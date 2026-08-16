La palabra de Maxi López tras el escándalo con una modelo uruguaya y su contundente respuesta

Luego de quedar involucrado en una inesperada versión que lo vinculó con la modelo uruguaya Anto Lima, Maxi López rompió el silencio y habló con Infama, el programa de América TV conducido por Marcela Tauro.
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En Infama, Maxi López rompió el silencio en medio de las versiones que lo vinculan con una modelo uruguaya y sorprendió con sus declaraciones.
Luego de quedar involucrado en una inesperada versión que lo vinculó con la modelo uruguaya Anto Lima, Maxi López rompió el silencio y habló con Infama, el programa de América TV conducido por Marcela Tauro.
El exfutbolista fue consultado por las supuestas conversaciones que habría mantenido con la modelo y se mostró contundente al negar cualquier vínculo. "No sé ni quién es. Me enteré anoche. No sé qué objetivo o qué es lo que está buscando. Pero la verdad, no puedo hablar de una persona que no conozco, así que me mantengo al margen", comenzó diciendo.
Sin embargo, la cronista del ciclo fue más allá y le preguntó puntualmente por unas capturas que Lima habría mostrado: "¿Ni siquiera por redes sociales has tenido un contacto con ella? Porque ella mostró capturas en donde se ve una conversación entre ustedes".
Ante la consulta, Maxi sostuvo su postura y aseguró que no está dispuesto a involucrarse en la polémica: "Está bien. Pueden mostrar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo te estoy diciendo lo que me pasa a mí. Así que me mantengo al margen porque no pierdo la energía en polémicas en las que no estoy y no quiero estar".
"Te digo la verdad, como no estoy interesado, estoy enfocado en mi carrera y en mi familia. La gente que sale a hablar y no conozco no se lleva mi energía", agregó.
Por último, la conversación giró hacia Daniela Christiansson, su pareja desde hace más de una década, y la periodista quiso saber si habían hablado sobre la situación. Maxi confirmó que sí conversaron y dejó en claro que ambos decidieron no darle mayor importancia a las versiones que circulan: "Con Dani estamos hace 12 años juntos y todas estas cosas, viste, que a veces salen... no perdemos el tiempo. Estamos metidos en lo nuestro, en la crianza de los chicos".
Anto Lima, modelo uruguaya, sorprendió al revelar un episodio con Maxi López y aseguró que el exfutbolista habría iniciado un acercamiento con ella mientras seguía vinculado sentimentalmente a Daniela Christiansson.
En diálogo con Pilar Smith para LAM (América TV), Lima relató cómo se dio el primer contacto. Según explicó, todo comenzó cuando el ex de Wanda Nara la siguió en Instagram y luego decidió escribirle: “Con Maxi nos arrancamos a seguir en Instagram. Empezó a hablarme y al principio no le contesté porque me pareció raro, pero bien, o sea, súper caballero”.
A partir de ese intercambio inicial, la charla fue tomando otro rumbo y López le habría planteado la posibilidad de encontrarse en Buenos Aires: “Me dijo si quería ir a Buenos Aires a una cena privada”.
En ese momento, Lima no tenía claro cuál era la situación sentimental del empresario. La modelo contó que intentó averiguar si seguía en pareja con Christiansson y que, por lo que él le transmitía, interpretó que estaba soltero.
Con esa idea, la conversación se volvió más cercana y hasta incluyó fotos: “Él estaba bajando de peso y estaba con el tema del cuerpo. Y me preguntaba qué tal estaba. Hubo fotos de todo tipo”, reveló.
El giro se produjo cuando Lima revisó nuevamente los mensajes y notó que algunos habían sido eliminados. Ese detalle la llevó a sospechar que López seguía con la modelo suiza: “Ahí yo me di cuenta que sí que estaba en pareja, que estaba realmente con ella. Y me quedé en shock”.
A pesar de esa revelación, la uruguaya aseguró que el exdelantero insistió en concretar un encuentro. Según su relato, la propuesta no se limitó a Buenos Aires, sino que también incluyó la posibilidad de viajar a Uruguay: “Él me contaba su día, yo le contaba mis días. Insistía con eso de la cena. Incluso también me dijo para venir a Montevideo. Yo quedé en shock, la verdad”.