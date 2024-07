La advertencia de la OMS sobre el peligro de usar un elemento clásico de la higiene diaria

¿El talco puede ser cancerígeno?

La Organización Mundial de la Salud tomó un trabajo que se presentó en la revista The Lancet sobre el acrilonitrilo y la génesis de carinomas por el uso del talco.

the lancet .jpg La revista The Lancet con un trabajo sobe el cáncer y el Talco. (Foto: The Lancet)

El estudio señala que hubo evidencia "limitada" de que el talco causa cáncer de ovario en humanos. En dos estudios en gran medida superpuestos en la industria de la pulpa y el papel, donde no se consideró adecuadamente la posible coexposición al asbesto, se observó un riesgo excesivo de cáncer de ovario entre las mujeres expuestas al talco.

Las pruebas de control realizadas en ratas expuestas por inhalación, el talco causó carcinoma bronquioloalveolar, adenoma o carcinoma bronquioloalveolar.

El estudio dice que en algunos casos, el talco induce inflamación crónica y altera la proliferación celular, la muerte celular o el suministro de nutrientes.

talco peligroso .jpg El talco puede tener un elemento que lo convierta en cancerígeno, advierte la OMS. (Foto: Gentileza El Heraldo)

Esto puede implicar que endeterminados casos de predisposición, el talco, un mineral natura, produjo un riesgo aumentado de cáncer de ovario en estudios parciales en seres humanos. Y como apuntamos antes, hubo una serie de tumores derivados en las pruebas con roedores.

La opinión de la OMS

Por medio de un comunicado oficial, la OMS dijo: “Después de revisar exhaustivamente la literatura científica disponible, el grupo de trabajo de 29 expertos internacionales clasificó el talco como probablemente cancerígeno para los seres humanos con fuertes evidencias de que el talco exhibe características clave de carcinógenos en células primarias humanas y sistemas experimentales”.

Pero de todas maneras, la OMS realiza la advertencia con prudencia. El estudio necesita mayores trabajos de comprobación y además, el esquema inmunológico de las personas no permite concluir que esta posibilidad de desarrollar determinados tumores sea universal.

Sin embargo, sobre el acrilonitrilo, se lo clasificó como “cancerígeno” para poder desarrollar “pruebas suficientes de cáncer de pulmón” y “pruebas limitadas” de cáncer de vejiga en humanos

Es un orgánico volátil se utiliza para la producción de polímeros empleados en fibras para ropa, alfombras, plásticos para productos de consumo y piezas de automóviles. La exposición a ese elemento puede ocurrir en los trabajadores que lo producen y lo usan en la producción de esos, dijo la OMS.

A partir de estos estudios, se recomienda que no se utilice el talco para aplicar en zonas genitales, especialmente de la mujer. Aunque se deja aclarado para no crear pánico que: "Esto no significa que el uso previo del talco vaya a provocar un cáncer ni que la exposición previa a este agente vaya a ser claramente el responsable de la aparición de un tumor”.