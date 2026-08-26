Tragedia en Nepal y el Tíbet: hay al menos 160 muertos y 256 desaparecidos

El ejército desplegó 14 helicópteros y equipos especializados para asistir en la búsqueda de sobrevivientes y evaluar los daños en las zonas afectadas y el gobierno pidió ayuda a China y la India.

La inundación golpeó especialmente Syabrubesi, punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, y otras áreas utilizadas por peregrinos hindúes rumbo a Kailash Mansarovar.

Los operativos de búsqueda y rescate se desarrollan a ambos lados de la frontera. Según el Ejército de Nepal, hasta el momento 88 personas fueron rescatadas.

Los medios estatales chinos, que informan desde el Tíbet, señalaron que también se registraron numerosas víctimas. Funcionarios nepalíes anticiparon que el desastre podría provocar una pérdida de vidas de "enorme escala".

Las autoridades trabajan además para determinar el paradero de 579 turistas, entre ellos 466 extranjeros provenientes de 28 países. De los turistas que todavía no fueron localizados, 113 son nepaleses, 54 estadounidenses y 33 ciudadanos británicos, según informó la Policía.

Una región en disputa entre China y Nepal

El conflicto tiene este origen: el Tíbet está bajo control de China, mientras que Nepal comparte una extensa frontera con la región autónoma tibetana y mantiene vínculos históricos, culturales y comerciales con ella.

Durante siglos, el Tíbet funcionó con distintos grados de autonomía respecto de los grandes imperios de la región. Nepal tuvo relaciones comerciales y religiosas muy estrechas con el Tíbet, especialmente a través de las rutas del Himalaya. Incluso hubo conflictos entre ambos territorios por cuestiones comerciales y tributarias.

La zona de la catástrofe. Entre China y Nepal. Tibet, zona devastada. (Foto: A24.com)

La situación cambió radicalmente en 1950, cuando las fuerzas de la República Popular China ingresaron en el Tíbet. En 1951, las autoridades tibetanas firmaron el llamado Acuerdo de los Diecisiete Puntos, que formalizó la incorporación del territorio a China. Desde entonces, Beijing considera al Tíbet una parte inseparable de su territorio.

Nepal reconoce actualmente la soberanía china sobre el Tíbet y mantiene una política de "una sola China". Sin embargo, la cuestión tibetana tiene importancia para Katmandú porque Nepal alberga a miles de refugiados tibetanos y comparte una frontera estratégica con China.

Para Beijing, esta frontera es especialmente sensible porque busca impedir que grupos independentistas tibetanos utilicen territorio nepalés para realizar actividades contra el gobierno chino.