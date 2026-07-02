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Terremotos y tragedia

Quién era la conocida modelo venezolana que apareció muerta entre los escombros con su pareja

Habitaban un edificio en la zona de La Guaira, el lugar más perjudicado por los dos sismos. El edificio que ocupaban colapsó. Los encontraron si vida, uno junto al otro, tras varios días de búsqueda.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Otra triste noticia en Venezuela. Tras días de búsqueda

Otra triste noticia en Venezuela. Tras días de búsqueda, localizaron muerta a al modelo Skarlent Rodríguez y a su novio, José Castro (Foto: Gentileza RTSmedios)
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Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto. (Foto: captura A24)

Ambos permanecían desaparecidos desde el colapso del edificio donde vivían en Catia La Mar, en el estado de La Guaira, una de las zonas más golpeadas por el desastre.

La noticia fue confirmada por los familiares de la joven a través de una campaña solidaria destinada a reunir fondos para afrontar los costos del rescate y los funerales. En el mensaje expresaron que la pareja fue hallada "uno al lado del otro, juntos hasta el final", una frase que rápidamente conmovió en las redes sociales.

Rodríguez tenía 23 años y se había convertido en una figura prometedora del mundo de los concursos de belleza tras ser coronada Miss Grand Orlando 2025.

Además de su carrera como modelo, era creadora de contenido y mantenía una activa presencia en redes sociales, donde compartía proyectos vinculados a la moda y a la cultura venezolana. Había vivido durante un tiempo en Florida, Estados Unidos, antes de regresar a Venezuela junto a su pareja.

Su trayectoria como modelo y su belleza le dieron trascendencia internacional hasta en los Estados Unidos. (Foto: Gentileza RPP)

Su trayectoria como modelo y su belleza le dieron trascendencia internacional hasta en los Estados Unidos. (Foto: Gentileza RPP)

La tragedia también golpeó con fuerza a la familia del novio, José Castro, ya que varios de sus familiares fallecieron durante los sismos.

El fallecimiento de Skarlent Rodríguez se suma a la larga lista de víctimas que dejó la peor catástrofe natural registrada en Venezuela en décadas. Solo en cifras oficiales, el número de muertos es de casi 2.300 personas pero hay más de 60.000 desaparecidos según algunas estimaciones.

Quien era Skarlent Rodríguez

Skarlent Rodríguez era una modelo venezolana de 23 años que había alcanzado notoriedad en el mundo de los certámenes de belleza tras ser coronada Miss Grand Orlando 2025, un concurso dirigido a la comunidad latina en Estados Unidos.

Nacida en Venezuela, Rodríguez desarrolló parte de su carrera en Florida, donde participó en eventos de moda, sesiones fotográficas y actividades vinculadas a la industria del modelaje. En sus redes sociales compartía contenido relacionado con la belleza, los viajes y su vida cotidiana, además de mensajes de orgullo por sus raíces venezolanas.

Tras obtener la corona de Miss Grand Orlando, comenzó a ganar reconocimiento dentro del circuito de concursos de belleza y colaboró con distintas marcas y emprendimientos. Amigos y seguidores la describían como una joven carismática, dedicada a su carrera y con proyectos para seguir creciendo profesionalmente.

En los últimos meses había regresado a Venezuela junto a su pareja, José Castro, y ambos residían en Catia La Mar, en el estado de La Guaira. Allí los sorprendió el terremoto que provocó el derrumbe de su vivienda y los dejó atrapados bajo los escombros.

Días de búsqueda y la noticia más terrible

La pareja vivía en la zona de La Guaira. El lugar cercano a Caracas que se usa como escapada de fin de semana de los caraqueños o para vivir sobre la playa de los más acomodados. Lamentablemente, el epicentro de los dos terremotos fue ese lugar tan bonito. El edificio en el que vivían colapsó y nada se supo de ellos.

Se creo una cuenta para ayudar para a su búsqueda. Después de varios días de intensa actividad, brigadistas y rescatistas localizaron los cuerpos de ambos. La noticia fue confirmada por la familia de la modelo a través de una campaña en GoFundMe, donde informaron que fueron encontrados "uno al lado del otro, juntos hasta el final" y solicitaron ayuda para afrontar los gastos funerarios.

Su muerte generó una fuerte conmoción en Venezuela y en la comunidad latina de Florida, donde era conocida por su participación en concursos de belleza y por su creciente presencia en redes sociales.

La modelo, con solo 23 años, tenía gran proyección comercial en los Estados Unidos. (Foto: Cuenta de Instagram de Rodríguez)

La modelo, con solo 23 años, tenía gran proyección comercial en los Estados Unidos. (Foto: Cuenta de Instagram de Rodríguez)

Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final”, expresaron los familiares, una frase que conmovió a miles de personas que seguían el caso.

En el mismo comunicado agradecieron la solidaridad recibida durante la búsqueda. “No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles”, señalaron.

La familia también pidió continuar colaborando con la campaña. Explicaron que los costos del operativo y de los funerales son elevados y que ambas familias atraviesan una situación crítica. Además, revelaron que la familia de José Castro sufrió otras pérdidas devastadoras durante el terremoto, entre ellas las de su padre, su abuela, un tío y una tía.

Roberto Adrián Maidana
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