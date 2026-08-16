Terremoto en Colombia: buscan a 143 desaparecidos entre los escombros, a seis días del sismo

“La instrucción es atender esa emergencia con los desaparecidos porque lo más importante aquí es salvar vidas”, señaló el mandatario durante una recorrida.

Los rescatistas trabajan contrarreloj debido a que, con el paso de las horas, disminuyen las posibilidades de hallar personas con vida debajo de los escombros.

El capitán Roni Kaplan, vocero de la Fuerza de Defensa israelí, explicó que la denominada ventana de esperanza se reduce a medida que transcurre el tiempo. Sin embargo, destacó que los equipos continúan con las tareas para intentar localizar a posibles sobrevivientes.

En los operativos participan grupos internacionales. Colombia autorizó el ingreso de equipos de Israel, Estados Unidos y Ecuador para colaborar con las tareas de búsqueda y rescate.

En Cali, los rescatistas israelíes ya lograron recuperar cuatro cuerpos entre los restos de un edificio que se derrumbó como consecuencia del terremoto.

Miles de viviendas quedaron destruidas

La magnitud del sismo provocó daños en distintas zonas del oeste colombiano. De acuerdo con el relevamiento oficial, 186.000 personas fueron afectadas por la emergencia.

Además, 26.945 viviendas quedaron destruidas y otras 127.557 sufrieron daños. El terremoto también provocó el colapso de 66 edificios.

Las ciudades de Cali y Pereira se encuentran entre las localidades que sufrieron mayores consecuencias. En esos lugares, las tareas de rescate se desarrollan en medio de la destrucción provocada por el movimiento inicial y las réplicas que se registraron posteriormente.

La emergencia también alcanzó a la infraestructura educativa. 2.838 establecimientos sufrieron daños y el Gobierno anunció que las clases continuarán de manera virtual.

Por el momento, las autoridades no definieron cuándo se retomará la actividad presencial en las escuelas afectadas.

Mientras continúan los trabajos entre los edificios derrumbados, el principal objetivo de los equipos de emergencia permanece puesto en las 143 personas que todavía siguen desaparecidas, en una carrera contra el tiempo para intentar encontrarlas con vida.