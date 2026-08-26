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Tragedia en Nepal: un brutal alud arrasó varias localidades y dejó más de 100 muertos y más de 1.000 desaparecidos

El desastre ocurrió cerca de la frontera con el Tíbet y sorprendió a habitantes y turistas. Las imágenes muestran cómo una enorme masa de agua avanzó con violencia y se llevó vehículos, viviendas y parte de la infraestructura.

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Tragedia en Nepal: un brutal alud arrasó localidades y dejó más de 100 muertos y 1.000 desaparecidos  Foto: Reuters

Tragedia en Nepal: un brutal alud arrasó localidades y dejó más de 100 muertos y 1.000 desaparecidos  Foto: Reuters

Una brutal riada golpeó este miércoles el norte de Nepal, cerca de la frontera con el Tíbet, y provocó una tragedia de grandes dimensiones. Según los primeros reportes oficiales, al menos 100 personas murieron y más de 1.000 permanecen desaparecidas, entre ellas cientos de turistas extranjeros.

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El agua llegó alrededor de las 9:15 de la mañana, hora local, al río Bhote Koshi desde el sector tibetano y avanzó con enorme fuerza sobre distintas localidades del distrito de Rasuwa.

Entre las zonas más afectadas se encuentran Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, donde la corriente provocó graves destrozos.

La magnitud del fenómeno quedó registrada en distintos videos que comenzaron a circular en medios y redes sociales. En las imágenes se observa cómo las personas corren para alejarse de la riada mientras una enorme masa de agua avanza sobre el área fronteriza.

El agua arrasó con vehículos y estructuras

La fuerza de la corriente provocó la destrucción de mercados, caminos y obras vinculadas a la actividad hidroeléctrica. Varias zonas quedaron cubiertas de barro y escombros después del paso del agua.

Uno de los videos más impactantes muestra a una multitud intentando ponerse a salvo mientras la riada se aproxima al puerto de Jilong, un paso fronterizo terrestre ubicado entre el Tíbet y Nepal.

En cuestión de segundos, el agua arrastró decenas de vehículos, incluidos varios autobuses que se encontraban estacionados en un aparcamiento. El avance de la corriente también levantó grandes cantidades de escombros y generó una enorme nube de polvo.

Casi 400 personas siguen desaparecidas

Las autoridades continúan trabajando para establecer el número definitivo de víctimas y determinar qué ocurrió con las personas que todavía no pudieron ser localizadas.

Hasta el momento, unas 400 personas permanecen desaparecidas o sin contacto y podrían haber quedado atrapadas por la inundación. Entre ellas habría 291 viajeros extranjeros.

El distrito de Rasuwa, ubicado en la frontera con el Tíbet, concentra buena parte de los daños provocados por el fenómeno.

Qué provocó la riada

Las autoridades investigan el origen del desastre y, de manera preliminar, lo relacionan con un terremoto registrado poco antes de la inundación.

El movimiento sísmico se produjo alrededor de las 8:37, hora local, y habría generado un importante deslizamiento de tierra. Según la hipótesis inicial, el desplazamiento de material terminó bloqueando el curso del río.

La acumulación de agua habría provocado posteriormente la ruptura del bloqueo y una repentina descarga que avanzó hacia las zonas pobladas, dando lugar a la devastadora riada.

Mientras continúan las tareas de búsqueda, las autoridades nepalíes evalúan el alcance total de los daños y trabajan para localizar a las personas que continúan desaparecidas.

En pocas palabras

  • Brutal alud en Nepal: Más de 100 muertos y 1.000 desaparecidos tras el colapso de un glaciar cerca de la frontera con el Tíbet.
  • Imágenes impactantes: Una masa de agua arrasó con vehículos, viviendas y parte de la infraestructura en varias localidades.
  • Causa probable: Se investiga si un terremoto previo generó un deslizamiento de tierra que bloqueó el río, provocando la riada.
Resumen generado por Thinkindot AI
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