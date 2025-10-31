Río de Janeiro: una mujer murió en medio de un tiroteo entre bandas narco en plena autopista
El hecho ocurrió en el barrio Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad. La agresión se da unos días después de la operación policial contra el narcotráfico que dejó 132 muertos.
El momento en el que la autopista
quedó bajo el fuego de los disparos.
Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido durante un enfrentamiento entre facciones del narcotráfico en el barrio Complexo da Maré, en la zona norte deRío de Janeiro, en Brasil. El hecho ocurrió este viernes en plena autopista Linha Amarela, una de las principales vías de la ciudad, tras varios días de tensión por los operativos policiales contra el Comando Vermelho.
El tiroteo comenzó alrededor de las 14:40 horas, cuando dos grupos narcos se enfrentaron a balazos en las inmediaciones de Vila do Pinheiro, dentro del complejo de favelas de Maré. La autopista Linha Amarela debió ser cerrada en ambos sentidos durante más de 20 minutos, generando un caos de tránsito y pánico entre los automovilistas.
Equipos de la Policía Militar de Río de Janeiro acudieron al lugar para controlar la situación. Durante el operativo, secuestraron un fusil y asistieron a las dos personas heridas que se encontraban dentro de un vehículo alcanzado por los disparos.
La víctima fatal: Bárbara Elisa Yabeta Borges
La mujer fallecida fue identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 31 años. Era pasajera de un vehículo de aplicación (tipo Uber) que circulaba por la autopista al momento del ataque. Recibió un disparo en la cabeza y fue trasladada de urgencia al Hospital General de Bonsucesso, donde murió poco después debido a la gravedad de las heridas.
El conductor, que también resultó herido, declaró que la pasajera viajaba desde Ilha do Governador hacia Cachambi y que el ataque se produjo justo al incorporarse a la autopista. “Escuché varios disparos y me di cuenta de que la pasajera estaba herida en el asiento trasero”, relató el chofer ante la policía.
Un hombre armado también resultó herido
Videos grabados por vecinos muestran a un hombre que cayó herido sobre la autopista tras recibir un disparo en la cabeza. Según la Policía Militar, el sujeto estaba armado con un rifle al momento del tiroteo y sería integrante de una de las facciones enfrentadas.
La Policía Civil informó que inició una investigación para determinar el origen del enfrentamiento y la responsabilidad de las bandas involucradas.
Contexto: días de tensión en Río de Janeiro
El hecho ocurre en medio de una semana de caos e intensos operativos policiales en Río de Janeiro contra el Comando Vermelho (Comando Rojo), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil.
Los enfrentamientos entre grupos rivales y las incursiones de las fuerzas de seguridad han dejado un saldo de varios muertos y decenas de detenidos en distintos puntos de la ciudad. “Río atraviesa una de las semanas más violentas del año, con tiroteos en zonas densamente pobladas y cortes en autopistas clave”, reportaron medios locales.