Oficial y confirmado: el gobierno decretó puente de tres días a partir del viernes 27 de marzo

Marzo con varios días de descanso para estudiantes

El tercer mes del año trae consigo una serie de pausas en el calendario académico que impactarán directamente en los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

De acuerdo con el cronograma oficial del ciclo escolar 2025-2026 establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), durante marzo se registran varias jornadas en las que las actividades escolares quedan suspendidas.

Estas interrupciones no siempre se deben a feriados tradicionales, sino que también responden a tareas administrativas que deben realizar docentes y autoridades educativas. Entre ellas se encuentran evaluaciones académicas, reuniones pedagógicas y jornadas de planificación institucional.

Este esquema permite que los docentes puedan analizar el desempeño escolar de los alumnos y ajustar estrategias educativas, mientras los estudiantes disfrutan de algunos días de descanso adicionales antes del receso de Semana Santa.

El primer descanso largo de marzo

Uno de los primeros cortes importantes del calendario ocurrió a mediados del mes.

El viernes 13 de marzo se suspendieron las clases para que los docentes pudieran completar el registro de calificaciones y evaluación del progreso académico de los estudiantes.

Estas jornadas forman parte del proceso administrativo de cada ciclo escolar y permiten que el personal educativo actualice los informes sobre el desempeño de los alumnos.

A este día sin clases se sumó el lunes 16 de marzo, jornada que conmemora el natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más importantes de México.

Al tratarse de una fecha incluida dentro de los feriados oficiales del país, la suspensión de actividades alcanza tanto al ámbito educativo como al laboral.

Como resultado, millones de estudiantes tuvieron cuatro días consecutivos sin clases, desde el viernes 13 hasta el lunes 16 de marzo, generando uno de los primeros fines de semana largos del año.

Nuevo puente confirmado para el 27 de marzo

El calendario educativo también contempla otro descanso pocos días después.

El viernes 27 de marzo se realizará una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar, un encuentro en el que docentes, directores y autoridades educativas analizan el desarrollo del ciclo lectivo.

Durante estas reuniones se revisan distintos aspectos vinculados con el aprendizaje de los estudiantes, el rendimiento académico y la implementación de nuevas estrategias pedagógicas.

Debido a esta actividad institucional, los alumnos no deberán asistir a clases ese día, lo que generará automáticamente un nuevo fin de semana largo.

De esta manera, el descanso quedará conformado por:

Viernes 27 de marzo

Sábado 28 de marzo

Domingo 29 de marzo

En total, serán tres días consecutivos de pausa en las actividades escolares, algo que muchas familias aprovechan para realizar viajes cortos o actividades recreativas.

El descanso previo a las vacaciones de Semana Santa

Este nuevo puente tiene una particularidad: ocurre justo antes del inicio del receso más esperado del calendario escolar.

Las vacaciones de Semana Santa comenzarán apenas un día después del fin de semana largo.

Según el calendario oficial de la SEP, el periodo vacacional arrancará el lunes 30 de marzo de 2026.

Durante ese lapso, millones de estudiantes en todo el país tendrán una pausa extendida que se prolongará hasta el viernes 10 de abril.

Esto significa que, si se considera el puente del 27 al 29 de marzo, muchos alumnos tendrán más de dos semanas consecutivas sin clases, contando el fin de semana previo y el receso oficial.

Cuándo se retoman las clases

El calendario escolar establece que las actividades académicas volverán a la normalidad el lunes 13 de abril de 2026.

Ese día se retomará el desarrollo habitual del ciclo escolar 2025-2026, que continuará con evaluaciones, proyectos educativos y el avance de los programas de estudio previstos para el resto del año.

Para las autoridades educativas, estos periodos de descanso cumplen varias funciones importantes.

Por un lado, permiten que los estudiantes tengan pausas necesarias para recuperar energía y reducir el estrés académico. Por otro, brindan a los docentes la posibilidad de organizar mejor el trabajo pedagógico.

Por qué existen los Consejos Técnicos Escolares

Los llamados Consejos Técnicos Escolares son reuniones periódicas que forman parte del funcionamiento interno del sistema educativo.

En estos encuentros, el personal docente analiza diversos temas relacionados con el aprendizaje de los estudiantes, entre ellos:

Resultados académicos del alumnado

Dificultades detectadas en determinadas materias

Estrategias de enseñanza y evaluación

Planificación de actividades educativas futuras

El objetivo principal es mejorar la calidad educativa mediante el trabajo colaborativo entre docentes y directivos.

Debido a que estas reuniones requieren la participación de todo el personal educativo, las clases se suspenden durante esas jornadas.

Un calendario que combina descanso y planificación educativa

El calendario escolar de la SEP busca equilibrar el tiempo de clases con periodos de descanso y jornadas de trabajo interno para los docentes.

A lo largo del ciclo lectivo, estas pausas permiten:

Evaluar el progreso académico de los estudiantes

Ajustar métodos de enseñanza

Organizar actividades escolares futuras

Dar espacio para el descanso de la comunidad educativa

Esta planificación forma parte del modelo educativo que intenta mejorar los procesos de aprendizaje y garantizar una mejor organización del ciclo escolar.

Para millones de estudiantes y trabajadores, sin embargo, lo más visible es el efecto inmediato de estas fechas: los esperados fines de semana largos.

Qué impacto tienen los fines de semana largos

Los fines de semana extendidos suelen tener repercusiones más allá del ámbito educativo.

En muchas regiones del país, los sectores turístico, gastronómico y comercial experimentan un aumento en la actividad durante estos periodos.

Las familias suelen aprovechar estos descansos para realizar viajes cortos, visitar destinos cercanos o participar en eventos recreativos.

Incluso las ciudades turísticas suelen registrar incrementos en reservas hoteleras y movimiento económico, especialmente cuando los puentes se encuentran cerca de vacaciones más largas, como ocurre en este caso con Semana Santa.

Un mes con múltiples pausas antes del receso largo

Con los distintos feriados y suspensiones previstas, marzo se transforma en uno de los meses con mayor cantidad de interrupciones en el calendario escolar.

Entre evaluaciones docentes, conmemoraciones históricas y reuniones pedagógicas, el mes incluye varias jornadas sin clases.

Estos descansos funcionan como antesala del receso más extenso del calendario educativo: las vacaciones de Semana Santa.

Para millones de estudiantes, la combinación de puentes y vacaciones genera un periodo prolongado de pausa en las actividades escolares, algo que muchos esperan con entusiasmo.

Mientras tanto, las autoridades educativas recuerdan que estas fechas forman parte de una planificación diseñada para equilibrar aprendizaje, evaluación y descanso dentro del sistema escolar.