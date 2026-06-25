El desesperado pedido de un futbolista argentino tras el trágico terremoto en Venezuela: "No sé nada de mi familia"

El terremoto que sacudió a Venezuela en la noche del 24 de junio, con dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron 164 muertos y más de mil heridos, tiene un rostro argentino en el drama humano que dejó la catástrofe. Lucas Trejo, defensor cordobés de 38 años que se desempeña en el Club Sport Marítimo La Guaira de la Segunda División venezolana, publicó un mensaje desgarrador en sus redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a su pareja, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón y Ainhoa. El edificio donde residía la familia en la localidad de Playa Grande se derrumbó por completo a causa de los movimientos telúricos y el futbolista profesional no tiene noticias sobre el paradero de ellos.