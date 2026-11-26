Los precios del combustible de aviación en Europa se duplicaron con creces en marzo tras las interrupciones del suministro vinculadas a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y se mantuvieron volátiles y en niveles elevados a lo largo del año, lo que perjudica a las aerolíneas, ya que este insumo representa alrededor de una quinta parte de sus costos operativos.

¿Cómo afecta el conflicto actual al sector aeronáutico?

La crisis de Norse Atlantic se produce en un contexto de fuertes dificultades para la industria aeronáutica mundial. El conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó a finales de febrero, alteró las operaciones del sector, provocó interrupciones en el suministro y elevó los precios del combustible. La presión sobre los gastos operativos profundizó los problemas financieros de Norse, que ya había iniciado en julio un proceso formal para evaluar una posible venta o fusión.

En octubre, la compañía anunció un acuerdo de arrendamiento de aeronaves con tripulación, mantenimiento y seguro para que Pakistan International Airlines (PIA) utilizara dos de sus aviones. Sin embargo, la aerolínea pakistaní informó el miércoles que Norse suspendió abruptamente el acuerdo, una decisión que la obligó a cancelar dos vuelos.

Fundada en 2021 por el empresario Bjorn Tore Larsen, Norse nació después de que Norwegian Air abandonara sus operaciones de larga distancia durante la pandemia. Su objetivo era reactivar el modelo de vuelos transatlánticos de bajo costo mediante una flota de 12 Boeing 787 Dreamliner y la incorporación de numerosos exempleados de Norwegian. Sin embargo, su modelo de negocios encontró obstáculos, ya que al concentrarse exclusivamente en rutas de largo recorrido, la empresa no contaba con una red de conexiones regionales que alimentara sus vuelos transatlánticos, lo que dificultaba mantener una ocupación suficiente.