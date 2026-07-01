El mensaje esperanzador de un rescatista sobre Lucas, el nene argentino atrapado tras los terremotos

Y agregó: “Ahí hay un espacio perfecto y tu eres fuerte. Regálanos un poquito más de tiempo. Lucas, tus papis lo están dejando todo por tí. Aguanta Lucas, aguanta un poquito más, por favor”.

El relato del vecino permitió reconstruir los últimos minutos

En diálogo con TN, Marcos Gámez, papá de Lucas, explicó que un vecino se cruzó con el nene apenas segundos antes del derrumbe.

Según contó, Lucas estaba acompañado por uno de sus tíos y ambos utilizaron el ascensor destinado a los pisos impares porque el que correspondía a los pisos pares no funcionaba.

"Lucas se bajó en el tercer piso con su tío", relató el vecino. El hombre alcanzó a ingresar a su departamento cuando se produjo el colapso del edificio.

Hasta ahora, la principal incógnita era si el niño había conseguido llegar al segundo piso, donde se encontraba el departamento familiar, o si quedó atrapado entre la escalera y el pasillo.

Con el avance del operativo, esa incertidumbre comenzó a despejarse.

El rescatista Manuel Mendes aseguró a través de sus redes sociales que pudieron delimitar el área donde creen que se encuentra el menor. "Lucas, tú estás ahí, entre los 10 metros cuadrados donde logramos llegar. Estás entre la cocina y la sala", expresó en un video.

El mensaje continuó con un pedido conmovedor: "Ahí hay un espacio perfecto y tú eres fuerte. Regálanos un poquito más de tiempo. Lucas, tus papás lo están dejando todo por ti. Aguanta Lucas, aguanta un poquito más, por favor".

Mendes también sostuvo que los equipos tienen indicios de que todavía hay sobrevivientes bajo los escombros. "Los puntos de calor se sintieron. Son más de seis personas las que están con vida, así que vamos a rescatarlos rápido", afirmó.

Una semana de búsqueda sin descanso

Lucas había viajado a La Guaira junto a sus tíos y se encontraba en el edificio cuando ocurrieron los dos terremotos que provocaron el derrumbe.

Su padre explicó que, hasta el momento, no lograron establecer contacto con él. "No hemos tenido ningún contacto con el nene. Tenemos la presunción de que hace dos días hizo la intención de comunicarse, pero sabemos que por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", señaló.

A pesar del paso de los días, la familia mantiene intacta la esperanza. "Lo que nos da esperanza es que él es un chico delgado y puede estar en espacios reducidos entre placa y placa o entre concreto y concreto", sostuvo Marcos Gámez.

Mientras continúan las tareas de rescate, los equipos trabajan contrarreloj para llegar al sector donde creen que permanece atrapado el niño argentino.