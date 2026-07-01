Terremotos en Venezuela: asciende a 2.295 la cifra de fallecidos y buscan a más de 40.000 personas

Los equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda en distintas zonas afectadas por los sismos, mientras miles de personas permanecen sin ser localizadas.

La ayuda argentina y el diálogo con Caracas

En paralelo, el Gobierno argentino mantiene contactos con las autoridades venezolanas para coordinar acciones de ayuda humanitaria. El canciller argentino, Pablo Quirno, expresó este miércoles su expectativa de que las conversaciones iniciadas tras la catástrofe permitan abrir "un espacio de diálogo" entre ambos países, que no mantienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024.

Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, Quirno explicó que los contactos tuvieron como objetivo coordinar el envío de asistencia y relevar las necesidades más urgentes derivadas de la tragedia.

Imágenes satelitales difundidas por la NASA mostraron el impacto geológico de los terremotos, que incluso provocaron desplazamientos en la superficie terrestre. (Foto: Reuters)

"Pedimos también enviar un equipo consular porque tenemos ciudadanos argentinos que están sufriendo las consecuencias de esta tragedia y teníamos que estar cerca de ellos. Como ustedes saben, no tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", añadió el canciller.

Argentina envió dos nuevos aviones con ayuda humanitaria, personal especializado y equipamiento para colaborar en las tareas de búsqueda y rescate. El operativo incluyó el traslado de 38 personas y se sumó a una primera misión realizada el viernes pasado, cuando viajaron 24 brigadistas, cuatro perros de rescate y material especializado para asistir en las zonas afectadas por los terremotos.