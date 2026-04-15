Quién es el único argentino que está en la lista de las 100 personas más influyentes del año

grossi 100 Rafael Grossi, el único argentino entre los 100 influyentes de la revista TIME. Es el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica y está propuesto como candidato para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidas. ( Foto: TIME)

También ha jugado un papel en el control del desarrollo nuclear de Irán y está propuesto para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidos.

El argentino más influyente del mundo

Rafael Grossi es el secretario de la organización de Naciones Unidas que supervisa en todo el mundo la actividad nuclear. Su objetivo es velar por el uso pacífico de la energía nuclear y hacer que se mantenga solo el nueve el "club" de los países con armas de este tipo (EE.UU., Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, Israel, Paquistán, la India y Corea del Norte).

Tiene 65 años y está al frente de ese organismo en un segundo mandato consecutivo. En esta gestión le tocó lidiar con la seguridad de la central de Chernobyl, que quedó en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Logró torcerle el brazo a Vladimir Putin, consiguió poder ir personalmente a revisar la seguridad de la central que conmovió al mundo cuando estalló en 1986.

grossi y putin a la mesa Grossi con Vladimir Putin en Moscú. Discutiendo por la seguridad de la central nuclear de Chernobyl en Ucrania. (Foto: Archivo)

Las consideraciones de Time sobre Grossi

La revista estadounidense dio una serie de consideraciones por las que decidió incluirlo en la lista. No solo pondera que que entre sus habilidades como diplomático está que consigue abrir puertas que otros tienen cerradas (como el acceso a Vladimir Putin). También dice que: "Irán, por su parte, estaba a punto de mostrar a inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque, apenas un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el tratado de no proliferación nuclear".

Destaca que Grossi, es el candidato argentino, que aparece como uno de los principales nombres a ocupar la Secretaría General de la ONU, una institución que considera indispensable: “Si uno mira Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, cita Time al diplomático argentino.

Otros ilustres entre los 100 influyentes del mundo

La lista la conforman personalidades de múltiples actividades. Pero la relevancia de Grossi se pone de manifiesto con solo una foto.

los otros influyentes Los otros influyentes con Grossi. (foto: TIME)

El argentino está en el capítulo de TIME dedicado a los líderes mundiales. Allí está en el mismo nivel que dos personajes que dominan la escena desde hace dos años: Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Y también con el papa León XIV, el "nuevo enemigo" que sumó Trump a su lista.