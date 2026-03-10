En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
Donald Trump
Irán
GUERRA MEDIO ORIENTE

Trump abrió la puerta a negociar con el nuevo liderazgo de Irán en plena ofensiva militar

El presidente estadounidense aseguró que cualquier conversación dependerá de los términos que plantee Teherán, mientras el Pentágono informó que la ofensiva conjunta con Israel ya alcanzó más de 5.000 objetivos dentro del territorio iraní desde el 28 de febrero.

Trump condicionó la apertura del canal de diálogo a los términos en que se encuadre esa comunicación con Irán. (Foto: Reuters). 

Trump condicionó la apertura del canal de diálogo a los "términos" en que se encuadre esa comunicación con Irán. (Foto: Reuters). 
Leé también Fuerte advertencia de Donald Trump: "¡Hoy Irán será golpeado duro!"
La nueva advertencia de Donald Trump: ¡Hoy Irán será golpeado duro!

En una entrevista con la cadena Fox News, el mandatario sostuvo que ha escuchado que desde Teherán existe interés en iniciar conversaciones, algo que el gobierno iraní rechaza públicamente.

Trump Reuters
"Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubi&eacute;ramos hecho, habr&iacute;a sido una lucha mucho m&aacute;s dura&rdquo;, asegur&oacute; el mandatario estadounidense. (Foto: Reuters).

"Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura”, aseguró el mandatario estadounidense. (Foto: Reuters).

Consultado sobre la posibilidad de negociar, Trump respondió: “Es posible”. Luego matizó su postura: “Depende de en qué términos. Posible, solo posible... Ya no hace falta hablar más, si lo piensas bien, pero es posible”.

El presidente también se refirió a la reacción militar de Irán contra países del Golfo tras la ofensiva coordinada entre Estados Unidos e Israel. De acuerdo con datos del Pentágono, las operaciones iniciadas el 28 de febrero ya alcanzaron más de 5.000 objetivos dentro del territorio iraní.

“El resultado tan temprano superó con creces las expectativas”, sostuvo Trump. “Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura”, agregó.


La designación de Mojtaba Khamenei

El mandatario volvió además a cuestionar la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, ocurrida durante los primeros ataques de la guerra.

“No creo que pueda vivir en paz”, dijo sobre el religioso de 56 años, identificado con el sector más duro del régimen y considerado por Washington como un desafío directo en medio de la ofensiva destinada a debilitar al gobierno de los ayatolás.

Ante las críticas internas —incluso dentro de su propio entorno político— por la intervención militar y su impacto para el Partido Republicano, Trump defendió la operación y aseguró que la decisión se tomó frente a la inminencia de un ataque iraní.

Según explicó, sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner le transmitieron que Irán contaba con suficiente uranio enriquecido para fabricar 11 bombas nucleares.

“Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio”, concluyó.

El martes como el "día más intenso" de ataques a Irán

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anticipó que la jornada del martes sería “el día más intenso de ataques dentro de Irán”, mientras que el alto mando militar confirmó que las fuerzas estadounidenses comenzaron a golpear la industria de defensa iraní para reducir su capacidad de respuesta.

Hasta el 4 de marzo, al menos 1.332 civiles iraníes habían muerto como consecuencia de los bombardeos, según una agencia estatal iraní. Del lado estadounidense, siete militares fallecieron en ataques iraníes registrados en Kuwait y Arabia Saudita.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, informó además que durante la noche del lunes fueron repatriados los restos del séptimo soldado estadounidense muerto en la ofensiva.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Donald Trump Irán Israel Teherán
Notas relacionadas
Milei participó de la cumbre "Escudo de las Américas": así fue recibido por Trump
Trump volvió a cuestionar la designación del nuevo líder supremo de Irán: "No estoy contento"
Suben las acciones argentinas en Wall Street y cae el riesgo país tras declaraciones de Trump sobre el fin de la guerra

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar