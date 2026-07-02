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La reacción de la China Suárez tras las versiones de crisis con Icardi: el gesto que quedó registrado en video

Mientras salía a la luz que la actriz abandonó la casa de Mauro Icardi tras el escándalo con Ekaterina, Eugenia China Suárez se mostró en las redes con un particular gesto que no pasó desapercibido. Mirá.

2 jul 2026, 08:37
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Mientras crecen las versiones sobre un fuerte pelea entre la China Suárez y Mauro Icardi, un nuevo gesto de la actriz volvió a llamar la atención. En SQP (América TV), Yanina Latorre sostuvo este miércoles que la pareja estaría atravesando un delicado momento luego de la aparición mediática de Ekaterina, la joven modelo representada nada menos que por Wanda Nara, quien afirmó que el futbolista habría intentado establecer algún tipo de vínculo con ella.

De acuerdo con la información brindada por la conductora, la China Suárez ya llevaría cuatro días instalada en su casa de San Jorge, habiendo abandonado así "La casa de los sueños" en la que convivía con el delantero. Siempre según esa versión, la actriz no retiró todas sus pertenencias, aunque sí se habría marchado junto a sus dos hijos menores y también con su perro.

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En medio de las especulaciones sobre una supuesta crisis que incluso podría poner en jaque la continuidad de la relación, Eugenia China Suárez optó por no hacer declaraciones ni responder a los rumores que comenzaron a circular con fuerza en las últimas horas. Sin embargo, volvió a tener actividad en sus redes sociales y dejó ver cómo transcurrió parte de su jornada.

Lejos de pronunciarse sobre su presente sentimental o referirse a Mauro Icardi, la actriz mostró que visitó un centro de estética para realizarse un tratamiento dermatológico enfocado en mejorar la firmeza y la calidad de la piel. A través de un video que compartió en TikTok y que luego replicó en sus historias de Instagram, exhibió distintos momentos del procedimiento y parte del proceso al que se sometió.

"Acompañame a Ultherapy", escribió la China Suárez junto al registro audiovisual, donde se la observa ingresando al establecimiento y recibiendo el tratamiento facial.

Más tarde, la actriz también publicó una imagen con los resultados obtenidos cuando se realizó este mismo procedimiento por primera vez y explicó los motivos por los que se convirtió en uno de sus preferidos.

Este fue el post inmediato del 2025 cuando me hice por primera vez Ultherapy. Es un ultrasonido no invasivo que reafirma la piel. Definitivamente mi tratamiento favorito junto con la luz pulsada, expresó Eugenia Suárez en sus redes sociales.

Así, mientras las versiones sobre una posible separación continúan instalándose con fuerza y alimentan todo tipo de especulaciones, la China Suárez eligió mantener absoluto silencio sobre los rumores que la involucran con Mauro Icardi y centrar sus publicaciones únicamente en el tratamiento estético que decidió realizarse. Del delantero, al menos por ahora, no hubo ninguna mención.

Cuál es el video que confirmaría la separación de la China Suárez y Mauro Icardi

La relación entre la China Suárez y Mauro Icardi volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que Yanina Latorre asegurara en Sálvese Quien Pueda (América TV) que la pareja estaría atravesando una fuerte crisis que habría derivado en una separación. Como parte de la información, la conductora mostró un video que, según explicó, reforzaría esa versión.

En las imágenes difundidas durante el programa se observa al delantero recorriendo Nordelta junto a sus dos hijas, mientras lleva varias bolsas de compras. Para Yanina Latorre, ese detalle no pasó inadvertido y marcó una diferencia con la dinámica habitual de la pareja.

"Hoy subimos a las redes, creo que lo tenemos, un video de Mauro caminando solo con sus hijas por Nordelta. Todos sabemos que Mauro y la China no se separan nunca y van a todos lados juntos", comentó la periodista al aire.

Luego, profundizó sobre el supuesto distanciamiento y explicó que la actriz habría tomado una decisión importante en los últimos días. "Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’. No se llevó la ropa, se llevó solamente un bolso con sus dos hijos pequeños y un perro y se fue a instalar a San Jorge a la casa que se compró el año pasado en un millón cien mil dólares", detalló.

Siempre de acuerdo con la versión expuesta por la conductora, el conflicto entre ambos tendría un origen puntual. "Tuvieron una muy, muy fuerte discusión, toda la discusión se llama Eka, la niña esta que apareció en Tequila. Venía todo mal desde lo de Tequila, le encontró unos mensajes, la China a Mauro", sostuvo Yanina Latorre, quien vinculó la crisis con la joven que tomó notoriedad en los últimos días.

Por el momento, ni la China Suárez ni Mauro Icardi realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones, que volvieron a instalar dudas sobre el presente sentimental de una de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo.

     

 

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