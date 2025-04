¿Qué causó el apagón masivo en España, Portugal y Francia?

Corte de energía en España, Portugal y Francia 6.jpg Millones de personas y dos países por completo (España y Portugal) quedaron "inutilizados" por no tener absolutamente nada de energía por un apagón masivo y sorpresivo. (Foto: Reuters)

La alternativa de dejar sin energía - para todo - a un país o a varios provoca más temor que un atentado terrorista de los que el mundo ha padecido tantas veces (dos veces en la ciudad de Buenos Aires). Si alguien es capaz, con conocimientos de informática y dominando la tecnología, provocar semejante caos, estamos ante un nuevo riesgo para la vida diaria. Por eso, es urgente saber qué pasó.

¿Qué causó el corte de energía masiva en España y Portugal?

Que de pronto un país desarrollado se quede "sin una gota" de energía es totalmente inesperado. Puede no sorprender en lugares como Cuba, Venezuela o perturbadas naciones africanas. Pero no en Europa. Por eso, la magnitud de la noticia hace posible que se teman las peores posibilidades. Más que una extrañísima falla general, lo que sucedió, ¿puede haber sido un ciberataque programado? ¿Y por quién? ¿Quién tiene semejante conocimiento tecnológico para dejar a "ciegas" a más de 60 millones de habitantes?

Por el momento, las autoridades españolas y portugueses no avanzan en esa línea, pero tampoco pueden descartarla. Europa está interconectado para proveerse de energía. La guerra entre Rusia y Ucrania, puso de relieve esa situación y la fragilidad de un "corte" de la energía rusa, aunque hubo solución.

Pero este caso es grave y diferente. Sin energía, la vida moderna es imposible. Desde el agua o las cocinas en los hogares, los celulares, los pasajes de cualquier tipo, los aeropuertos, medios de transporte hasta los hospitales, todo, absolutamente todo, necesita energía para funcionar. Sin ella, como en pandemia, la "vida normal" se detiene".

En España, solo se producen informes sobre las etapas de "reconexión esperadas". Que puede llevar entre 6 y 10 horas. Lo mismo en Portugal. Pero no hay un solo dato que explique qué fue lo que pasó. En ambos casos, el tema es muy grave

Una falla, un accidente, por amplio que sea, ¿puede paralizar a 60 millones de personas y afectar su economía y movimientos considerados comunes ( como pagar en un supermercado o sacarse una radiografía)? Se espera que haya mecanismos de control, de alerta, de respuesta inmediata, que permitan soluciones transitorias pero rápidas.

En este caso, solo los lugares con equipos de emergencia (como generadores en hospitales) o los celulares cargados a pleno durante la noche, pudieron funcionar. El resto, inutilizado. Con cientos de personas atrapados en trenes, subtes o ascensores.

La otra alternativa es más aterradora. Si no fue una falla, sino un ciberataque programado, ¿quién puede estar en condiciones de producir semejante daño y caos? En ese caso, ¿cómo se puede estar alerta para que no se repitan o sean todavía peores?

España sin energía.jpg La capital española,lleva horas sin energía y puede estar en gran parte de la noche en esa situación. (Foto: Gentileza La Vanguardia)

Madrid y Barcelona tienen energía solo en algunos sectores. Lo mismo en Bilbao, en el norte de España. Incluso, el apagón afecto algo inesperado, el servicio de ayuda - como el 911 - de la policía aquí, también quedó inútil. Personas atrapadas en ascensores o que necesitan asistencia de equipos con electricidad, no pudieron pedir ayuda con urgencia.

Los problemas fueron tantos que vale la pena nombras dos cosas impensadas: "Se recomienda no usar el auto si no es imprescindible y ahorrar batería del celular". Pero el misterio sigue, ya que los responsables de la red eléctrica, asegura que se trata de “un incidente excepcional”, pero no aclara las causas.

Un ciberataque en la ficción, ¿y en la realidad?

En la miniserie por una de las plataformas de streaming más conocidas se dio este supuesto para inicio de una trama de poder. Se llama "Día Cero" y Robert De Niro es el protagonista. Su personaje, expresidente, es convocado por la presidenta de Estados Unidos luego de un ciberataque que sorprendió al país. Lo nombran a cargo de una comisión que debe resolver qué pasó y quién está detrás de este "atentado inusual".

El país vive unos días de caos. Porque hubo muertos y al no funcionar nada, la gente se agolpaba en los bancos porque ya no tenían dinero. Luego, la trama deriva hacia otro asunto muy turbio en las profundidades de este ataque. En un momento de la serie, uno de los autores del ciberataque manda un mensaje masivo por celulares y pantallas de todo tipo que dice: "Esto va a repetirse".

Si atemoriza en la ficción, ¿qué queda para la realidad de nuestras vidas?