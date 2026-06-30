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Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto: ya son 1.943 muertos y más de 10.500 heridos

Las operaciones de rescate siguen desplegadas en distintos puntos del país con la participación de 51 delegaciones internacionales, 26.121 efectivos venezolanos y 15.467 voluntarios.

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Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto. (Foto: captura A24)

Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto. (Foto: captura A24)

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela continúa agravándose. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó este martes un nuevo balance oficial que elevó a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos, mientras siguen las tareas de búsqueda y rescate entre los escombros en las zonas más afectadas.

Leé también Tragedia en Venezuela: ya son 1.719 los muertos y más de 5.000 los heridos
La Guaira continúa como el área más afectada y siguen las tareas de búsqueda y rescate. (Foto: Reuters)

Las autoridades mantienen un amplio operativo de emergencia para localizar sobrevivientes y asistir a miles de familias que perdieron sus viviendas. Entre los últimos rescates, Rodríguez destacó el hallazgo con vida de un bebé de dos años, encontrado este martes por los equipos de socorro.

Según el funcionario, el día de los terremotos había unas 30.000 personas vacacionando en Catia La Mar, una de las localidades más golpeadas por el desastre.

Del total, 13.400 personas lograron evacuar durante las primeras horas posteriores al sismo, mientras que los equipos de rescate consiguieron salvar a 6.461 personas desde el inicio de la emergencia. En conjunto, 19.861 personas fueron evacuadas o rescatadas de las zonas afectadas.

El último informe oficial también reporta:

  • 1.943 personas fallecidas.
  • 10.571 heridos.
  • 15.866 damnificados.
  • 28.380 personas atendidas en hospitales y campamentos temporales.
  • 80.870 personas asistidas desde el comienzo de la emergencia.
  • 69 refugios habilitados en La Guaira, Caracas, Miranda y otras regiones.

Continúan las tareas de búsqueda con apoyo internacional

Las operaciones de rescate siguen desplegadas en distintos puntos del país con la participación de 51 delegaciones internacionales, 26.121 efectivos venezolanos y 15.467 voluntarios, que trabajan de manera ininterrumpida para localizar sobrevivientes, remover escombros y brindar asistencia humanitaria.

Las autoridades no descartan que el número de víctimas continúe aumentando en las próximas horas debido a la magnitud del desastre y a que aún hay numerosas personas desaparecidas.

Personas heridas reciben atención médica en el exterior de un centro de salud tras los terremotos que golpearon La Guaira, Venezuela (REUTERS)

Personas heridas reciben atención médica en el exterior de un centro de salud tras los terremotos que golpearon La Guaira, Venezuela (REUTERS)

España elevó a 19 la cifra de ciudadanos fallecidos

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España actualizó este martes el balance de ciudadanos españoles afectados por la catástrofe.

El ministro José Manuel Albares confirmó que 19 españoles murieron como consecuencia del doble terremoto y que 144 personas permanecen desaparecidas, una cifra superior a la informada el día anterior.

El lunes, el Gobierno español había reportado 17 fallecidos y 138 desaparecidos, pero tras nuevas verificaciones el balance fue corregido. Las autoridades españolas continúan trabajando junto a los equipos de emergencia y los consulados para localizar a los ciudadanos que aún no pudieron ser contactados y asistir a sus familias.

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