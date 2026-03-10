Trump abrió la puerta a negociar con el nuevo liderazgo de Irán en plena ofensiva militar

“El resultado tan temprano superó con creces las expectativas”, sostuvo Trump. “Cuando los atacamos primero, inutilizamos el 50% de sus misiles y si no lo hubiéramos hecho, habría sido una lucha mucho más dura”, agregó.







La designación de Mojtaba Khamenei

El mandatario volvió además a cuestionar la designación de Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de su padre, Alí Khamenei, ocurrida durante los primeros ataques de la guerra.

“No creo que pueda vivir en paz”, dijo sobre el religioso de 56 años, identificado con el sector más duro del régimen y considerado por Washington como un desafío directo en medio de la ofensiva destinada a debilitar al gobierno de los ayatolás.

Ante las críticas internas —incluso dentro de su propio entorno político— por la intervención militar y su impacto para el Partido Republicano, Trump defendió la operación y aseguró que la decisión se tomó frente a la inminencia de un ataque iraní.

Según explicó, sus enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner le transmitieron que Irán contaba con suficiente uranio enriquecido para fabricar 11 bombas nucleares.

“Si hubieran tenido una bomba, la habrían usado contra Israel y otras partes de Oriente Medio”, concluyó.

El martes como el "día más intenso" de ataques a Irán

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anticipó que la jornada del martes sería “el día más intenso de ataques dentro de Irán”, mientras que el alto mando militar confirmó que las fuerzas estadounidenses comenzaron a golpear la industria de defensa iraní para reducir su capacidad de respuesta.

Hasta el 4 de marzo, al menos 1.332 civiles iraníes habían muerto como consecuencia de los bombardeos, según una agencia estatal iraní. Del lado estadounidense, siete militares fallecieron en ataques iraníes registrados en Kuwait y Arabia Saudita.

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, informó además que durante la noche del lunes fueron repatriados los restos del séptimo soldado estadounidense muerto en la ofensiva.