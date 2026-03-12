Ataque a una sinagoga en Michigan: un hombre embistió el edificio con un vehículo y murió tras un tiroteo

Embed

Las primeras informaciones también señalaron que un camión habría sido utilizado para embestir el edificio, de acuerdo con reportes de la televisora local WDIV-TV.

Por otra parte, en A24 informaron que también se reportaron ataques en Virginia y en Noruega, lo que enciende las alarmas sobre células dormidas que pueden impactar objetivos israelíes.

Intervención del FBI y operativo de seguridad

Tras el ataque, agentes federales del FBI se trasladaron rápidamente a la zona para colaborar con las autoridades estatales y locales en la investigación.

“El personal del FBI se encuentra en la escena junto con sus socios en Michigan respondiendo a una aparente embestida de vehículo y a un tirador activo en la sinagoga Temple Israel”, informó el director del organismo, Kash Patel, a través de redes sociales.

Imágenes aéreas difundidas por la cadena local WXYZ mostraron una columna de humo saliendo del edificio de la sinagoga, mientras equipos de emergencia trabajaban en el lugar.

la-policia-rodeo-el-templo-de-israel-en-michigan-foto-ap-AIAGLD2JGVHKZFXMDIFIELH42M La policía rodeó el Templo de Israel, en Michigan (Foto: AP)

Pánico en la escuela del complejo

El complejo religioso también cuenta con una escuela para niños pequeños, lo que provocó momentos de angustia cuando se conoció el ataque. Según reportaron medios locales, cerca de una docena de padres acudieron de inmediato al lugar para retirar a sus hijos, mientras las autoridades realizaban el operativo de seguridad.

La policía del condado de Oakland indicó que los agentes despejaron el edificio y verificaron que no hubiera otras amenazas dentro del predio. Además, el distrito escolar de West Bloomfield activó un confinamiento preventivo en sus instalaciones cercanas como medida de seguridad.

La reacción de las autoridades de Michigan

La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, aseguró que su administración está trabajando junto con la Policía Estatal de Michigan para esclarecer lo ocurrido. En un mensaje publicado en la red social X, la mandataria fue contundente: “El antisemitismo y la violencia no tienen cabida en Michigan”, afirmó.

El episodio ocurre en un contexto de creciente preocupación por ataques antisemitas en Estados Unidos, mientras la guerra en Medio Oriente mantiene en alerta a las autoridades por posibles incidentes vinculados al conflicto.