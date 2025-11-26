Tiroteo cerca de la Casa Blanca: dos miembros de la Guardia Nacional heridos

Tras el ataque, el despliegue de seguridad fue inmediato: varias calles y veredas quedaron cerradas, se reforzó la presencia del Servicio Secreto y se multiplicaron los vehículos de emergencia. Las circunstancias que rodean el tiroteo aún no fueron esclarecidas, y la Guardia Nacional evitó hacer declaraciones.

El mensaje de Trump: "El animal que disparó"

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto", expresó el mandatario en su cuenta de la red social Truth.

Donald Trump guardia nacional

Además, agregó: "Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias. Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!".

Noticia en desarrollo...