Quién es el único argentino que está en la lista de las 100 personas más influyentes del año
El año pasado, la publicación estadounidense destacó en ese lugar al presidente argentino Javier Milei. Esta vez, se repite la presencia de un argentino entre las 100 personalidades del mundo, pero por un perfil totalmente diferente al del mandatario libertario.
Este año hay nuevamente un solo argentino, pero no es el presidente libertario. Es una persona que ya tiene una proyección internacional que puede incluso, ampliarla mucho más desde fines de este año y comienzos de 2027. También está dentro de la categoría de "líderes" y comparte el rubro con dos de las personas enfrentadas del momento: Donald Trump y el papa León XIV.
Sobre él, la revista Time dice: "Una medida del peso de (una persona) es si, incluso cuando la gobernanza global pierde terreno, los Estados siguen abriéndole sus puertas".
Tiene 65 años y puede convertirse en pocos meses, en una de las personas más importantes del mundo. Mucho más de lo que ya representa en la actualidad. Se llama Rafael Grossi y es el titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que depende de Naciones Unidas. Es el que se ocupa en nombre de la ONU de vigilar la seguridad de la central nuclear de Chernobyl por la guerra entre Rusia y Ucrania.
También ha jugado un papel en el control del desarrollo nuclear de Irán y está propuesto para ser el próximo secretario general de las Naciones Unidos.
El argentino más influyente del mundo
Rafael Grossi es el secretario de la organización de Naciones Unidas que supervisa en todo el mundo la actividad nuclear. Su objetivo es velar por el uso pacífico de la energía nuclear y hacer que se mantenga solo el nueve el "club" de los países con armas de este tipo (EE.UU., Rusia, China, Francia, Gran Bretaña, Israel, Paquistán, la India y Corea del Norte).
La revista estadounidense dio una serie de consideraciones por las que decidió incluirlo en la lista. No solo pondera que que entre sus habilidades como diplomático está que consigue abrir puertas que otros tienen cerradas (como el acceso a Vladimir Putin). También dice que: "Irán, por su parte, estaba a punto de mostrar a inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025, cuando Israel lanzó un ataque, apenas un día después de que la junta del organismo declarara que Teherán violaba el tratado de no proliferación nuclear".
Destaca que Grossi, es el candidato argentino, que aparece como uno de los principales nombres a ocupar la Secretaría General de la ONU, una institución que considera indispensable: “Si uno mira Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Camboya, el denominador común es la ausencia de Naciones Unidas. Esto no puede continuar”, cita Time al diplomático argentino.
Otros ilustres entre los 100 influyentes del mundo
La lista la conforman personalidades de múltiples actividades. Pero la relevancia de Grossi se pone de manifiesto con solo una foto.
El argentino está en el capítulo de TIME dedicado a los líderes mundiales. Allí está en el mismo nivel que dos personajes que dominan la escena desde hace dos años: Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Y también con el papa León XIV, el "nuevo enemigo" que sumó Trump a su lista.