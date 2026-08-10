En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Terremoto
Colombia
FUERTE TEMBLOR

Un fuerte terremoto de 7,4 grados sacudió Colombia: al menos 111 muertos, daños y evacuaciones

El sismo tuvo su epicentro en el departamento de Chocó, donde provocó daños materiales y víctimas fatales. El movimiento se sintió en gran parte del país, incluida Bogotá. Seis aeropuertos fueron afectados y debieron dejar de operar.

Banner Seguinos en google DESK
Buscan a sobrevivientes del fuerte terremoto que sacudió Colombia. (Foto: Reuters).

Buscan a sobrevivientes del fuerte terremoto que sacudió Colombia. (Foto: Reuters).
Un fuerte terremoto de 7,4 grados sacudió Colombia: al menos 111 muertos, daños y evacuaciones
Un fuerte terremoto de 7

Un fuerte terremoto de 7,4 grados sacudió Colombia: hay heridos, daños y evacuaciones. 

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes una amplia región de Colombia, lo que provocó al menos 111 muertos, heridos, daños materiales y evacuaciones en distintas ciudades del país. El epicentro se registró cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, una de las zonas con mayor actividad sísmica del territorio colombiano.

Leé también Terremoto de magnitud 7,1 sacudió Japón: hay daños, evacuados y alerta por réplicas
Terremoto de magnitud 7,1 sacudió Japón: hay daños, evacuados y alerta por réplicas

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento se produjo a una profundidad de 96 kilómetros, un factor que permitió que el temblor se sintiera en una extensa porción del país, incluyendo Bogotá, Cali, Manizales, Pereira y Quibdó.

La cantidad de víctimas fatales por el terremoto se elevó a 111 1uego de una nueva actualización difundida por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. El flamante mandatario también reportó 87 personas heridas y al menos 1.575 viviendas afectadas mientras colapsaron 61 edificios.

La gubernamental Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que no existe amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia después del sismo.

Heridos y edificios dañados

La ciudad más afectada hasta el momento es Quibdó, capital del departamento de Chocó y una de las localidades más cercanas al epicentro. La gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó que el terremoto dejó personas heridas y provocó graves daños en distintas edificaciones.

"Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas. Aunque el epicentro fue San José del Palmar, en la capital Quibdó hay heridos y graves daños en las edificaciones", escribió la mandataria provincial en su cuenta de X.

La funcionaria agregó que equipos de emergencia ya comenzaron las inspecciones para elaborar un primer informe oficial sobre el impacto del terremoto.

Así quedó la Catedral de Manizales tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes.

Así quedó la Catedral de Manizales tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes.

Evacuaciones en Bogotá y otras ciudades

El sismo también generó escenas de preocupación en Bogotá, donde cientos de personas abandonaron edificios, oficinas y viviendas para resguardarse en espacios abiertos.

Las evacuaciones preventivas se replicaron en otras ciudades como Cali, Pereira y Manizales, donde el movimiento también fue percibido con intensidad.

Videos difundidos en redes sociales mostraron a trabajadores, estudiantes y vecinos reunidos en las calles mientras las autoridades verificaban el estado de las construcciones.

Por qué Colombia registra tantos terremotos

Colombia se encuentra ubicada sobre una compleja zona de interacción entre las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe, una condición geológica que convierte al país en uno de los más expuestos a la actividad sísmica de América del Sur.

El Servicio Geológico Colombiano registra diariamente decenas de movimientos de baja intensidad, aunque solo una pequeña parte llega a ser percibida por la población.

El departamento de Chocó, donde ocurrió este terremoto, forma parte del cinturón sísmico del Pacífico y ha registrado numerosos eventos de importancia en las últimas décadas.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, sobre el terremoto: “No están solos”

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se puso al frente de las tareas de rescate tras el terremoto. “He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados”, escribió el presidente colombiano en X.

“Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando. ¡Firme por las Patria!“, cerró De la Espriella, que asumió el viernes la presidencia del país.

El volcán Puracé emite ceniza y gases en Colombia y obliga al cierre del aeropuerto de Popayán

El volcán Puracé, situado en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) y que desde finales del mes pasado está en alerta naranja por riesgo de erupción, emitió este lunes cenizas y gases coincidiendo con el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país y que dejó más de 70 muertos.

Según el Servicio Geológico Colombiano, el Puracé, que forma parte de la cadena volcánica de Los Coconucos, continúa con un aumento de energía sísmica y de la temperatura de las emisiones de ceniza y de gases como dióxido de azufre y dióxido de carbono.

Esa situación ha llevado a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) a ordenar el cierre temporal del aeropuerto Guillermo León Valencia, de Popayán, capital del Cauca, por el riesgo que suponen la ceniza y los gases para la navegación aérea.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Terremoto Colombia Noticias A24
Notas relacionadas
Terremoto en Japón: cuántas víctimas fatales dejó y cuáles fueron las zonas más afectadas
Doble terremoto en Venezuela: el Gobierno elevó a 6.125 la cifra de muertos y afirmó que hay 1.400 desaparecidos
De la Espriella habló tras la tragedia en Colombia y llamó a la unidad nacional

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar