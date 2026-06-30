Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto: ya son 1.943 muertos y más de 10.500 heridos

El último informe oficial también reporta:

1.943 personas fallecidas.

10.571 heridos.

15.866 damnificados.

28.380 personas atendidas en hospitales y campamentos temporales.

80.870 personas asistidas desde el comienzo de la emergencia.

69 refugios habilitados en La Guaira, Caracas, Miranda y otras regiones.

Continúan las tareas de búsqueda con apoyo internacional

Las operaciones de rescate siguen desplegadas en distintos puntos del país con la participación de 51 delegaciones internacionales, 26.121 efectivos venezolanos y 15.467 voluntarios, que trabajan de manera ininterrumpida para localizar sobrevivientes, remover escombros y brindar asistencia humanitaria.

Las autoridades no descartan que el número de víctimas continúe aumentando en las próximas horas debido a la magnitud del desastre y a que aún hay numerosas personas desaparecidas.

Personas heridas reciben atención médica en el exterior de un centro de salud tras los terremotos que golpearon La Guaira, Venezuela (REUTERS)

España elevó a 19 la cifra de ciudadanos fallecidos

En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España actualizó este martes el balance de ciudadanos españoles afectados por la catástrofe.

El ministro José Manuel Albares confirmó que 19 españoles murieron como consecuencia del doble terremoto y que 144 personas permanecen desaparecidas, una cifra superior a la informada el día anterior.

El lunes, el Gobierno español había reportado 17 fallecidos y 138 desaparecidos, pero tras nuevas verificaciones el balance fue corregido. Las autoridades españolas continúan trabajando junto a los equipos de emergencia y los consulados para localizar a los ciudadanos que aún no pudieron ser contactados y asistir a sus familias.