El llamativo primer mensaje del nuevo líder de Irán, Mojtaba Khamenei, contra EE.UU. e Irán

Durante su discurso, Khamenei también prometió vengar las muertes provocadas por los ataques de Israel y Estados Unidos, elogió a las fuerzas armadas iraníes y aseguró que el país “abrirá nuevos frentes” si el conflicto se intensifica. Analistas interpretaron estas declaraciones como una señal de que la nueva conducción del régimen mantendrá una línea dura similar a la de su padre, el fallecido líder supremo Ali Khamenei.

El mensaje televisado marca el debut político internacional del nuevo ayatolá, elegido tras la muerte de su padre durante la guerra. Sus declaraciones aumentaron la preocupación internacional por una posible escalada del conflicto y por el impacto que podría tener el cierre del estrecho de Ormuz en los mercados energéticos globales.

La nota saliente es que no se lo vio al nuevo líder, sino que apareció una voz, que no era la suya, con el fondo de la cara de mojtaba y la bandera iraní.

El primer mensaje oficial: sin voz y sin rostro

Ese es el detalle que más llamó la atención de la prensa internacional. El nuevo líder iraní dio su primer mensaje tras heredar el poder de su padre, Ali Khamenei. Sin embargo, la televisión iraní solo mostró a una joven presentadora que leyó el comunicado atribuido a Mojtaba. Tampoco se lo pudo ver. En realidad, apareció una foto de su cara con una bandera iraní flameando para completar la composición. Era muy importante verlo por varias razones.

Conocer su tono de voz y la entonación y cadencia al hablar. Se dice que Mojtaba es más enérgico y de acción directa que su padre, Alí, el anterior jefe supremo iraní. Además, Estados Unidos sostiene que en el primer ataque, hace casi catorce días ya, Ali Khamanei murió, pero su hijo Mojtaba resultó herido en una pierna. Lo mismo sostiene Israel. Por lo que hubiese sido importante verlo personalmente dando este primer mensaje.

el irán de los ayatolás Los tres dueños del poder en Irán desde el triunfo de la revolución islámica en 1979. (Foto: A24.com)

Pero en el caso de que sea verdadero todo lo que se leyó, Mojtaba Khamanei dijo: “En el nombre de Dios, el Compasivo, el Misericordioso. La República Islámica de Irán no retrocederá ante la agresión. La sangre de nuestros mártires no será olvidada, y la nación islámica vengará la sangre del pueblo iraní que fue derramada por las acciones criminales de Estados Unidos y del régimen sionista".

"Las fuerzas armadas de Irán y los combatientes del frente de la resistencia continuarán su lucha hasta que se haga justicia y termine la agresión contra nuestra tierra. La herramienta del cierre del Estrecho de Ormuz debe ser utilizada contra quienes atacan a la nación iraní y amenazan la estabilidad de la región".

"Irán mantiene una política de amistad con las naciones vecinas de la región, pero la presencia de bases estadounidenses en su territorio las convierte en objetivos legítimos si son utilizadas para agredir a nuestro país. No dudaremos en responder con fuerza a cualquier ataque contra nuestro pueblo y nuestra soberanía. La República Islámica permanecerá firme y unida hasta que los agresores se vean obligados a retirarse de nuestra región.”

Un mensaje con varios temas graves

Si ese texto que se leyó corresponde efectivamente a Khamenei, está claro que la guerra está lejos de terminar, como dijo en su momento Donald Trump. Con todas las consecuencias humanas, en el territorio y en la economía que afecta cada días más al mundo.

En segundo lugar, Irán dice tener la capacidad no solo para resistir sino para dañar - habla de Estados Unidos y "régimen sionista, por Israel - a quienes definió como los "agresores".

El otro punto complejo es lo que sucede con los países vecinos. Son árabes o con mayoría musulmana y de los mayores productores de petróleo en el mundo. Pero varios de ellos tienen bases norteamericanas en su territorio. El comunicado que sería de Khamenei dice que busca una política de amistad. La presencia de las bases de EE.UU. son objetivos legítimos si desde allí parten ataques hacia Irán.

Por último, el golfo de Ormuz. Irán logró reducir al mínimo -solo navíos chinos- el paso de petroleros. Con minas o directamente ataques con misiles y drones. Por eso, el peso estratégico de ese paso de poco más de 30 kilómetros de ancho: "La herramienta del cierre del Estrecho de Ormuz debe ser utilizada contra quienes atacan a la nación iraní ", apunta la voz que leyó el mensaje. No hace falta más explicación. El 25% del crudo que circula a diario por los mares del mundo ha desaparecido sin tiempo de retorno previsible.