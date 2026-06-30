La fuerte decisión que tomó la pareja de Cinzia de Gran Hermano tras el terremoto en Venezuela

El mensaje cerró con un gesto de gratitud hacia quienes acompañan a Cinzia desde afuera: “Nosotros elegimos mantener silencio en redes, pero el apoyo y cariño hacia ella sigue siendo recibido con mucho amor”.

Cómo fue la denuncia que hizo Cinzia contra Emanuel en Gran Hermano

La tensión volvió a apoderarse de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) cuando Cinzia tomó la palabra y denunció un comentario discriminatorio de Emanuel.

“Ya que están mencionando algunos comentarios desafortunados y Cola expuso lo que le pasó, quiero también exponer lo que me pasó hoy, que fue muy desafortunado. Tuvimos unos premios hermosos alusivos a la selección argentina: medias, camisetas, algunas pantuflas. No había 22 y algunos se iba a quedar sin”, relató Cinzia frente a todos.

La jugadora explicó con claridad el motivo de su enojo: “Y la idea de Emanuel era que tenían prioridad los argentinos por ser argentinos, por ende, paraguaya, venezolana, chilena y uruguaya, no teníamos prioridad, básicamente. La verdad que fue bastante incómodo, desafortunado y desagradable porque dentro del reglamento de Gran Hermano todos sabemos que no se puede hacer alusión o dejar a alguien de lado por su nacionalidad, creencia, religión, preferencia”.

Con firmeza, agregó: “Y la verdad me pareció lo último esto, nunca me había pasado. Yo me siento mitad argentina, banco a Argentina en el mundial, en todas las actividades, canto las canciones, me pongo la remera, alzo la bandera con orgullo porque este país me abrió las puertas, soy residente, pago mis impuestos y los amo con todo mi corazón”.

Ante el descargo, Santiago del Moro intervino y le dio la palabra a Emanuel, quien respondió sin rodeos: “Sí, como no tiene juego, tiene que agarrarse de esas cosas”. Luego insistió: “Hay que decir las cosas como son. Cinzia hace varios días que viene mal en la casa y quiere agarrarse de eso como para tener juego”.

Por último, Cinzia cerró su intervención agradeciendo a quienes compartieron los premios: “Gracias a algunos chicos que nos lo cedieron. Por ejemplo, Manuel”.