 de febrero, está prácticamente aislado. En consecuencia, el Kremlin decidió que no invitará a ningún líder mundial para el desfile militar por el "Dia de la Victoria". Lo que no quedó especificado si Xi Jinping tampoco será invitado. China es otro de los cinco aliados principales de la Segunda guerra (con Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos) y ha evitado condenar expresamente a Putin por la invasión a Ucrania.