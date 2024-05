Tras los cruces con Milei, ahora acusan a Pedro Sánchez de haber ocultado una información clave

Embed

Begoña Gómez, investigada por corrupción

No se trató, como dijo Sánchez, de una "diligencia previa". El mismo día en que recibió la denuncia -realizada por un grupo de extrema derecha, eso sí- el juez abrió un expediente para "investigar por presunto delito de corrupción" a Begoña Gómez, la esposa del primer ministro. Eso sucedió el día 16 de abril. Una semana más tarde, el juez notificó la condición de "investigada" a Gómez: es decir, el 22 de abril. Por lo tanto, ella tuvo que designar un abogado que la defienda.

Por supuesto que la sola investigación no la hace culpable de nada. Pero lo cierto es que la carta de Pedro Sánchez llegó un mes más tarde, el 24 de mayo. Durante todo ese tiempo, la pareja Sánchez-Gómez conocía el verdadero "status" judicial de "investigada". Pero Sánchez calló esa información y, cada vez que se le preguntaba, respondía que se trataba de una campaña de la ultraderecha para minar las transformaciones de la sociedad por las políticas del gobierno socialista.

acusación contra begoña Gómez.jpg El juez comenzó a investigar a la esposa de Sánchez más de un mes antes de la carta presentada por el líder socialista (Foto: captura de TV).

En la carta, reiteradas veces, habló -citando a Umberto Eco- de la "máquina del fango" de sus opositores para atacarlo. Aunque ahora ya se sabe que los hechos no ocurrieron tal como los describió Pedro Sánchez durante más de un mes.

Además, el tema también está instalado en Bruselas, sede del poder de la Unión Europea. Allí, la fiscalía europea analiza los contratos públicos que lograron determinadas empresas, según se sospecha, gracias a gestiones clave realizadas por Begoña Gómez. Es por eso que la denuncia es por corrupción y tráfico de influencias.

feijoo contra sánchez.jpg El líder de la oposición le muestra a Pedro Sánchez las tapas de la prensa española sobre el caso de su esposa (Foto: captura de TV).

Embestida contra Pedro Sánchez

En la sesión de esta mañana hubo un duro cruce entre los integrantes del gobierno socialista y los líderes de la oposición. Desde el partido Popular, su líder, Alberto Núñez Feijóo lo acusó de "mentir" al parlamento y al pueblo español y le exigió que dé una amplia explicación sobre el proceso judicial contra su esposa.

Por su parte, Pedro Sánchez, no habló directamente del caso. Se dedicó a repetir la palabra "fango" para describir cada acusación que realiza el Partido Popular contra él, su esposa y su gobierno.

pedro sánchez carta.jpg La oposición tildó de mentiroso a Pedro Sánchez (Foto: archivo).

Javier Milei, presente en el debate en el parlamento español

La figura del presidente argentino, que tuvo un duro cruce Sánchez y varios de sus ministros, apareció en el medio del debate de este miércoles.

"Hazte oír, el de la motosierra (por Javier Milei), Manos Limpias, (Benjamín) Netanyahu, toda la ultraderecha diseñando la política de oposición del Partido Popular. Fango, fango y más fango, señor Feijóo", dijo Pedro Sánchez, para recordar los ataques que, según él, son orquestados por la "ultraderecha".

Cuando retomó el uso de la palabra, el líder del partido Popular le contestó también aludiendo a la Argentina: "No use más excusas, señoría. No use al pueblo argentino".

España es un tembladeral en la política, cuando aún no termina de elegirse el gobierno para Cataluña y el 9 de junio se realizarán las elecciones en el parlamento europeo.