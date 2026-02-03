Maxi López se metió en la guerra por el rating entre Wanda Nara y la China Suárez: "Sabor..."

"Tenía un sabor especial...", le dijo el cronista Alejandro Guatti. A lo que el participante de MasterChef Celebrity aseguró con una sonrisa: "Yo creo que particularmente para Solange".

Y en ese sentido amplió con picardía: "Anduvo muy bien el programa y eso es lo que nos pone contentos a todos. Después, contra quién competimos es secundario... Bueno, puede ser para mí".

Sobre el final, Maxi López se refirió a los rumores que indican que tanto él por parte del público y La Reini Sofía Gonet por el jurado serían los más bancados del programa, a lo que él expuso: "Es un programa que se ve mucho y opinan todos", finalizó.

Cómo reaccionó Wanda Nara tras ganarle en el rating a la China Suárez

El programa de cocina MasterChef Celebrity se impuso con comodidad al debut de Hija del Fuego en El Trece y Wanda Nara celebró el triunfo con un sugestivo gesto desde las redes sociales.

El reality gastronómico de Telefe duplicó cómodamente a la serie protagonizada por la China Suárez durante gran parte de la franja, consolidándose como lo más visto del prime time y también del día lunes 2 de febrero.

Incluso, una vez finalizada la competencia directa, el programa de Wanda Nara logró un fuerte pico de rating. Fiel a su estilo filoso y provocador, la ex de Mauro Icardi no dejó pasar el triunfo y reaccionó picante en redes sociales.

Horas después de terminada la batalla al aire con su máxima enemiga, publicó una historia en Instagram con un emoji de uñas pintadas sobre fondo blanco, en un gesto que muchos interpretaron como una chicana directa a la China tras la victoria televisiva.