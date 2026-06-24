En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
imágenes
Terremoto
CATÁSTROFE

Las imágenes más dramáticas del terremoto en Venezuela entre edificios derrumbados y calles cubiertas de escombros

Un fuerte sismo con epicentro en el estado Carabobo sacudió la costa norte venezolana y provocó colapsos de edificios, evacuaciones masivas y escenas de pánico.

Banner Seguinos en google DESK
Las terribles imágenes de la catástrofe en Venezuela. (Foto: Reuters).

Las terribles imágenes de la catástrofe en Venezuela. (Foto: Reuters).

Un fuerte terremoto sacudió este miércoles la costa norte de Venezuela y provocó derrumbes, evacuaciones masivas y escenas de pánico en varias ciudades del país. El movimiento tuvo su epicentro cerca de Morón, en el estado Carabobo, a unos 168 kilómetros de Caracas, y estuvo seguido por un segundo sismo de magnitud 7,1 apenas 40 segundos después, una secuencia poco habitual que agravó el impacto sobre las zonas afectadas.

Leé también Estados Unidos le levantó las sanciones a Delcy Rodríguez y avanza en la normalización de Venezuela
Estados Unidos le levantó las sanciones a Delcy Rodríguez y avanza en la normalización de Venezuela. 
Miles de personas evacuaron viviendas y oficinas en Caracas luego de los dos sismos que se registraron con apenas segundos de diferencia. (Foto: Reuters).

Miles de personas evacuaron viviendas y oficinas en Caracas luego de los dos sismos que se registraron con apenas segundos de diferencia. (Foto: Reuters).

Los daños más severos se concentraron en el municipio de Montalbán, donde se reportó el colapso de viviendas y personas atrapadas bajo los escombros. En Caracas también se registraron derrumbes parciales y totales en distintos sectores, especialmente en barrios del este de la capital. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, confirmó que áreas como Los Palos Grandes y Altamira presentaban situaciones críticas y pidió a la población mantenerse fuera de los edificios ante el riesgo de nuevas réplicas.

Los da&ntilde;os estructurales fueron visibles en distintos sectores de la capital venezolana, donde varias construcciones sufrieron derrumbes parciales. (Foto: Reuters).

Los daños estructurales fueron visibles en distintos sectores de la capital venezolana, donde varias construcciones sufrieron derrumbes parciales. (Foto: Reuters).

Las primeras imágenes difundidas mostraron estructuras dañadas, calles cubiertas de escombros y grandes nubes de polvo sobre distintos puntos de la ciudad. Miles de personas abandonaron oficinas, departamentos y comercios para resguardarse en espacios abiertos. Testigos relataron que varios edificios sufrieron grietas visibles mientras se producían los movimientos telúricos. En el Aeropuerto Internacional de Maiquetía también se reportaron daños y momentos de tensión entre los pasajeros.

Las tareas de b&uacute;squeda de posibles v&iacute;ctimas continuaban mientras las autoridades advert&iacute;an sobre el riesgo de nuevas r&eacute;plicas (Foto: Reuters).

Las tareas de búsqueda de posibles víctimas continuaban mientras las autoridades advertían sobre el riesgo de nuevas réplicas (Foto: Reuters).

El terremoto generó además una alerta preventiva de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes, emitida por el Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos. Sin embargo, la advertencia fue levantada poco después al descartarse un riesgo significativo. En la costa venezolana, la medida provocó preocupación entre los habitantes, aunque las olas registradas fueron de escasa altura y no ocasionaron daños.

El terremoto tuvo su epicentro en el estado Carabobo, pero sus efectos se sintieron en Caracas y otras ciudades del pa&iacute;s. (Foto: Reuters).

El terremoto tuvo su epicentro en el estado Carabobo, pero sus efectos se sintieron en Caracas y otras ciudades del país. (Foto: Reuters).

Los efectos del sismo se sintieron más allá de las fronteras venezolanas. Habitantes de Colombia, Curazao, Aruba y otros territorios del Caribe reportaron haber percibido el movimiento. Mientras tanto, las autoridades colombianas descartaron cualquier amenaza para su litoral caribeño.

Como medida preventiva, el Gobierno suspendió el suministro de gas natural en varias localidades afectadas para evitar posibles fugas o explosiones. Equipos de Protección Civil, bomberos y rescatistas fueron desplegados en Caracas y Carabobo para asistir a las víctimas y remover escombros. Aunque durante las primeras horas no se difundió un balance oficial de muertos o heridos, comenzaron a conocerse reportes de personas lesionadas en distintas localidades, mientras continuaban registrándose réplicas.

Calles cubiertas de escombros, edificios da&ntilde;ados y escenas de p&aacute;nico marcaron las horas posteriores al fuerte movimiento s&iacute;smico. (Foto: Reuters).

Calles cubiertas de escombros, edificios dañados y escenas de pánico marcaron las horas posteriores al fuerte movimiento sísmico. (Foto: Reuters).

Venezuela se encuentra en una región de intensa actividad sísmica debido al contacto entre las placas tectónicas del Caribe y Suramericana. Especialistas han señalado que gran parte de los movimientos telúricos del país se concentra en sistemas de fallas geológicas como Boconó, San Sebastián y El Pilar. El antecedente más cercano de magnitud similar ocurrió en 2018, cuando un terremoto de 7,3 grados en el estado Sucre fue percibido en gran parte del Caribe. En esta oportunidad, el impacto alcanzó zonas con alta densidad poblacional e infraestructura estratégica, por lo que las autoridades evalúan las consecuencias humanas y económicas del desastre.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el fuerte terremoto que sacudi&oacute; el centro-norte de Venezuela. (Foto: Reuters).

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de un edificio derrumbado tras el fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela. (Foto: Reuters).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
imágenes Terremoto Venezuela Edificio
Notas relacionadas
Nahuel Gallo fue a la Justicia por las torturas que sufrió en Venezuela: "Me duele volver a esos momentos"
La cruda confesión de Nahuel Gallo sobre su detención en Venezuela: "Pensé en quitarme la vida"
Donald Trump publicó un mapa con Venezuela pintada con la bandera de EE.UU.

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar