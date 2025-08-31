En vivo Radio La Red
Policiales
Accidente
Castelli
Accidente fatal

Choque en la ruta: la tragedia que terminó con la vida del secretario de Seguridad de una reconocida localidad

Un fuerte choque en la Ruta 2, a la altura de Castelli, terminó en tragedia este domingo lluvioso. El impacto involucró a un camión conducido por un funcionario municipal y una camioneta que quedó destruida tras la colisión. La Justicia ya investiga las causas del siniestro.

Un trágico accidente vial se cobró la vida de un reconocido productor ganadero este domingo en la localidad bonaerense de Castelli, en medio de una jornada marcada por la lluvia. La víctima fue identificada como Pablo Santiago Pereyra, un criador de la especie bovina canadiense Speckle Park, oriundo de General Madariaga, quien además sería primo de un asesor del Gobierno nacional.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 168 de la autovía 2, en el carril con dirección hacia la Ciudad de Buenos Aires. De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Policía Vial y la Fiscalía Descentralizada, un camión Mercedes Benz 1620 intentó cruzar la ruta desde un camino de tierra. En ese momento, la camioneta Volkswagen Amarok que conducía Pereyra impactó violentamente contra la parte trasera del acoplado.

El choque provocó que la camioneta terminara en la cuneta al costado de la autovía, mientras que el camión quedó atravesado en el cruce del retome central. A pesar de la rápida intervención de los bomberos voluntarios y del personal policial de Dolores y Castelli, no pudieron hacer nada para salvarle la vida al productor, que murió en el acto producto de la violencia del impacto.

El conductor del camión era el secretario de Seguridad de Castelli

El dato que causó gran conmoción en la zona fue que el camión era conducido por Marcelo Melo, actual secretario de Seguridad de Castelli, quien resultó ileso tras el accidente.

Por disposición de la Fiscalía Descentralizada de Dolores, Melo quedó imputado por homicidio culposo, una figura que contempla la muerte ocasionada en un accidente de tránsito sin intención de matar. Ahora será la Justicia la que determine si existió responsabilidad por parte del funcionario en la maniobra que desencadenó la tragedia.

marcelo melo

Para avanzar en la investigación, se esperan los resultados de los peritajes viales sobre la autovía y sobre los vehículos involucrados, así como la autopsia que se realizará en la Morgue Judicial de Dolores para precisar las causas del fallecimiento de Pereyra.

Dolor en el sector ganadero

La noticia del fallecimiento de Pereyra generó un profundo pesar en el ámbito rural y en particular en la comunidad ganadera. El productor era reconocido en la región por su trabajo con la raza Speckle Park, una especie bovina originaria de Canadá, que ha ganado terreno en la Argentina en los últimos años por sus cualidades productivas y la calidad de su carne.

La Asociación Argentina de Criadores de Speckle Park expresó su pesar con un sentido mensaje en redes sociales:

“Acompañamos con profundo dolor a la familia de Pablo Pereyra, socio y criador de nuestra raza, en este momento tan difícil. Criador de Angus y Speckle Park en el partido de General Madariaga, estuvo presente y acompañó a la Asociación desde sus inicios. Rogamos una oración en su memoria”.

el-posteo-de-la-despedida-foto-instagram-asociacion-argentina-de-criadores-de-speckle-park-JH2ADWTJ7ZG4JPUEPGCOAHFLJI (1)

El mensaje refleja el reconocimiento de la entidad hacia el productor, que fue parte del crecimiento y la consolidación de esta raza bovina en el país.

Investigación en curso

Mientras avanza el proceso judicial, la investigación busca determinar cómo se produjo la maniobra del camión que terminó desencadenando el choque. Las primeras versiones apuntan a que Melo habría cruzado la autovía desde un camino de tierra sin advertir la llegada de la camioneta de Pereyra, lo que derivó en el impacto.

La zona del siniestro, en el kilómetro 168, suele presentar dificultades en días de lluvia debido a la baja visibilidad y a la cantidad de caminos rurales que conectan con la autovía. Vecinos de la zona han advertido en reiteradas ocasiones sobre la peligrosidad de esos accesos.

Por el momento, las autoridades judiciales continúan recabando pruebas, entre ellas pericias mecánicas, informes viales y declaraciones testimoniales, para establecer con precisión cómo se produjo el accidente y qué grado de responsabilidad le corresponde al secretario de Seguridad de Castelli.

Conmoción en Castelli y General Madariaga

La muerte de Pereyra generó conmoción tanto en Castelli, donde ocurrió la tragedia, como en su ciudad de origen, General Madariaga, donde era muy conocido en el ámbito productivo y social. Su vínculo familiar con un asesor del Gobierno nacional también despertó repercusión en el plano político.

Mientras tanto, la comunidad agropecuaria lo despidió con muestras de respeto y dolor, recordando su compromiso con la producción ganadera y su participación en el desarrollo de la raza Speckle Park en la Argentina.

