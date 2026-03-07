Fuerte advertencia de Donald Trump: "¡Hoy Irán será golpeado duro!"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su retórica bélica este sábado al afirmar que “¡Hoy Irán será golpeado duro!”, en medio de la escalada del conflicto armado que ya cumple una semana desde su inicio.
El presidente de Estados Unidos lanzó una nueva advertencia contra Teherán a través de las redes sociales.
La nueva advertencia de Donald Trump: "¡Hoy Irán será golpeado duro!"
En la misma línea, a través de Truth Social, el mandatario agregó que más “altos funcionarios iraníes serán objetivos de guerra”. También destacó que Irán ya fue “golpeado duramente” en días anteriores, pero que hoy recibirá un golpe aún más fuerte.
Sus advertencias llegan en el marco de la Operación Epic Fury, la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel que comenzó el pasado 28 de febrero, cuando mediante ataques masivos lograron matar al líder supremo ayatolá Alí Khamenei.
Recientemente, Trump exigió la rendición incondicional de Teherán y sostuvo que la campaña continuará con “fuerza letal” hasta destruir el programa nuclear y el arsenal de misiles iraní. Reportes indican que más de 30 buques de la armada iraní han sido hundidos y que el Estrecho de Ormuz está prácticamente cerrado.
En tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian rechazó de plano la exigencia de Trump de una “rendición incondicional”, afirmando en un discurso televisado que es “un sueño que deberían llevarse a la tumba”. Al mismo tiempo, se disculpó por los ataques iraníes contra países vecinos del Golfo y prometió detenerlos, a menos que esos países sean usados como base para ataques contra Irán.