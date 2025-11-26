Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional heridos
Dos miembros de la Guardia Nacional murieron esta tarde luego de ser baleados este miércoles en el centro de Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Un sospechoso fue detenido y el presidente Donald Trump reaccionó con un fuerte mensaje en redes sociales.
Todavía no hay información sobre la persona que realizó el disparo. (Foto: Reuters).
Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, de donde provenían los dos miembros de la Guardia Nacional confirmó la muerte de los dos hombres: "Estos valientes virginianos occidentales perdieron la vida al servicio de su país. Mantenemos contacto continuo con las autoridades federales mientras continúa la investigación", afirmó.
El tiroteo tuvo lugar en la intersección de la calle 17 y la H, en las inmediaciones de la plaza Lafayette y a metros de la estación de subte Farragut West. De acuerdo con el vocero de los bomberos y servicios médicos de emergencia, Vito Maggiolo, tres personas baleadas fueron trasladadas de urgencia a centros de salud.
Por el momento no se difundieron datos sobre la identidad ni el estado de salud de los integrantes de la Guardia Nacional que recibieron los disparos. Voceros de la Policía Metropolitana señalaron que estaban trabajando en un “incidente crítico” y pidieron a la población mantenerse alejada del área.
Tras el ataque, el despliegue de seguridad fue inmediato: varias calles y veredas quedaron cerradas, se reforzó la presencia del Servicio Secreto y se multiplicaron los vehículos de emergencia. Las circunstancias que rodean el tiroteo aún no fueron esclarecidas, y la Guardia Nacional evitó hacer declaraciones.
El mensaje de Trump: "El animal que disparó"
"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", expresó el mandatario en su cuenta de la red social Truth.
Además, agregó: "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!".