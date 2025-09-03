En vivo Radio La Red
"Selfie mortal": el insólito accidente que le costó la vida a una madre delante de su hijo

Una mujer quiso sacarse una selfie luego de realizar una curiosa actividad. Pero cometió un error absurdo que le provocó un accidente mortal. Todo sucedió delante de su hijo que vio el trágico momento.

por Roberto Adrián Maidana |
Una conocida fanática del bangee jumping tuvo un trágico accidente. (Foto: Captura de TV)

Una conocida fanática del bangee jumping tuvo un trágico accidente. (Foto: Captura de TV)

Era el festejo ideal para su cumpleaños. Conocida por su habilidad y fascinación por el bungee jumping, hizo un salto desde unos 90 metros de altura. La mujer, de 45 años y madre de dos hijos, realizó la acrobacia con éxito. Entonces, llena de alegría volvió a subir para tomarse una selfie desde la plataforma. Pero algo salió mal.

Uno de los hijos, que decidió acompañarla, miraba a su madre desde el suelo. La mujer se preparó para sacarse la fotografía, pero resbaló y cayó al vacío. Sólo que esta vez, no fue un salto más. Como solo había vuelto a subir para tomarse esa foto, no estaba con el arnés de seguridad colocado. La caída libre, de 90 metros fue - por supuesto - fatal. Su hijo vio ese desgarrador momento, jamás imaginado.

La mujer se llamaba Elizaveta «Liza» Gushchina, rusa y gozaba con ese deporte extremo. Pero un descuido - no volverse a colocar ese agarre de seguridad, le costó la vida.

Un salto al vacío, por un descuido

Liza subió a lo alto de una torre en Pavlovsk, cerca de San Petersburgo. Forma parte de un complejo abandonado y, por lo tanto, esa torre tan elevada, se usa para el "bungee jumping" (el deporte extremo de saltar al vacío desde una altura considerable, agarrado por un cable elástico.

La mujer fue con uno de sus hijos para una jornada planificada bungee jumping. La torre es la chimenea de en una antigua torre de caldera, ahora adaptada para este tipo de actividades de alto riesgo. Liza hizo su primer salto de manera exitosa. Se filmó con una cámara que llevaba y también la tomaron desde abajo. Todo quedó grabado desde varios puntos. La mujer, entusiasmada quedó registrada gritando de alegría: “¡Vamos!”.

Pero entonces, tomó una decisión que resultaría fatal. Por supuesto, se trató de un accidente lamentable que le costó la vida. Tras este salto, Liza decidió subir nuevamente a la plataforma para inmortalizar ese día, desde lo alto de la torre de la que acababa de saltar.

Pero en esta ocasión, porque era solo una selfie, no utilizó cuerdas de seguridad. Según informó el canal de televisión Zvezda, dependiente del Ministerio de Defensa ruso, al prepararse para la fotografía, Gushchina resbaló y cayó al vacío. Desde los mismos 90 metros en los que antes saltó, pero asegurada por el arnés.

Sin defensa alguna, cayó y se estrelló contra el piso. Su muerte fue inmediata. Delante de su hijo.

La torre de 90 metros desde donde se produjo la caída fatal. (Foto: A24.com)

La torre de 90 metros desde donde se produjo la caída fatal. (Foto: A24.com)

Investigación oficial tras el accidente

La empresa de salto 23block, fue la responsable del manejo de esa torre destinada ahora al bungee jumping. Hizo un comunicado que dice: con la que Liza y su hijo entrenaban, emitió un comunicado lamentando la pérdida: “En circunstancias trágicas, falleció Liza, saltadora experimentada y madre de dos hijos. Elizaveta Gushchina, junto con su hijo Nikita, forma parte de nuestro equipo deportivo. Todo el equipo lamenta esta pérdida. Es una gran tragedia para nosotros”.

La fiscalía estatal rusa inició una investigación por la muerte de la mujer, reconocida en Rusia por realizar estos saltos en diferentes lugares. El tema central es determinar por qué no se colocó nuevamente el arnés de seguridad, aun cuando no fuera a saltar. Para ascender hasta la plataforma para los saltos, es obligatorio hacerlo con casco y lo primero que se debe hacer al llegar, es colocarse el equipo de protección, para evitar, justamente, lo que sucedió: que alguien caiga al vacío.

Confiada y contenta por el salto anterior y su vasta experiencia, Liza no se puso ese arnés para la fotografía. Ese descuido fue fatal. Su hijo Nikita fue uno de los testigos de la tragedia y también deberá testimoniar ante los responsables de la investigación.

Por Roberto Adrián Maidana
