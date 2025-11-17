En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Persecución
General Paz
VIOLENCIA

Persecución, vuelco y muerte en la colectora de la General Paz: el impactante tiroteo

La persecución de un auto robado detectado por el Anillo Digital terminó en un choque, un tiroteo de más de 20 disparos y un delincuente muerto en Villa Celina.

Persecución

Persecución, vuelco y muerte en la colectora de la General Paz: el impactante tiroteo. (Foto: A24)

Este lunes por la mañana, un operativo policial desencadenó una violenta persecución que concluyó con un tiroteo a plena luz del día, un delincuente muerto, tres detenidos y un caos vehicular total sobre la colectora de avenida General Paz, a la altura de Chilavert y Bustamante, en Villa Celina.

Leé también Explosión en Ezeiza: cómo quedó la zona y cuál es la principal hipótesis que investigan los peritos
Explosión en el Polígono Industrial de Ezeiza: el estallido arrasó 21 empresas y estremeció a toda la zona. (Foto: Reuters)

Todo comenzó cuando el Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectó que un Toyota Etios blanco circulaba con pedido de secuestro desde hacía varios días. Lo que siguió fue una secuencia de maniobras temerarias, un vuelco, disparos cruzados y un cierre abrupto: el final de la fuga y el inicio de una investigación por tentativa de homicidio y portación ilegal de armas.

Embed

Una alerta en el Anillo Digital: el comienzo de todo

El detector automático de patentes del Anillo Digital fue clave. El sistema, que monitorea todas las cámaras ubicadas en los accesos a la Ciudad, identificó al Etios blanco en circulación sobre la General Paz.

El operador, al confirmar el pedido de secuestro, envió una alerta inmediata a los móviles de la Policía de la Ciudad. A partir de ahí se inició la persecución que se extendió durante varias cuadras.

El auto, según confirmaron fuentes policiales, circulaba mano al sur. Dentro del vehículo viajaban cuatro delincuentes, que al advertir que estaban siendo seguidos aceleraron a toda velocidad para intentar escapar hacia el interior de Villa Celina.

La maniobra final: un choque y un vuelco

Persecución y muerte en la General Paz 2
Persecuci&oacute;n, vuelco y muerte en la colectora de la General Paz: el impactante tiroteo. (Foto: A24)

Persecución, vuelco y muerte en la colectora de la General Paz: el impactante tiroteo. (Foto: A24)

A la altura de Chilavert, el conductor del Etios perdió el control del vehículo. En su desesperación por escapar, impactó contra dos autos, volcó sobre la colectora de la General Paz y quedó cruzado en el medio de la calzada.

El cronista de A24, Gustavo Grabia, describió la escena: el auto blanco, deformado por el choque, con claros orificios de bala en la parte trasera, rodeado de móviles policiales y peritos.

Mientras el Toyota se estabilizaba tras el vuelco, comenzó lo peor.

El tiroteo: más de 20 disparos en plena mañana

Apenas el auto se detuvo, uno de los delincuentes descendió y salió corriendo hacia las calles internas de Villa Celina. Los otros tres permanecieron dentro del auto y abrieron fuego contra los agentes, iniciando un enfrentamiento que, según testigos, incluyó más de 20 disparos.

El delincuente que intentó huir fue alcanzado por varias balas y murió en el lugar, mientras que los otros tres quedaron atrapados dentro del auto volcado.

La escena quedó rápidamente vallada. La Policía blindó toda la zona ante el temor de que hubiera armas debajo del vehículo o cómplices intentando intervenir.

Tres detenidos y un operativo masivo

Tras reducir a los ocupantes del Etios, los agentes confirmaron que tres de los delincuentes estaban heridos, pero vivos, y fueron detenidos en el lugar. El cuarto, el que había intentado escapar, murió antes de recibir asistencia médica.

El operativo incluyó efectivos de la Policía de la Ciudad, móviles del SAME, patrulleros de la Bonaerense y personal de tránsito, ya que la colectora quedó completamente bloqueada.

La investigación: qué se sabe del auto y de la banda

El Toyota Etios fue secuestrado inmediatamente. La fiscalía investiga si los cuatro delincuentes formaban parte de una banda dedicada al robo automotor y si el auto había sido utilizado en otros delitos recientes.

La Policía sospecha que la banda pudo haber cometido robos en la zona sur del conurbano y que circulaba regularmente cerca de General Paz.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Persecución General Paz Policía Noticias A24 Villa Celina
Notas relacionadas
El desgarrador mensaje de la mamá de Fernando Báez Sosa tras el estreno del documental
La nueva vida de la novia de Fernando Báez Sosa: qué hace y a qué se dedica la gran ausente del documental
La persecución policial a dos delincuentes que terminó con un fuerte choque: el video

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar