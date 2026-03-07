Fuerte advertencia de Donald Trump: "¡Hoy Irán será golpeado duro!"

Embed

En tanto, el presidente iraní Masoud Pezeshkian rechazó de plano la exigencia de Trump de una “rendición incondicional”, afirmando en un discurso televisado que es “un sueño que deberían llevarse a la tumba”. Al mismo tiempo, se disculpó por los ataques iraníes contra países vecinos del Golfo y prometió detenerlos, a menos que esos países sean usados como base para ataques contra Irán.