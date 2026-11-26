China, el principal destinatario de las nuevas medidas, con un arancel adicional del 20%, advirtió que las guerras comerciales no son para nada positivas. El vocero de su Cancillería, Guo Jiakun, calificó las acusaciones de sobrecapacidad como una hipótesis falsa y un pretexto para la manipulación política. "Las guerras arancelarias y las guerras comerciales no sirven a los intereses de nadie", agregó.

Además, Beijing, ya advirtió que se reserva el derecho de actuar en reciprocidad por la medida unilateral de Washington. En este caso, lo que más sorprende es que la nueva "penalidad" se anuncia apenas una semana más tarde de que Trump y Xi Jinping se encontraran cara a cara en la cumbre de Shenzen (en la que también participó Vladimir Putin por Rusia).

Brasil, por su parte, consideró inaceptable la decisión unilateral de Estados Unidos de imponer nuevos gravámenes a sus productos, incluidos los aeronáuticos, mientras continúan las negociaciones bilaterales.

India, otra potencia y el país más poblado del planeta, pidió que las diferencias comerciales se resuelvan dentro de las conversaciones para alcanzar un acuerdo bilateral. Singapur expresó su profunda decepción y negó subsidiar su producción o proteger artificialmente su mercado interno.

La nueva iniciativa vuelve a tensar las relaciones comerciales internacionales y amenaza con reabrir conflictos que Washington había intentado encauzar mediante acuerdos durante el último año.

Trump: un "pato rengo" que se resiste a su declinación

La expresión en la politica de EE.UU. se apla a la pérdida de poder que tiene un presidente con "el boleto picado", haga lo que haga, su mandato finalizará para siempre el 20 de enero de 2029. Y mucho más débil quedó Trump tras la paliza que recibió en las elecciones de medio término en las que perdió el control del Congreso. Con este panorama, esta actitud sorprende.

La pregunta es por qué Trump vuelve a amenazar con subir los aranceles después de una cumbre que parecía abrir una etapa de distensión. La respuesta combina tres objetivos: proteger la industria estadounidense, recuperar herramientas comerciales que perdió en los tribunales y utilizar la presión arancelaria para conseguir concesiones de sus principales competidores.

China, el principal objetivo de la ofensiva comercial

La Casa Blanca sostiene que China mantiene una política de sobreproducción industrial, apoyada en subsidios estatales y otras ventajas que permiten colocar mercancías a precios muy competitivos en los mercados internacionales. Washington considera que esa estrategia perjudica a los fabricantes estadounidenses y desplaza producción y empleos.

La investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) durante ocho meses alcanzó a 15 economías. Además de China, incluye a India, Vietnam, Japón, Corea del Sur, la Unión Europea y otros países asiáticos.

En el caso chino, la propuesta contempla aranceles adicionales de hasta el 20%, dentro de los límites de la tregua comercial bilateral. El objetivo estadounidense es mantener la presión sobre Pekín sin romper completamente el entendimiento alcanzado entre Trump y Xi. Esto luego de la cumbre mundial y en medio de la polémica por los chips de última generación salpicados por el escándalo de Nvidia.

La cumbre había permitido avanzar en cuestiones sensibles, entre ellas el suministro de tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica, y los compromisos chinos de compras agrícolas estadounidenses. Washington busca que Beijing cumpla esos compromisos.

Por qué Trump tomó esta decisión después de la cumbre

La medida también tiene una explicación interna. En febrero de 2026, la Corte Suprema estadounidense había limitado la utilización de la legislación de emergencia que Trump había empleado para imponer aranceles generales. La administración encontró ahora otra vía jurídica: la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que permite investigar prácticas comerciales consideradas desleales.

Trump intenta reconstruir su política arancelaria mediante procedimientos legales específicos, en lugar de depender de una declaración general de emergencia.

También busca que los países negocien acuerdos más favorables para Estados Unidos. La administración dejó abierta la posibilidad de reducir las tasas para quienes acepten compromisos comerciales y de mantenerlas o endurecerlas para quienes no lo hagan.

Aliados y "ex amigos", también en la lista "negra"

También cayeron paises aliados como Japón, la Unión Europea como bloque y el otro gigante asiático, India, que intenta sumarse en una década como el tercero en discordia entre China y los Estados Unidos.

La nueva tabla de aranceles de Trump tiene otros países en los primeros lugares.

La nueva lista de los países sancionados por Estados Unidos. (Foto: A24.com)

Vietnam es el país más castigado en esta oleada nueva de aranceles, con el 35 %. Pero China, está en el tercer lugar con un 20% más de aranceles. Jaón, trepa al 15% con los aranceles y un caso aparte es Brasil. Sus aranceles para los productos que coloca en Estados Unidos llegaron ahora al 25%. Con un "blanco" especial: la industria aeronátuca. El único aliciente para Lula da Silva, es que hay una negociación pendiente para tratar de dejar sin efecto esta nueva medida que lleva las tasas al 25% en aranceles.

Al menos esta vez, hay dos países importantes en la región que "zafaron". Uno es México, el país que más exportaciones hace en el mundo hacia los Estados Unidos. El otro, es la Argentina. Sancionado con elementos como los tubos de acero, en esta ronda de actualización de tarifas, el gobierno de Milei, su gran aliado en Sudamérica, salió indemne.