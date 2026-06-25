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El desesperado pedido de un futbolista argentino tras el trágico terremoto en Venezuela: "No sé nada de mi familia"

Lucas Trejo, defensor cordobés radicado en el país caribeño, publicó un desgarrador mensaje en sus redes para obtener información sobre sus seres queridos.

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El desesperado pedido de un futbolista argentino tras el trágico terremoto en Venezuela: No sé nada de mi familia

El terremoto que sacudió a Venezuela en la noche del 24 de junio, con dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que dejaron 164 muertos y más de mil heridos, tiene un rostro argentino en el drama humano que dejó la catástrofe. Lucas Trejo, defensor cordobés de 38 años que se desempeña en el Club Sport Marítimo La Guaira de la Segunda División venezolana, publicó un mensaje desgarrador en sus redes sociales pidiendo ayuda para encontrar a su pareja, Yanina Maranella, y a sus dos hijos, Aarón y Ainhoa. El edificio donde residía la familia en la localidad de Playa Grande se derrumbó por completo a causa de los movimientos telúricos y el futbolista profesional no tiene noticias sobre el paradero de ellos.

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Las palabras que el jugador plasmó en su cuenta oficial de Instagram reflejan el estado de extrema angustia e incertidumbre en el que se encuentra inmerso mientras se desarrollan las tareas de emergencia: "Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor". Este desesperado pedido de auxilio se viralizó rápidamente en las plataformas digitales, generando de inmediato una masiva ola de solidaridad y difusión entre usuarios y la comunidad futbolística de Argentina y Venezuela.

Cómo fue el terremoto que afectó a Venezuela y cuál es el saldo de víctimas

El evento de origen natural que motivó el drama familiar de Trejo se consolidó como uno de los más destructivos que afectó al país caribeño en los últimos años. Los dos sismos principales, registrados con magnitudes de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, dejaron hasta el momento un saldo confirmado de 164 personas fallecidas, más de mil ciudadanos heridos y un número todavía indeterminado de personas que permanecen atrapadas bajo los escombros de las estructuras colapsadas. Actualmente, las tareas intensivas de rescate por parte de las fuerzas de seguridad y bomberos continúan en las zonas geográficas más afectadas, mientras los familiares de las víctimas esperan con desesperación novedades oficiales.

Quién es Lucas Trejo, el jugador argentino que busca a su familia tras el sismo

El protagonista de esta dolorosa búsqueda es un experimentado futbolista de 38 años originario de la provincia de Córdoba, Argentina. Trejo lleva varios años radicado en territorio venezolano, lugar donde desarrolla la última etapa de su carrera como futbolista profesional vistiendo la camiseta del Sport Marítimo La Guaira. El durísimo presente que le toca afrontar al defensor argentino refleja la realidad de miles de familias venezolanas que enfrentan exactamente la misma incertidumbre y desolación tras una catástrofe que tomó a toda la población por sorpresa en horas de la noche.

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