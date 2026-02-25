¿Por qué la presidenta de México evalúa iniciar acciones legales contra Elon Musk?

El comentario fue interpretado como una acusación directa y sin pruebas contra la presidenta, lo que elevó la tensión diplomática y política. Sectores del oficialismo mexicano consideraron que se trató de una intervención indebida en asuntos internos y de una difamación.

La respuesta del Gobierno mexicano

Durante su conferencia de prensa matutina del martes, Sheinbaum confirmó que su administración analiza la posibilidad de iniciar acciones judiciales.

“Estamos considerando si hacemos algún asunto legal”, señaló la mandataria al ser consultada sobre el tema. Además, detalló que los abogados del Gobierno ya se encuentran revisando el caso.

La presidenta evitó profundizar sobre el tipo de medida que podría adoptarse, pero dejó en claro que la situación está bajo estudio. La decisión final dependerá de los informes legales y del impacto político del conflicto.

Este posicionamiento refleja la intención del Gobierno de enviar una señal frente a lo que considera ataques sin fundamento y a la desinformación en redes sociales.

Un contexto de máxima tensión en México

Cayó El Mencho en México 1

El enfrentamiento entre Sheinbaum y Musk se produce en medio de un escenario de violencia y crisis de seguridad. El detonante fue la operación antidrogas del domingo, que culminó con la captura y posterior muerte de “El Mencho”, líder del CJNG.

El operativo, desplegado por fuerzas especiales mexicanas en el occidente del país, fue considerado uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en los últimos años.

Tras la intervención, presuntos grupos criminales reaccionaron con una ola de violencia, que incluyó la quema de vehículos, bloqueos de rutas y ataques contra edificios públicos en distintas regiones.

Las imágenes de los incidentes recorrieron el mundo y evidenciaron la capacidad de reacción del crimen organizado.

Quién era “El Mencho” y por qué su caída es clave

mencho

Nemesio Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del planeta. Durante años, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de América Latina.

El grupo tiene presencia en múltiples países y está vinculado al tráfico de drogas, armas, personas y a otras actividades ilícitas.

Su captura y muerte representan un golpe simbólico y operativo para el narcotráfico, aunque expertos advierten que este tipo de acciones también suelen provocar escaladas de violencia y disputas internas.