El presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada de actividades a partir de este lunes, con actos institucionales, reuniones políticas y encuentros vinculados con temas económicos, energéticos y de seguridad.
El presidente, Javier Milei, tendrá una semana con una agenda marcada por actividades institucionales, reuniones de gestión y encuentros políticos y económicos.
El Gobierno comienza una semana con agenda política completa: actos, reuniones de Gabinete, mesa política y un viaje a Rosario
El presidente Javier Milei tendrá una agenda cargada de actividades a partir de este lunes, con actos institucionales, reuniones políticas y encuentros vinculados con temas económicos, energéticos y de seguridad.
La agenda comenzará el lunes 17 de agosto, con la participación del mandatario en el acto por el aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. A lo largo de los días siguientes, también habrá reuniones de funcionarios nacionales con gobernadores y representantes de distintos sectores.
Uno de los principales puntos de la semana será la primera reunión interdisciplinaria para comenzar a organizar la eventual visita del papa León XIV a la Argentina, que estará encabezada por Karina Milei. También se desarrollarán encuentros relacionados con el proyecto de zonas cálidas y con la agenda energética.
A las 15, Milei encabezará el acto por el 176° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín. La ceremonia se realizará en el Monumento al Libertador José de San Martín, en Plaza San Martín, en Retiro.
El homenaje será la principal actividad presidencial prevista para el inicio de la semana.
El martes, a las 11, está prevista la conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. Dos horas más tarde, a las 13, se realizará una reunión de la Mesa Política, uno de los encuentros centrales de la agenda del Gobierno para esa jornada.
Por la tarde, a las 17, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará la primera reunión interdisciplinaria destinada a avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina.
Del encuentro participarán ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el secretario de Energía mantendrán una reunión con gobernadores del Norte Grande para continuar con el análisis del proyecto de zonas cálidas.
El miércoles, Santilli recibirá en la Casa Rosada al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa. El encuentro se sumará a la agenda de reuniones del jefe de Gabinete con mandatarios provinciales.
El jueves, Santilli participará de la apertura del Council de las Américas. En ese marco, a las 12.30, Javier Milei participará de la conferencia “Argentina: Perspectivas Económicas y Políticas”, que se realizará en el Hotel Alvear.
La jornada también tendrá una importante actividad en materia de seguridad. Entre el 18 y el 20 de agosto, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, participará de la XL Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC).
El encuentro será coorganizado por la República Argentina y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) y tendrá lugar en la Ciudad de Buenos Aires.
La agenda presidencial de la semana concluirá el viernes por la tarde, cuando Milei participe de la ceremonia por el aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante el acto, el Presidente pronunciará un discurso.
De esta manera, la agenda oficial de la próxima semana combinará actividades protocolares, reuniones con gobernadores y funcionarios, encuentros políticos y económicos, además de los preparativos para una eventual visita del papa León XIV al país.