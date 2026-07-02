Se confirmó la millonaria suma por la que Florencia Peña lleva a juicio a Nico Occhiato y Luzu

Finalmente, Barby Franco, pareja del famoso abogado, confirmó la millonaria suma que le reclamará la actriz y conductora a Nico Occhiato y Luzu: ¡750 millones de pesos!

"Finalmente Flor Peña lleva a juicio a la productora Luzu por 750 millones de pesos argentinos por daños y perjuicios", indicó el miércoles la panelista sobre el final del ciclo Pasó en América, dejando a los conductores Sabrina Rojas y Tartu Tartúfoli en shock por la alta cifra.

En un primer momento había trascendido que Peña exigiría la suma de 200 millones de pesos pero parece que ese número quedó atrás y será mucho más el dinero a reclamar.

La firme advertencia de Fernando Burlando a Nico Occhiato por el juicio de Flor Peña a Luzu

Fernando Burlando contó en una entrevista con LAM América (Tv) cómo se encuentra la negociación de Florencia Peña con Nico Occhiato tras su escandalosa salida del streaming Luzu.

"Me parece que el acuerdo está muy lejano, una pena. Creo que todos deberíamos reconocer nuestros errores así como lo reconoció en primer término Florencia. La actitud de Luzu deja muchísimo que desear", precisó el letrado sobre las primeras charlas entre las partes, que parecen muy lejos de llegar a un punto de entendimiento.

"La forma de poner un poco las cosas en equilibrio sería resolviendo el contrato como corresponde, considerando todo lo que sucedió y el grave perjuicio que se le generó a Florencia, y me parece que no estamos en esa instancia. Ellos pretenden que Florencia diga que se va a su casa y eso no corrresponde. Hay cuestiones legales que hay que respetar y ese es el punto", continuó firme el letrado.

Y contó que Flor Peña aún sigue afectada por lo sucedido al aire ese día: "Está angustiada y atravesada por el dolor, esto es algo que lo podes constatar si la llamas, está muy afectada", indicó.