Milei llegó a Miami para la cumbre "Escudo de las Américas": así fue recibido por Trump

Cómo será la agenda de Milei en Estados Unidos

La agenda de Milei en Florida prevé una disertación ante los líderes presentes y, posteriormente, un encuentro privado con Trump para profundizar el vínculo bilateral.

La comitiva oficial cuenta además con una fuerte presencia federal, dado que diez gobernadores provinciales acompañan al Presidente en el marco de la denominada “Semana de Argentina”, una iniciativa destinada a captar inversiones y fortalecer vínculos comerciales.

milei y Trump juntos

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.

El viaje se desarrolla mientras en Buenos Aires el Gobierno nacional avanza con su agenda de reformas de fondo. Apenas un día antes de la partida, se oficializó en el Boletín Oficial la Ley de Modernización Laboral, un hito clave para la gestión libertaria.

En paralelo, el Ejecutivo inició conversaciones con los gremios estatales UPCN y ATE para rediscutir la paritaria del sector público nacional.