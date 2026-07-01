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Terremotos en Venezuela: asciende a 2.295 la cifra de fallecidos y buscan a más de 40.000 personas

Las autoridades actualizaron el balance de víctimas de los sismos registrados el 24 de junio. También crece la cantidad de heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia en las zonas afectadas.

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Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio dejaron hasta el momento 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas. (Foto: Reuters)

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio dejaron hasta el momento 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas. (Foto: Reuters)

Los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio dejaron hasta el momento 2.295 personas fallecidas y 11.267 heridas, según informó este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Además, continúan las tareas para localizar a más de 40.000 personas reportadas como desaparecidas.

Leé también Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto: ya son 1.943 muertos y más de 10.500 heridos
Venezuela actualizó la cifra de víctimas por el doble terremoto. (Foto: captura A24)

La actualización representa un incremento respecto del balance oficial difundido el martes, cuando se habían contabilizado 1.943 muertos y 10.571 heridos como consecuencia de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados la semana pasada.

Las tareas para localizar a más de 40.000 personas reportadas como desaparecidas continúan. (Foto: Reuters)

Las tareas para localizar a más de 40.000 personas reportadas como desaparecidas continúan. (Foto: Reuters)

La plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela indicó que todavía se busca a más de 40.000 personas, una cifra que refleja la magnitud de la emergencia que atraviesa el país.

La emergencia humanitaria

La situación humanitaria continúa agravándose a medida que avanzan las tareas de rescate y asistencia. En los últimos días, imágenes satelitales difundidas por la NASA mostraron el impacto geológico de los terremotos, que incluso provocaron desplazamientos en la superficie terrestre.

Los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda en distintas zonas afectadas por los sismos, mientras miles de personas permanecen sin ser localizadas.

La ayuda argentina y el diálogo con Caracas

En paralelo, el Gobierno argentino mantiene contactos con las autoridades venezolanas para coordinar acciones de ayuda humanitaria. El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este miércoles su expectativa de que las conversaciones iniciadas tras la catástrofe permitan abrir "un espacio de diálogo" entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024.

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Quirno explicó que los contactos tuvieron como objetivo coordinar el envío de asistencia y relevar las necesidades más urgentes derivadas de la tragedia.

Imágenes satelitales difundidas por la NASA mostraron el impacto geológico de los terremotos, que incluso provocaron desplazamientos en la superficie terrestre. (Foto: Reuters)

Imágenes satelitales difundidas por la NASA mostraron el impacto geológico de los terremotos, que incluso provocaron desplazamientos en la superficie terrestre. (Foto: Reuters)

"Pedimos también enviar un equipo consular porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", añadió el canciller.

Argentina envió dos nuevos aviones con ayuda humanitaria, personal especializado y equipamiento para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate. El operativo incluyó el traslado de 38 personas y se sumó a una primera misión realizada el viernes pasado, cuando viajaron 24 brigadistas, cuatro perros de rescate y material especializado para asistir en las zonas afectadas por los terremotos.

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