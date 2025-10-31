Río de Janeiro: una mujer murió en medio de un tiroteo entre bandas narco en plena autopista

El conductor, que también resultó herido, declaró que la pasajera viajaba desde Ilha do Governador hacia Cachambi y que el ataque se produjo justo al incorporarse a la autopista. “Escuché varios disparos y me di cuenta de que la pasajera estaba herida en el asiento trasero”, relató el chofer ante la policía.

Un hombre armado también resultó herido

Videos grabados por vecinos muestran a un hombre que cayó herido sobre la autopista tras recibir un disparo en la cabeza. Según la Policía Militar, el sujeto estaba armado con un rifle al momento del tiroteo y sería integrante de una de las facciones enfrentadas.

La Policía Civil informó que inició una investigación para determinar el origen del enfrentamiento y la responsabilidad de las bandas involucradas.

La favela Complexo do Alemao, donde opera la organización criminal Comando Vermelho, en Río de Janeiro. (Foto AP)

Contexto: días de tensión en Río de Janeiro

El hecho ocurre en medio de una semana de caos e intensos operativos policiales en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.

Los enfrentamientos entre grupos rivales y las incursiones de las fuerzas de seguridad han dejado un saldo de varios muertos y decenas de detenidos en distintos puntos de la ciudad. “Río atraviesa una de las semanas más violentas del año, con tiroteos en zonas densamente pobladas y cortes en autopistas clave”, reportaron medios locales.