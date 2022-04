Siguen los brotes de coronavirus en China y cada vez más personas vuelven al confinamiento

Esta alta cifra vuelve el debate sobre si éste es el método más efectivo para atacar a las actuales variantes del coronavirus, mucho más contagiosas que la originada en Wuhan en noviembre de 2019. Médicos locales y centros internacionales han advertido a las autoridades que el virus se contagia mucho más rápido que la "seguridad" que puede ofrecer el aislamiento. Por eso recomiendan tomar otro camino. Como incrementar el ritmo de la velocidad de los refuerzos.

controles en beijing.jpg Beijing ahora, como antes, Shanghai, con testeos masivos (Foto: AP)

Shanghai, muertes en aumento y confinamiento

En la ciudad base de la economía capitalista que mantiene el gobierno del PC chino, la situación sigue siendo compleja. Tras varias semanas con esta severa medida de aislamiento, el plan de " tolerancia cero" frente al coronavirus parece no dar resultado. Shanghai registró sus primeros casos mortales el 18 de abril, luego de haber detectado miles de casos diarios en las últimas semanas.

Pero lejos de controlar los contagios, el coronavirus sigue en aumento en esa ciudad. La Comisión Nacional de Salud de China dijo que 39 personas murieron este domingo. Ya son en Shanghai de coronavirus, lo que eleva a 87 el total en los últimos días en la ciudad, que registró casi 22.000 nuevos contagios La preocupación está dada porque el récord anterior fue de 12 muertos en un día. ahora se produjeron más del doble.

supermercado de beijing.jpg Los supermercados de Beijing, atestados por temor a la imposición de confinamientos (Foto: AP)

Beijing, la capital en estado de alarma

La continuidad del aislamiento trajo numerosas protestas en Shanghai. Básicamente, con gritos y sonidos lanzados desde los edificios de la ciudad noche tras noche. Por eso, la semana comenzaron a relajarse los controles absolutos. El puerto y otros centros vitales para la actividad comercial, regresaron al trabajo la semana anterior. Pero el desafió se traslada ahora a la capital del país.

Beijing tiene 21 millones de habitantes (25 millones en Shanghai) y no quiere pasar por la misma situación de reproches por las medidas sanitarias ante este nuevo brote.

Pero el fin de semana, reaparecieron contagios en número preocupante. La capital registró 22 nuevos casos en el fin de semana. Cifra muy menor en comparación con Shanghai. Pero suficientes para crear un estado de alarma. Según los funcionarios, el coronavirus se ha "extendido en forma invisible" en Beijing durante la última semana, sobre todo en "escuelas, grupos de turistas y muchas familias". Agregan que esto provoca que existe el riesgo de una transmisión continua y oculta es elevado y la situación es difícil de mantener bajo control.

shanghai leve flexibilización.jpg Shanghai tiene un récord de casos mortales, pero algunos sectores de la ciudad liberalizaron sus controles (Foto: AP)

Como actuar frente al coronavirus

China no quiere tener a la capital financiera (Shanghai) y la capital política (Beijing) en el mismo esquema de confinamiento total. Por eso en Beijing, por el momento, aplicarán otra estrategia. En esta primera etapa - que ya comenzó - cerrarán solo los centros comerciales y negocios que no sean esenciales, pero no el trabajo en general.

Alertados por lo sucedido en Shanghai, los habitantes de Beijing se volcaron en los últimos días a los supermercados para comprar elementos imprescindibles: comida y artículos de limpieza.

Los contagios de este lunes habrían subido hasta 50. Es por eso que se reforzó la campaña para el testeo masivo. Ya en plena segunda ola del coronavirus, la capital fue dividida según los barrios para someterse a un plan integral de exámenes. Algo parecido piensan aplicar en las próximas horas.

China, que no logra contener los contagios, mantiene gran parte de sus fronteras cerradas y esto también tiene ya un impacto en la economía del país.

Chaoyang, uno de los distritos comerciales más importantes de la capital es una de las zonas más afectadas. Las medidas oficiales apuntan al cierre de los locales y centros de compras para evitar concentraciones masivas en una ciudad ya de por sí superpoblada.

Abril trae el recuerdo de lo que sucedió en el principio de la pandemia. La ciudad de Wuhan, con 11 millones de personas estuvo bajo un régimen de aislamiento total. Las personas no podían dejar sus hogares. El ejército chino, distribuía casa por casa, raciones diarias de alimentos.

Recién el 8 de abril de 2020, el gobierno chino levantó el aislamiento de más de 4 meses.

Ahora que muchos países en el mundo están ya en el la administración de dosis de refuerzo, China muestra un atraso en este campo. Tiene poco más del 50% de la población con este plan. Chile, en cambio, ya cubrió el 89% de su población con la tercera dosis.