Ataque a una sinagoga en Michigan: un hombre embistió el edificio con un vehículo y murió tras un tiroteo
El complejo también alberga a una escuela y hay preocupación por otros ataques a entidades judías en Virginia y en Noruega tras el atentado en Estados Unidos.
Humo sale del Templo de Israel de Michigan (Foto: Cortesía/abc7.com)
Un hombre armado embistió este jueves un vehículo contra una sinagoga en el estado de Michigan, Estados Unidos, y murió tras enfrentarse a tiros con personal de seguridad del lugar. El episodio ocurrió en medio de un clima de fuerte tensión internacional por la guerra en Medio Oriente.
El ataque tuvo lugar en la sinagoga Temple Israel, ubicada en West Bloomfield Township, una localidad situada al noroeste de Detroit. El complejo religioso también alberga una escuela para la primera infancia, lo que generó momentos de gran preocupación entre las familias que se encontraban en el lugar.
Según informaron autoridades locales y medios estadounidenses, el sospechoso llegó en un vehículo y lo estrelló contra el edificio de la sinagoga. Al advertir la situación, el personal de seguridad del templo intervino de inmediato y se produjo un tiroteo.
“El sospechoso llegó a la sinagoga y la seguridad lo vio. Se enfrentaron a tiros con él”, explicó el sheriff del condado de Oakland, MichaelBouchard. Una fuente citada por Associated Press (AP) confirmó que el presunto atacante murió en el lugar tras el intercambio de disparos.
Las primeras informaciones también señalaron que un camión habría sido utilizado para embestir el edificio, de acuerdo con reportes de la televisora local WDIV-TV.
Por otra parte, en A24 informaron que también se reportaron ataques en Virginia y en Noruega, lo que enciende las alarmas sobre células dormidas que pueden impactar objetivos israelíes.
Intervención del FBI y operativo de seguridad
Tras el ataque, agentes federales del FBI se trasladaron rápidamente a la zona para colaborar con las autoridades estatales y locales en la investigación.
“El personal del FBI se encuentra en la escena junto con sus socios en Michigan respondiendo a una aparente embestida de vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, informó el director del organismo, Kash Patel, a través de redes sociales.
Imágenes aéreas difundidas por la cadena local WXYZ mostraron una columna de humo saliendo del edificio de la sinagoga, mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.
Pánico en la escuela del complejo
El complejo religioso también cuenta con una escuela para niños pequeños, lo que provocó momentos de angustia cuando se conoció el ataque. Según reportaron medios locales, cerca de una docena de padres acudieron de inmediato al lugar para retirar a sus hijos, mientras las autoridades realizaban el operativo de seguridad.
La policía del condado de Oakland indicó que los agentes despejaron el edificio y verificaron que no hubiera otras amenazas dentro del predio. Además, el distrito escolar de West Bloomfield activó un confinamiento preventivo en sus instalaciones cercanas como medida de seguridad.
La reacción de las autoridades de Michigan
La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, aseguró que su administración está trabajando junto con la Policía Estatal de Michigan para esclarecer lo ocurrido. En un mensaje publicado en la red social X, la mandataria fue contundente: “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”, afirmó.
El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por ataques antisemitas en Estados Unidos, mientras la guerra en Medio Oriente mantiene en alerta a las autoridades por posibles incidentes vinculados al conflicto.