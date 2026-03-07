En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Donald Trump
En buscar de fortalecer las relaciones bilaterales

Milei llegó a Miami para la cumbre "Escudo de las Américas": así fue recibido por Trump

El Presidente participa del encuentro organizado por el mandatario estadounidense en Florida.

El encuentro entre Milei y Trump en Estados Unidos tras su llegada a Miami.

El encuentro entre Milei y Trump en Estados Unidos tras su llegada a Miami.

El presidente Javier Milei arribó este sábado a la ciudad de Miami para participar de la cumbre Escudo de las Américas, el evento organizado por su par de los Estados Unidos, Donald Trump.

Leé también La determinante decisión de Javier Milei para Becas Progresar en este 2026
la determinante decision de javier milei para becas progresar en este 2026

El mandatario ingresó al Trump National Doral Golf Club apenas después de las 10 (hora argentina), donde fue recibido formalmente por la jefa de protocolo norteamericana, Monica Crowley. Minutos más tarde, el republicano le dio la bienvenida.

Embed

"Todo el gran continente americano debe unir fuerzas para el triunfo de la libertad", expresó Milei a través de sus canales oficiales, en un mensaje en el que llamó a que Estados Unidos y la Argentina "vuelvan a ser grandes", parafraseando el histórico eslogan del líder republicano.

Cómo será la agenda de Milei en Estados Unidos

La agenda de Milei en Florida prevé una disertación ante los líderes presentes y, posteriormente, un encuentro privado con Trump para profundizar el vínculo bilateral.

La comitiva oficial cuenta además con una fuerte presencia federal, dado que diez gobernadores provinciales acompañan al Presidente en el marco de la denominada “Semana de Argentina”, una iniciativa destinada a captar inversiones y fortalecer vínculos comerciales.

milei y Trump juntos

Al finalizar la cumbre, Trump hará entrega del Premio de la Hispanic Prosperity Gala. A las 21.30, en tanto, Milei partirá a la ciudad de Nueva York para participar de la Argentina Week.

El viaje se desarrolla mientras en Buenos Aires el Gobierno nacional avanza con su agenda de reformas de fondo. Apenas un día antes de la partida, se oficializó en el Boletín Oficial la Ley de Modernización Laboral, un hito clave para la gestión libertaria.

En paralelo, el Ejecutivo inició conversaciones con los gremios estatales UPCN y ATE para rediscutir la paritaria del sector público nacional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Javier Milei Donald Trump Estados Unidos Miami
Notas relacionadas
Por decisión de Milei, el imponente cambio de ANSES para jubilados
Milei y Pettovello ratificaron el cambio que da alivio a jubilados
Milei anunció un nuevo bono para jubilados: de cuánto es y quién lo cobra

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar