El auto, según confirmaron fuentes policiales, circulaba mano al sur. Dentro del vehículo viajaban cuatro delincuentes, que al advertir que estaban siendo seguidos aceleraron a toda velocidad para intentar escapar hacia el interior de Villa Celina.

La maniobra final: un choque y un vuelco

Persecución y muerte en la General Paz 2 Persecución, vuelco y muerte en la colectora de la General Paz: el impactante tiroteo. (Foto: A24)

A la altura de Chilavert, el conductor del Etios perdió el control del vehículo. En su desesperación por escapar, impactó contra dos autos, volcó sobre la colectora de la General Paz y quedó cruzado en el medio de la calzada.

El cronista de A24, Gustavo Grabia, describió la escena: el auto blanco, deformado por el choque, con claros orificios de bala en la parte trasera, rodeado de móviles policiales y peritos.

Mientras el Toyota se estabilizaba tras el vuelco, comenzó lo peor.

El tiroteo: más de 20 disparos en plena mañana

Apenas el auto se detuvo, uno de los delincuentes descendió y salió corriendo hacia las calles internas de Villa Celina. Los otros tres permanecieron dentro del auto y abrieron fuego contra los agentes, iniciando un enfrentamiento que, según testigos, incluyó más de 20 disparos.

El delincuente que intentó huir fue alcanzado por varias balas y murió en el lugar, mientras que los otros tres quedaron atrapados dentro del auto volcado.

La escena quedó rápidamente vallada. La Policía blindó toda la zona ante el temor de que hubiera armas debajo del vehículo o cómplices intentando intervenir.

Tres detenidos y un operativo masivo

Tras reducir a los ocupantes del Etios, los agentes confirmaron que tres de los delincuentes estaban heridos, pero vivos, y fueron detenidos en el lugar. El cuarto, el que había intentado escapar, murió antes de recibir asistencia médica.

El operativo incluyó efectivos de la Policía de la Ciudad, móviles del SAME, patrulleros de la Bonaerense y personal de tránsito, ya que la colectora quedó completamente bloqueada.

La investigación: qué se sabe del auto y de la banda

El Toyota Etios fue secuestrado inmediatamente. La fiscalía investiga si los cuatro delincuentes formaban parte de una banda dedicada al robo automotor y si el auto había sido utilizado en otros delitos recientes.

La Policía sospecha que la banda pudo haber cometido robos en la zona sur del conurbano y que circulaba regularmente cerca de General Paz.