The Lancet se retractó: el dato oculto y "pago" detrás del talco que pudo ayudar a causar cáncer durante 50 años

The Lancet reconoció que una publicación de 1977 sobre el talco tenía un grave conflicto de interés y decidió retractarla. Sostenía que el talco cosmético no daba motivos para pensar que causara cáncer ni daño pulmonar en consumidores normales. Pero ya en esa época había temores porque tuviera entre sus componentes, asbestos, un elemento potencialmente cancerígeno.

Por qué la omisión durante 50 años

Según la investigación citada por la propia revista, ese texto aparentemente fue escrito por Francis J. C. Roe, quien tenía vínculos con una multinacional cuyo talco es el de mayor venta o uno de los principales en el mundo.

La revista dice en su última publicación de este año que:

Ese conflicto de interés no fue declarado

Fue una clara violación de la ética de publicación

Si en ese momento los editores hubieran sabido eso, no lo habrían publicado

Por lo tanto, The Lancet, retiró (retractó) oficialmente esa publicación. Pero el gran problema, desde el punto de vista sanitario mundial, es la enorme cantidad de padres y hospitales que aplicaron - por ejemplo, sobre bebés, ese talco sin saber el potencial peligro para la salud. Nada menos, que la chance de desarrollar tumores.

Retractacion The Lancet La publicación actual con la retractación de "The Lancet". (Foto: The Lancet)

El descargo y reconocimiento dice:

"El 8 de diciembre de 2025, fuimos informados de un grave conflicto de interés en una publicación de The Lancet. Agradecemos a David Rosner y Gerald Markowitz por su rigurosa investigación al llamar la atención sobre un comentario sin firma publicado en 1977 en The Lancet, que concluía que 'no hay razones para creer que la exposición habitual de los consumidores al talco cosmético haya provocado en el pasado cáncer en algún órgano o una pérdida medible de la función pulmonar. Parece poco probable que la exposición futura al talco cosmético con las especificaciones actualmente acordadas por los principales fabricantes represente un riesgo para la salud'”.

The Lancet dice: "Publicar comentarios sin firma solía ser una práctica habitual. Sin embargo, al revisar el texto publicado y los documentos aportados a The Lancet por Rosner y Markowitz, ese comentario sí parece haber sido escrito por Francis J. C. Roe (apéndice). Los registros de The Lancet muestran que el editor de entonces había anotado manualmente en una copia archivada de la revista el nombre completo y la dirección del autor, con el fin de asignarle el pago".

Allí queda claramente reconocido que hubo un pago por un artículo interesado desde un laboratorio para poder seguir comercializando su talco.

Finalmente, dice: "Dado que los editores de 1977 ya no están disponibles para hacer comentarios y que ya no conservamos la correspondencia ni los archivos de esa época, desconocemos cuáles eran entonces las políticas sobre conflictos de interés y tampoco tenemos pruebas de que el equipo editorial supiera de la vinculación del autor con Johnson & Johnson. El autor, además, ya falleció, por lo que no pudimos verificar esto con él".

Pese a esa falta de capacidad para probar lo que hoy se dice, la publicación asegura: "... el conflicto de interés con Johnson & Johnson constituyó una clara violación de la ética de publicación. En nuestra opinión, si los editores de ese momento hubieran conocido esta situación y hubieran estado al tanto de ese conflicto de interés no declarado, no habrían publicado ese comentario. Por lo tanto, The Lancet ha decidido retractar ese texto".

Ya el 12 de agosto de 2022, en A24.com publicamos un artículo con estas sospechas sobre ese producto. Cincuenta años después llega esta retractación. Esta afirmación en "The Lancet" puede abrir un panorama incierto en tribunales de todo el mundo. Contra esa publicación y contra ese producto en particular.