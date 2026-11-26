Riesgo de contaminación y protocolo preventivo activado

A pesar de que las autoridades españolas señalaron que no se ha confirmado ningún vertido importante de combustible, se detectaron pequeñas irisaciones o reflejos en el agua que fueron calificadas como “perfectamente normales” en este tipo de incidentes. Por precaución, se activó el segundo nivel más alto del plan nacional para responder ante casos de contaminación marítima y se reforzaron los controles con embarcaciones, aviones y helicópteros especializados.

La zona del hundimiento alberga especies marinas como tortugas, delfines y la pardela balear, además de extensas praderas de posidonia oceánica, ecosistemas fundamentales para el equilibrio marino. El buque contaba con doble casco, una medida de seguridad para reducir el riesgo de derrame en caso de accidente.

El antecedente del prestige y la labor de los equipos

El incidente ha recordado al desastre ambiental provocado por el hundimiento del petrolero Prestige en 2002 frente a las costas de Galicia, aunque la carga del Med Emre es considerablemente menor. Los equipos de emergencia cuentan con barreras absorbentes y dispositivos 'skimmer' para recoger el combustible en caso de confirmarse una pérdida, aunque las condiciones meteorológicas adversas podrían dificultar estas tareas.



