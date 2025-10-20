En vivo Radio La Red
Mundo
Tornados
Muertos
FRANCIA

Un tornado devastador deja un muerto y varios heridos: las imágenes del caos

Decenas de bomberos, policías y equipos médicos trabajaron durante la noche en rescate, evacuación y limpieza, mientras las autoridades evalúan declarar la zona afectada en “catástrofe natural”.

Un potente tornado azotó este lunes la región de Val-d’Oise, al norte de París, y provocó la muerte de una persona, además de dejar varios heridos graves y extensos daños materiales. El fenómeno afectó principalmente a la localidad de Ermont y también a otras ciudades cercanas como Eaubonne, Andilly, Montmorency y Franconville.

Las autoridades locales confirmaron que una persona perdió la vida, mientras que otras cuatro se encontraban en “urgencia absoluta”. También hay cinco que presentan heridas de menor gravedad.

El episodio comenzó alrededor de las 17:45, cuando fuertes ráfagas de viento derribaron tres grúas, arrancaron techos de viviendas y tumbaron numerosos árboles. En Ermont, una de las grúas colapsó sobre el instituto médico-educativo Clos-Fleuri, mientras otras se desplomaron sobre edificios cercanos.

Un importante operativo de emergencia fue desplegado en la zona, con la participación de más de 80 bomberos, 50 policías y 20 integrantes del servicio médico Samu. Las autoridades evacuaron edificios y abrieron un centro de crisis en la prefectura del Valle del Oise para coordinar las tareas de rescate y limpieza.

Testigos describieron escenas de pánico. Una adolescente de 16 años relató: “Eran las 17:56. Oí sillas volar y mesas romperse en el balcón. Una grúa cayó a dos ventanas de la nuestra. Mi hermano me pidió quedarme quieta. Minutos después evacuaron a todos”. Otro vecino contó: “Me salvé porque estaba con los postigos cerrados. Todo se movía alrededor. Abrí la ventana y vi árboles arrancados sobre mi auto y, en la obra, un cuerpo cubierto con una sábana blanca”.

La alcaldía de Ermont informó que “numerosos árboles han sido arrancados” y que los equipos técnicos trabajan desde la noche del lunes para despejar calles y asegurar las zonas afectadas. La presidenta de la región de Île-de-France, Valérie Pécresse, expresó su apoyo a los residentes y aseguró que “la Región respaldará a las comunas siniestradas”.

El tornado sorprendió por su intensidad y breve duración. Según los servicios meteorológicos, el episodio ya concluyó, pero dejó un saldo devastador. Se espera que en los próximos días el Gobierno francés declare la “catástrofe natural” para facilitar la asistencia estatal a los damnificados.

El último tornado con víctimas fatales en Francia había ocurrido en agosto de 2008 en Hautmont, donde murieron tres personas. El balance y la evaluación de daños en Val-d’Oise continúan mientras los equipos de emergencia trabajan en la remoción de escombros y la reparación de las infraestructuras dañadas.

