¿Qué armas biológicas sospecha Rusia que hay en Ucrania y teme impacten en la guerra?

Rusia decidió contraatacar en el terreno diplomático. Pero no por casualidad lo hizo en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Allí, el poder de veto le da una tranquilidad tanto a ese país como a los Estados Unidos Unidos. Ninguna resolución puede salir en su contra con el veto de ellos (o de China, Francia o Gran Bretaña, los otros tres miembros permanentes).

plantas biológicas.jpg En la televisión rusa se muestran las plantas que el Kremlin denunció ante las Naciones Unidas (Foto: Archivo)

Por eso, utilizará la sesión programada en el Consejo de Seguridad de la ONU para plantear nuevamente acusaciones de que Estados Unidos tiene laboratorios de guerra biológica en Ucrania, afirmaciones que Washington dice que son desinformación y parte de una posible “operación de bandera falsa” por parte de Moscú.

Ante la continuidad de la guerra, el embajador ruso explicó que no retirará la resolución, pero decidió no buscar una votación en este momento debido a lo que llamó “presión sin precedentes” de las naciones occidentales, especialmente Estados Unidos, sobre los estados miembros de la ONU para que se opongan a la medida.

Acusación sin pruebas

Los diplomáticos rusos no han presentado pruebas para respaldar su afirmación, que ha sido repetidamente negada tanto por Estados Unidos como por Ucrania.

onu consejo de seguridad.jpg Rusia acusó en la ONU a Estados Unidos de realizar experimentos en planta bioquímicas de Ucrania (Foto: AP)

La respuesta de Estados Unidos

La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas-Greenfield, respondió al anuncio de Nebenzia diciendo que “su ridícula resolución humanitaria estaba condenada al fracaso”.

“Sabemos que si a Rusia realmente le importaran las crisis humanitarias, simplemente podría detener sus ataques contra el pueblo de Ucrania”, dijo. “Pero en cambio, quieren convocar a otra reunión del Consejo de Seguridad para usar este consejo como un lugar para su desinformación y para promover su propaganda”.

El propio secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, advirtió hace una semana que el presidente ruso, Vladimir Putin, “fabricaría acusaciones sobre armas químicas o biológicas para justificar sus propios ataques violentos contra el pueblo ucraniano”.

Pruebas biológicas prohibidas

Nebenzia dijo la semana pasada que el Ministerio de Defensa de Rusia tiene documentos que acusan a Ucrania de tener al menos 30 laboratorios biológicos que llevan a cabo "experimentos muy peligrosos" que involucran patógenos, y que el trabajo "está siendo realizado, financiado y supervisado por la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos".

Ucrania tiene una red de laboratorios biológicos que han obtenido financiación y apoyo para la investigación de los EE.UU. Pero son propiedad y están operados por Ucrania y son parte de una iniciativa llamada Programa de Reducción de Amenazas Biológicas que tiene como objetivo reducir la probabilidad de brotes mortales, ya sean naturales o hechos por el hombre.

Sin embargo para Moscú, el verdadero propósito es ser un centro de pruebas para futuras armas biológicas.

Refutación internacional

“Los laboratorios no son secretos”, dijo Filippa Lentos, profesora titular de ciencia y seguridad internacional en el King’s College de Londres, en un correo electrónico a la agencia The Associated Press. “No se utilizan en relación con armas biológicas. Todo esto es desinformación”.

A diferencia de las resoluciones del Consejo de Seguridad, las resoluciones de la Asamblea General no son legalmente vinculantes, pero no hay vetos y tienen influencia para reflejar la opinión internacional.

mariupol 2.jpg Estados Unidos dice que Rusia quiere evitar que se investigue su responsabilidad en el ataque al hospital de Mariupol (Foto: Archivo)

El tema de la guerra, empantanado por la denuncia de Rusia

El proyecto de resolución de Francia y México sobre el conflicto que no acaba exigiría “un cese inmediato de las hostilidades” y deplora “las nefastas consecuencias humanitarias de las hostilidades contra Ucrania”. Pero su tratamiento quedó empantanado por la denuncia presentada por Rusia.

El embajador francés, Nicolas De Riviere, dijo a los periodistas antes del anuncio de Rusia sobre no buscar una votación sobre su resolución que su borrador fracasaría. Para aprobar en el consejo se requieren nueve votos a favor y ningún veto por parte de un permante.

Pero al menos, Rusia introdujo una denuncia contra Estados Unidos para compensar las acusaciones sobre crímenes de guerra que se cargan sobre el Kremlin.