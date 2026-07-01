Venezuela decretó siete días de duelo nacional tras los terremotos que dejaron al menos 2.295 muertos

La presidenta encargada aseguró que el Estado mantiene desplegados operativos en todo el territorio. "Estamos presentes en todos los niveles de Gobierno para brindar protección, atención y la certeza de que, juntos, vamos a salir adelante", agregó.

El decreto establece que las banderas venezolanas permanecerán a media asta en todas las dependencias públicas, militares y diplomáticas durante una semana. Asimismo, distintas autoridades locales anunciaron la suspensión de eventos deportivos, culturales y espectáculos masivos como señal de respeto hacia las víctimas y sus familias.

En paralelo, el Ministerio de Comunicación e Información difundió imágenes de Delcy Rodríguez recorriendo hospitales, centros de evacuados y sobrevolando en helicóptero las regiones más afectadas por los sismos, mientras continúan las tareas de rescate.

La crisis humanitaria se agrava

De acuerdo con el último balance oficial de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, ocurridos el 24 de junio, ya se contabilizan2.295 muertos, 11.267 heridos y más de 40.000 personas desaparecidas, mientras que la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela informó que todavía se busca a más de 40.000 personas, lo que refleja la magnitud de la emergencia humanitaria.

En los últimos días, imágenes satelitales difundidas por la NASA también evidenciaron el impacto geológico de los sismos, que incluso provocaron desplazamientos en la superficie terrestre.

La devastación es total en La Guaira. (Foto: Reuters)

La oposición cuestionó la respuesta del Gobierno

A una semana del desastre, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora del país, cuestionó la respuesta oficial y sostuvo que la tragedia dejó al descubierto las falencias estructurales del Estado venezolano.

"Esta tragedia también ha dejado en evidencia las graves debilidades del Estado para responder a una emergencia de esta magnitud, consecuencia de años de deterioro institucional que hoy pagamos los venezolanos", expresó la alianza opositora en un comunicado publicado en X.