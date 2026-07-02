Se confirmó la millonaria suma por la que Florencia Peña lleva a juicio a Nico Occhiato y Luzu

Florencia Peña terminó de manera repentina su labor al frente de El show del verano en Luzu tras aquella falsa noticia sobre el padre de Messi que generó un enorme escándalo.
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Barby Franco confirmó en Pasó en América la cifra que la actriz Florencia Peña le reclama a Luzu tras su escandalosa salida del streaming.
Florencia Peña terminó de manera repentina su labor al frente de El show del verano en Luzu tras aquella falsa noticia sobre el padre de Messi que generó un enorme escándalo.
A las pocas horas, Nico Occhiato emitió un comunicado con las medidas tomadas y al día siguiente hizo un descargo al aire pidiendo disculpas por lo sucedido y no mencionando en ningún momento a la actriz.
El programa dejó de salir al aire desde ese entonces y al instante se iniciaron las charlas entre Peña y Occhiato por la desvinculación cuando aún tenía contrato vigente con la señal de streaming.
Fernando Burlando, abogado de Flor Peña, había adelantado que las charlas entre las partes se encontraban lejos de llegar a un acuerdo económico y todo parece indicar que habrá juicio.
Finalmente, Barby Franco, pareja del famoso abogado, confirmó la millonaria suma que le reclamará la actriz y conductora a Nico Occhiato y Luzu: ¡750 millones de pesos!
"Finalmente Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", indicó el miércoles la panelista sobre el final del ciclo Pasó en América, dejando a los conductores Sabrina Rojas y Tartu Tartúfoli en shock por la alta cifra.
En un primer momento había trascendido que Peña exigiría la suma de 200 millones de pesos pero parece que ese número quedó atrás y será mucho más el dinero a reclamar.
Fernando Burlando contó en una entrevista con LAM América (Tv) cómo se encuentra la negociación de Florencia Peña con Nico Occhiato tras su escandalosa salida del streaming Luzu.
"Me parece que el acuerdo está muy lejano, una pena. Creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores así como lo reconoció en primer término Florencia. La actitud de Luzu deja muchísimo que desear", precisó el letrado sobre las primeras charlas entre las partes, que parecen muy lejos de llegar a un punto de entendimiento.
"La forma de poner un poco las cosas en equilibrio sería resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, y me parece que no estamos en esa instancia. Ellos pretenden que Florencia diga que se va a su casa y eso no corrresponde. Hay cuestiones legales que hay que respetar y ese es el punto", continuó firme el letrado.
Y contó que Flor Peña aún sigue afectada por lo sucedido al aire ese día: "Está angustiada y atravesada por el dolor, esto es algo que lo podes constatar si la llamas, está muy afectada", indicó.