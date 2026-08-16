El Gobierno comienza una semana con agenda política completa: actos, reuniones de Gabinete, mesa política y un viaje a Rosario

El homenaje será la principal actividad presidencial prevista para el inicio de la semana.

El martes, a las 11, está prevista la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Dos horas más tarde, a las 13, se realizará una reunión de la Mesa Política, uno de los encuentros centrales de la agenda del Gobierno para esa jornada.

Por la tarde, a las 17, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la primera reunión interdisciplinaria destinada a avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.

Del encuentro participarán ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Energía mantendrán una reunión con gobernadores del Norte Grande para continuar con el análisis del proyecto de zonas cálidas.

El miércoles, Santilli recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El encuentro se sumará a la agenda de reuniones del jefe de Gabinete con mandatarios provinciales.

El jueves, Santilli participará de la apertura del Council de las Américas. En ese marco, a las 12.30, Javier Milei participará de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, que se realizará en el Hotel Alvear.

La jornada también tendrá una importante actividad en materia de seguridad. Entre el 18 y el 20 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).

El encuentro será coorganizado por la República Argentina y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires.

Milei viaja a Rosario

La agenda presidencial de la semana concluirá el viernes por la tarde, cuando Milei participe de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante el acto, el Presidente pronunciará un discurso.

De esta manera, la agenda oficial de la próxima semana combinará actividades protocolares, reuniones con gobernadores y funcionarios, encuentros políticos y económicos, además de los preparativos para una eventual visita del papa León XIV al país.