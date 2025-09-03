"Selfie mortal": el insólito accidente que le costó la vida a una madre delante de su hijo

La mujer fue con uno de sus hijos para una jornada planificada bungee jumping. La torre es la chimenea de en una antigua torre de caldera, ahora adaptada para este tipo de actividades de alto riesgo. Liza hizo su primer salto de manera exitosa. Se filmó con una cámara que llevaba y también la tomaron desde abajo. Todo quedó grabado desde varios puntos. La mujer, entusiasmada quedó registrada gritando de alegría: “¡Vamos!”.

mujer y bangee jumping

Pero entonces, tomó una decisión que resultaría fatal. Por supuesto, se trató de un accidente lamentable que le costó la vida. Tras este salto, Liza decidió subir nuevamente a la plataforma para inmortalizar ese día, desde lo alto de la torre de la que acababa de saltar.

Pero en esta ocasión, porque era solo una selfie, no utilizó cuerdas de seguridad. Según informó el canal de televisión Zvezda, dependiente del Ministerio de Defensa ruso, al prepararse para la fotografía, Gushchina resbaló y cayó al vacío. Desde los mismos 90 metros en los que antes saltó, pero asegurada por el arnés.

Sin defensa alguna, cayó y se estrelló contra el piso. Su muerte fue inmediata. Delante de su hijo.

la torre y el piso La torre de 90 metros desde donde se produjo la caída fatal. (Foto: A24.com)

Investigación oficial tras el accidente

La empresa de salto 23block, fue la responsable del manejo de esa torre destinada ahora al bungee jumping. Hizo un comunicado que dice: con la que Liza y su hijo entrenaban, emitió un comunicado lamentando la pérdida: “En circunstancias trágicas, falleció Liza, saltadora experimentada y madre de dos hijos. Elizaveta Gushchina, junto con su hijo Nikita, forma parte de nuestro equipo deportivo. Todo el equipo lamenta esta pérdida. Es una gran tragedia para nosotros”.

La fiscalía estatal rusa inició una investigación por la muerte de la mujer, reconocida en Rusia por realizar estos saltos en diferentes lugares. El tema central es determinar por qué no se colocó nuevamente el arnés de seguridad, aun cuando no fuera a saltar. Para ascender hasta la plataforma para los saltos, es obligatorio hacerlo con casco y lo primero que se debe hacer al llegar, es colocarse el equipo de protección, para evitar, justamente, lo que sucedió: que alguien caiga al vacío.

Confiada y contenta por el salto anterior y su vasta experiencia, Liza no se puso ese arnés para la fotografía. Ese descuido fue fatal. Su hijo Nikita fue uno de los testigos de la tragedia y también deberá testimoniar ante los responsables de la investigación.