Pornografía, sexo y abusos: escándalo en el fútbol femenino por las denuncias a tres técnicos

Abusos de los entrenadores

Extorsiones y malos tratos

"Vista gorda" de los clubes y la liga de fútbol.

Entre los detalles que más se remarcan aparece destacado que un entrenador llamó a una jugadora para analizar un video del partido. En cambio, le mostró un video pornográfico. Otro fue denunciado por retar a sus jugadoras y luego hacerles preguntas íntimas sobre su vida sexual. Uno de los más escandalosos es el de un técnico que obligó a varias jugadoras a mantener relaciones sexuales. Pero en ese caso, el club lo despidió de inmediato al enterarse de las denuncias.

Lo grave del informe no solo son los casos que comenta, sino que en varias oportunidades, los clubes, la liga femenina y finalmente la "US Soccer" (Federación norteamericana de fútbol) no escucharon las quejas o las "taparon" para que nada se hiciera público. Mientras, los entrenadores siguieron gozando de "impunidad para sus abusos".

christy Holly.jpg Christy Holly, uno de los entrenadores despedidos en Estados Unidos tras conocer un informe oficial sobre abusos contra las jugadoras (Foto: Gentileza Chicago Tribune)

El informe Yates sobre abusos en el fútbol femenino

“Nuestra investigación ha revelado una liga en la que el abuso y la mala conducta -el abuso verbal y emocional y la mala conducta sexual- se convirtieron en algo sistémico, abarcando múltiples equipos, entrenadores y víctimas”. La descripción corresponde a un informe realizado por la abogada Sally Q. Yates,

la fiscal Yates.jpg La relatora del informe que reveló los abusos fue adjunta del procurador general de los Estados Unidos (Foto: cuenta de Twitter de Sally Q. Yates)

La National Women’s Soccer League (NWSL) encargó ese informe a la prestigiosa abogada. El trabajo recayó en manos de Sally Q. Yates, exfiscal general adjunta de los Estados unidos. Produjo un completo reporte sobre todos los casos de abusos que las jugadoras de fútbol se animaron a denunciar.

"Me inspira el coraje de las jugadoras de la NWSL que se ofrecieron a contar sus historias y espero que este sea el comienzo de un cambio real. Nuestro informe sobre el abuso en el fútbol femenino aquí", comentó la ex rocuradora en su cuenta de Twitter.

El informe no deja dudas en su presentación: habla sobre "denuncias de comportamiento abusivo y conducta sexual inapropiada en el fútbol profesional femenino".

informe yates sobre abusos en el fútbol.jpg

Para que no hubiese "interferencias" de los clubes o de la propia Liga y la Federación se contrató una investigación externa e independiente.

El resultado de la labor de Sally Q. Yates fue un trabajo demoledor. Son más de 300 páginas en las que describe la conducta severamente inapropiada de entrenadores -también con chicas de corta edad - y cómo muchos casos se silenciaron para evitar inconvenientes por su posible repercusión pública.

Rory Dames.jpg Rory Dames, entrenador despedido del equipo femenino de las "Red Stars" de Chicago (Foto: Gentileza Chicago Tribune)

En muchas ocasiones, al conocer las denuncias, los clubes preferían cambiar de entrenadores y pretender que nada sucedía por temor a que todas esas denuncias provocaran una merma en los contratos publicitarios y derechos de televisión. La salud física y psicológica de las jugadoras nunca fue una prioridad, concluye el informe.

paul Riley el tercero echado.jpg Paul Riley, el tercer entrenador despedido tras conocerse el informe sobre abusos en el fútbol femenino de Estados Unidos (Foto: Gentileza NY Times)

Es por eso que Cindy Parlow Cone, la presidenta de US Soccer dijo que las conclusiones del trabajo son “devastadoras y exasperantes”.

equipo femenino campeon del mundo.jpg La selección norteamericana de fútbol femenino, cuatro veces campeona mundial y medalla de bronce en Tokio 2020 (Foto: US Soccer)

Cone fue integrante de la selección de Estados Unidos, una potencia mundial en el fútbol femenino: cuatro veces campeonas mundiales (obtuvieron los dos últimos de manera consecutiva) y ganadoras de la medalla de bronce en Tokio 2020. Por estas conquistas, las mujeres norteamericanas lograron que se les pague con contratos similares a la remuneración de los hombres.

Por eso, el informe Yates sobre los abusos en el fútbol femenino termina con una serie de recomendaciones con un claro objetivo: "Prevenir abusos en el futuro, responsabilizar a los autores, mejorar la transparencia y fomentar un entorno profesional en el que los jugadores sean tratados con respeto".

Y remata: "Este debería ser el comienzo, no el final, del enfoque para garantizar la seguridad y el respeto de la jugadora".