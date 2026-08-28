Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años: su historia y quién heredó el trono entre escándalos

De qué murió el rey Harald de Noruega

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. (Foto: Reuters)

La salud del monarca se había deteriorado durante los últimos días. Harald había sido hospitalizado el 17 de agosto y posteriormente los médicos detectaron una infección bacteriana en el torrente sanguíneo, por la que recibió tratamiento con antibióticos.

El 23 de agosto, la Casa Real informó que su estado había empeorado durante el fin de semana, aunque había respondido al tratamiento. Cuatro días después, el Palacio comunicó que su condición era “muy grave”.

Harald arrastraba problemas de salud desde hacía varios años. En 2024 sufrió una infección durante unas vacaciones en Malasia y debió recibir allí un marcapasos temporal. Posteriormente fue trasladado a Noruega y se le implantó un dispositivo permanente.

Pese a esos problemas, había rechazado seguir el camino de otros monarcas europeos que optaron por abdicar. En 2024 anunció que reduciría su agenda oficial, pero dejó en claro que pretendía mantenerse como rey hasta su muerte.

Quién fue Harald V, el rey que gobernó durante 35 años

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. (Foto: Reuters)

Harald V llegó al trono el 17 de enero de 1991, tras la muerte de su padre, el rey Olav V. Durante más de tres décadas encabezó una monarquía constitucional en la que el soberano cumple fundamentalmente funciones ceremoniales y representativas.

Su reinado estuvo caracterizado por una progresiva modernización de la monarquía noruega y una búsqueda de mayor cercanía con la sociedad. Esa impronta también atravesó su vida privada. Harald protagonizó durante su juventud una extensa historia de amor con Sonja Haraldsen, una mujer sin ascendencia real. La pareja debió esperar años para conseguir la aprobación del entonces rey Olav V y finalmente se casó en 1968.

Sonja se convirtió en reina cuando Harald asumió el trono en 1991 y permaneció a su lado durante todo su reinado.

El discurso que marcó su reinado después de la masacre de 2011

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. (Foto: Reuters)

Uno de los momentos que consolidó la imagen pública de Harald ocurrió después de los atentados perpetrados por Anders Behring Breivik en Oslo y la isla de Utøya en julio de 2011, en los que fueron asesinadas 77 personas.

El rey asumió entonces un papel central para acompañar a una sociedad conmocionada y se convirtió en una figura de unidad durante el duelo nacional. La propia Casa Real destaca aquel episodio como uno de los momentos más importantes de su reinado.

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. (Foto: Reuters)

Harald repitió ese papel ante inundaciones, tormentas y otras tragedias que golpearon al país. Era habitual que viajara personalmente hasta las zonas afectadas para encontrarse con sobrevivientes y familiares de las víctimas.

En sus últimos años también adquirieron relevancia sus intervenciones en favor de la diversidad y la tolerancia, en una sociedad que experimentó importantes transformaciones desde su llegada al trono.

Un rey apasionado por el deporte que llegó a competir en los Juegos Olímpicos

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. (Foto: Reuters)

Fuera de sus responsabilidades institucionales, Harald tuvo una estrecha relación con el deporte. Fue un destacado regatista y representó a Noruega en tres Juegos Olímpicos, además de conseguir importantes resultados internacionales en vela. También compartió con su padre una fuerte afición por los deportes y los automóviles.

Otro de sus grandes intereses fue la conservación de la naturaleza. A los 76 años concretó uno de sus deseos personales al internarse durante varios días en la Amazonia brasileña para convivir con integrantes del pueblo yanomami.

Haakon asumió como nuevo rey de Noruega

Murió el rey Harald V de Noruega a los 89 años. (Foto: Reuters)

La muerte de Harald activó inmediatamente el mecanismo sucesorio y Haakon se convirtió en el nuevo monarca noruego. El hasta ahora príncipe heredero venía asumiendo cada vez más responsabilidades debido a los problemas de salud de su padre.

Haakon había reconocido que durante su juventud tuvo dificultades para convivir con la idea de convertirse algún día en rey. Estudió en la Universidad de California en Berkeley y buscó durante años llevar una vida alejada de la rigidez de la realeza. Sin embargo, con el paso del tiempo fue adoptando un papel institucional cada vez más activo.

El nuevo monarca deberá confirmar ahora su nombre de reinado, aunque se espera que adopte Haakon VIII. Noruega no realiza coronaciones formales y la transición contempla un Consejo de Estado extraordinario y posteriormente el juramento constitucional ante el Parlamento.

Su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, quedó primera en la línea sucesoria y se convirtió en la nueva heredera al trono.

Una sucesión en medio de una fuerte crisis para la familia real

Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterio, fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación y uno de violencia doméstica. (Foto: archivo)

Haakon asume la Corona en uno de los momentos más complejos de la monarquía noruega de las últimas décadas. Su esposa, Mette-Marit, quedó bajo un intenso escrutinio después de conocerse comunicaciones que mantuvo con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales. La ahora reina pidió disculpas públicamente por esa relación.

A esa controversia se sumó la situación judicial de Marius Borg Høiby, hijo de Mette-Marit de una relación anterior. En junio fue condenado a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de dos cargos de violación y uno de violencia doméstica. Tanto la defensa como la Fiscalía apelaron la sentencia.

La propia Mette-Marit atravesó además un trasplante de pulmón y fue dada de alta en julio, después de permanecer varias semanas internada.

Esas controversias repercutieron en la imagen de la institución, aunque Harald mantuvo hasta el final una popularidad personal considerablemente superior a la del resto de la familia real.