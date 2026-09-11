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A 25 años del atentado

Los dramáticos relatos de los sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas: "Venía hacia mí"

A 25 años del ataque en Nueva York y al Pentágono en Washington, los testimonios siguen causando un profundo impacto. En total, murieron 2.977 personas entre ambas ciudades y los pasajeros de un avión que cayó en Pensilvania.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)

A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)
A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)

A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)
A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)

A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)

Fue al atentado terrorista que cambio la historia. Desde ese momento, el mundo terminó con una sensación de progreso y seguridad "indefinida" que prometía la globalización. El fundamentalismo musulmán provocó un golpe que impacto a nivel planetario. A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, varios sobrevivientes de las Torres Gemelas reconstruyeron los momentos de terror que vivieron y las circunstancias que les permitieron escapar.

Leé también Los dramáticos relatos de los sobrevivientes del atentado a las Torres Gemelas: "Venía hacia mí"
A 25 años del atentado que cambió al mundo. (Foto: Gentileza NYPOST)

Entre los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono de Washington y un avión con pasajeros que se estrelló en Pensilvania por la pelea a bordo entre los pasajeros y los terroristas, el número de víctimas de ese día llegó casi a las 3.000 personas.

"Ese avión viene directo hacia mí", dijo Stanley Praimnath, quien estaba en el piso 81 de la Torre Sur cuando vio acercarse el segundo avión transformado en un arma terrorista. El Boeing 767 volaba directamente hacia el edificio y llegó a distinguir la letra “U” en su cola. El impacto del vuelo 175 de United Airlines destruyó parte de su oficina y lo dejó atrapado entre fuego, polvo y escombros.

Mientras rezaba, escuchó los gritos de Brian Clark, un ejecutivo que había decidido bajar por la única escalera que seguía transitable. Clark escuchó sus pedidos de auxilio, atravesó los restos de la oficina y logró rescatarlo. Juntos descendieron los 81 pisos y lograron salir antes del derrumbe y son unos de los pocos que lograron bajar y llegar al suelo con vida tras las tremendas explosiones que hicieron colapsar a ambas torres, símbolo de la ciudad de Nueva York.

Ambos emprendieron un descenso de 1.620 escalones hasta la calle. La decisión fue crucial: los empleados que Clark había guiado inicialmente y que optaron por subir nuevamente no sobrevivieron.

Otra historia fue la de Bill Dacunto, que se salvó casi por casualidad. Trabajaba en el piso 88 de la Torre Norte, pero esa mañana había bajado para participar de un desayuno laboral. El restaurante estaba lleno y no pudo sentarse en el lugar habitual, debajo de un techo de cristal. Cuando el primer avión impactó, esa estructura se desplomó. Dacunto logró salir y, desde la calle, presenció el segundo ataque. Años después confesó que sobrevivir le provocó una profunda culpa por la muerte de sus compañeros.

Los relatos de los sobrevivientes cobran más fuerza en las fechas "redondas" de los aniversarios, como este, el número 25. El atentado es imposible de olvidar y, desde entonces, el mundo tiene heridas y situaciones que certifican que desde el 11 de septiembre de 2001, ya nada fue igual a nivel global.

Los sobrevivientes al día que cambió al mundo

Los sobrevivientes del atentado en Nueva York tuvieron segundos para tomar decisiones de segundos de un camino sin retorno. Una mala decisión o permanecer atontado o en estado de "shock" significó la diferencia entre la vida y la muerte para el "puñado " de personas que quedaron atrapadas arriba del piso 81 en donde se estrelló el primer avion.

El 11 de septiembre de 2001 comenzó como una mañana normal en Nueva York. Miles de personas habían llegado a sus trabajos en las Torres Gemelas sin imaginar que, en pocos minutos, sus vidas quedarían atravesadas por una tragedia histórica. Para algunos sobrevivientes, pequeños cambios en la rutina, decisiones tomadas en cuestión de segundos o simples casualidades fueron determinantes para escapar.

Una imagen que recuerda algo que todo el mundo que lo vio recuerda en donde estaba ese día

La primera imagen que permitió comprender lo que sucedió se tomo por parte de unos trabajadores a varias cuadras de distancia. Escucharon un estruendo mientras intentaban abrir el acceso a una alcantarilla o conducto de agua. al levantar la vista, vieron un gigantesco avión de pasajeros estrellarse contra una de las torres. A partir de allí, el infierno se instaló en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.

Stanley Praimnath y Brian Clark, dos sobrevivientes en el interior de una de las Torres Gemelas. La tragedia los unió en el piso 81 y lograron bajar a pie antes del colapso del World Trade Center. (Foto: Captura de TV)

Stanley Praimnath y Brian Clark, dos sobrevivientes en el interior de una de las Torres Gemelas. La tragedia los unió en el piso 81 y lograron bajar a pie antes del colapso del World Trade Center. (Foto: Captura de TV)

Una visita que terminó salvándole la vida

Los momentos que cambiaron al mundo. Una Torre arde mientras otro avión llega convertido en un misil para destruir la otra torre del World Trade Center de Nueva York. (Foto: Archivo)

Los momentos que cambiaron al mundo. Una Torre arde mientras otro avión llega convertido en un misil para destruir la otra torre del World Trade Center de Nueva York. (Foto: Archivo)

El chef Michael Lomonaco estaba a punto de comenzar su jornada en Windows on the World, el restaurante ubicado en los pisos superiores de la Torre Norte. Sin embargo, un problema con sus anteojos lo llevó a una óptica ubicada en la planta baja.

Desde allí sintió el impacto y posteriormente vio a algunos de sus compañeros pedir ayuda desde las alturas. La mayoría de quienes trabajaban en el restaurante no logró escapar.

Otro trabajador, Sekou Siby, sobrevivió por un intercambio de días de franco. Había cambiado su jornada libre con un compañero, por lo que esa mañana se encontraba en su casa junto a su esposa embarazada. Casi todo el equipo con el que trabajaba murió en el atentado.

En solo 90 minutos, las dos torres, símbolo de la ciudad de Nueva York, quedaron reducidas a estos escrombros y hierros retorcidos. Panorama apocalíptico. (Foto: Archivo)

En solo 90 minutos, las dos torres, símbolo de la ciudad de Nueva York, quedaron reducidas a estos escrombros y hierros retorcidos. Panorama apocalíptico. (Foto: Archivo)

La tragedia que se transformó en una misión

Sujo John tenía a su esposa embarazada trabajando en la otra torre cuando comenzó el ataque. Logró escapar después de un largo descenso, pero quedó atrapado entre los escombros cuando se derrumbó la Torre Sur. Horas después pudo reencontrarse con su esposa.

La experiencia modificó completamente su vida. Años más tarde fundó una organización destinada a ayudar a mujeres y niños vulnerables.

Mikaila Cruz, que trabajaba en el piso 95 de la Torre Sur, también consiguió salir utilizando uno de los últimos ascensores disponibles antes del segundo impacto. Después caminó decenas de cuadras para alejarse de la zona.

Veinticinco años después, todos estos relatos muestran una misma dimensión del 11-S: detrás de las cifras de muertos hubo personas que sobrevivieron por decisiones mínimas, encuentros fortuitos o circunstancias imposibles de prever. Para muchos, escapar no significó dejar atrás la tragedia, sino comenzar una vida marcada para siempre por la pregunta de por qué ellos lograron salir cuando tantos otros no pudieron.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Atentado a las Torres Gemelas: A 25 años, los sobrevivientes comparten sus dramáticos recuerdos del ataque.
  • Impacto global: El fundamentalismo musulmán provocó un golpe que cambió la historia y la seguridad mundial.
  • Supervivencia: Se relatan las conmovedoras historias de quienes escaparon milagrosamente del horror.
Resumen generado por Thinkindot AI
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