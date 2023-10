Quién lanzó el misil que provocó un desastre humanitario en un hospital de la Franja de Gaza

hospital de gaza.jpg El hospital de la Franja de Gaza, reducido a escombros por el estallido de un misil (Foto: gentileza Daily Mail).

Israel acusa a la Yihad islámica

Horas más tarde de la trágica explosión en el hospital Al Ahli, el gobierno de Israel publicó un mensaje en "X" (ex Twitter) con un audio cuya veracidad, afirman, está probada. Se trata de una grabación presentada en la página de la DFI (Fuerzas de la Defensa de Israel) con un diálogo de dos personas en el que se atribuye a la Yihad Islámica la responsabilidad por lanzar el misil.

La cuenta oficial inicia así: "La Yihad Islámica atacó un hospital en Gaza; las FDI no lo hicieron. Escucha a los terroristas mientras ellos mismos se dan cuenta de esto".

El audio tiene un subtitulado -disponible en varios idiomas- con frases como estas:

-"Dicen que esto fue de la Yihad Islámica".

-"Dicen que la metralla del cohete son de piezas locales y no de metralla israelí".

-"Es posible que hayan disparado desde el cementerio de atrás".

- "¿Qué?".

- "Parece que dispararon esto desde el cementerio detrás del hospital, falló y cayó en el hospital".

La grabación, aportada por el Ministerio de Defensa de Israel, no especifica el lugar ni quiénes son los que hablan en árabe sobre el misil que explotó en el hospital. Pero se dio a conocer para abonar la acusación de la responsabilidad de grupos fundamentalistas del islamismo.

La hipótesis del gobierno sostiene que se intentó lanzar un misil desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí, pero algo falló y explotó en el hospital.

Ante la crisis desatada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó a Tel Aviv, pero se canceló la reunión que iba a mantener en Jordania con el rey de ese país, el presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, y el titular de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

Destrucción y muerte en el hospital Al Ahli en Gaza

Faltaban 10 minutos para las 8 de la noche (hora local) cuando el patio principal del complejo del hospital Al Ahli, en la ciudad de Gaza, capital de la franja.

En el video viralizado en todo el mundo se escucha un zumbido potente y de pronto una gran explosión. De inmediato, la zona quedó arrasada por una destrucción casi total. Los hospitales son uno de los lugares que no pueden cumplir con el ultimátum israelí de abandonar todo y migrar hacia la zona sur de la franja de Gaza.

De inmediato, el centro se convirtió en una serie de escombros mientras el fuego seguía en los lugares más próximos a la caída del misil. El primer informe oficial dijo que como consecuencia de la explosión, el 80% del hospital quedó destruido.

"Partes del hospital están en llamas", le dijo a la BBC el cirujano británico-palestino Ghassan Abu Sittah. Dijo que por ejemplo un sala de quirófanos desapareció entre los escombros. Lo que dio paso al drama humano de la explosión.

La zona del hospital es muy amplia, por lo que entre los pacientes, personal sanitario y civiles (muchos de ellos, parientes o amigos de los internados) había más de 1.000 personas al momento de la explosión.

Incluso, entre las víctimas hay quienes estaban viviendo en el hospital porque lo consideraban un lugar seguro, a salvo de los ataques que Israel lanza como represalia a lo que ocurrió el pasado 7 de octubre.

Además de los pacientes y personal sanitario que había en el hospital, en el interior y al exterior del edificio había civiles -unos 1.000, según los últimos reportes- que buscaban un lugar seguro ante los bombardeos israelíes.

El hospital, además, como muchos otros ya tenía un grave problema para prestar la atención necesaria. En parte por la deficiente infraestructura que mantiene Hamás en la franja de Gaza, potenciado por las consecuencias del bloqueo extremo impuesto por Israel desde hace 11 días.

Por eso, se avivó el debate sobre quién lanzó ese misil, por el efecto que puede tener en la crisis entre Israel y Hamás y su efecto en el resto de la región y del mundo.

¿Quién lanzó el misil que destruyó el hospital?

Rápidamente, Hamás, fue el primero en responsabilizar a Israel del ataque, al que calificó como un "crimen de guerra". Ratificaron esta doble función que tenía ese edificio reducido a escombros: curar a cientos de enfermos y heridos, y a la vez, alberge de personas desplazadas de sus hogares por la violencia desatada desde el 7 de octubre y la represalia de Israel.

Luego, se conoció la desmentida israelí y la grabación subida por el DFI (ministerio de Defensa) en el que se habla de la autoría de yihadistas por un error en un misil lanzado hacia Israel.

Además de ese mensaje subido a las redes sociales, oficialmente declararon: "Un hospital es un edificio muy sensible y no es un objetivo de las FDI".

El paso siguiente, en estas declaraciones cruzadas, la Yihad Islámica Palestina, el segundo mayor grupo islamista de la región después de Hamás, negó ser responsable de un error en el lanzamiento de un misil.

Las reacciones internacionales fueron de una condena absoluta. Médicos sin fronteras, por ejemplo señaló en un comunicado: "Se trata de una masacre. Es absolutamente inaceptable".

En medio de la indignación general, la acusación primera hacia Israel tuvo una consecuencia directa. Se canceló el encuentro clave que iban a tener en Jordania, el rey de ese país, el presidente egipcio y el líder de la autoridad Nacional Palestina (ANP) con Joe Biden.

Mahmud Abbás (ANP) que ya estaba en Amán, regresó a Cisjordania, decretó tres días de luto y expresó que se trata de una "espantosa masacre de guerra" y que Israel "cruzó todas las líneas rojas".

El presiente norteamericano no canceló el viaje, pero lo redujo solo a una visita a Israel, para encontrarse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Al llegar a Tel Aviv, Joe Biden declaró : "Por lo que he visto, parece que vino del otro lado, no de ustedes (por Israel), pero mucha gente no está segura".